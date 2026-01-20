জয়ের খোঁজে মাঠে নামছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। ভারতের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাই ঘুরে দাঁড়াতে আজ ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বেলা দেড়টায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
ভারতের কাছে হারলেও এখনো পরের পর্বে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে বাংলাদেশের সামনে। তার আগে আপাতত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে সব পরিকল্পনা বাংলাদেশের। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে কিউইদের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। বৃষ্টি বড্ড চিন্তার কারণ তাই বাংলাদেশের জন্য।
বাংলাদেশের পেসার আল ফাহাদ বলেন, ‘এখানে (বুলাওয়েতে) বৃষ্টির মৌসুম চলছে। আমরা এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে অনুশীলন করছি। এই কন্ডিশনের সঙ্গে যায় সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছি, বল একটু ভিজিয়ে অনুশীলন করা হয়েছে। তাই পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছি না। আমরা ইনশা আল্লাহ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। ভালো কিছু করব সামনের ম্যাচে। নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ম্যাচ আছে। ম্যাচ দুটিকে সামনে রেখে দলের সবাই অনেক আত্মবিশ্বাসী। ইনশা আল্লাহ ভালো কিছু হবে।’
বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পুনর্নির্ধারিত ৪৯ ওভারে বাংলাদেশের সামনে ২৩৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ভারত। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাঝারি মানের রান তাড়া করতে নেমেও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। তামিম (৫১) ও রিফাত বেগ (৩৭) ছাড়া আর কোনো ব্যাটার দাঁড়াতে পারেননি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রানে শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস। বোলিংয়ে ৫ উইকেট নেওয়া ফাহাদ ধরে রাখতে চান নিজের ফর্ম, ‘এ নিয়ে দুই ম্যাচে পাঁচ উইকেট পেলাম। এটা অনেক আত্মবিশ্বাস দেবে সামনের ম্যাচে। যেকোনো খেলায় পাঁচ উইকেট পেলে অনেক ভালো লাগে।’
