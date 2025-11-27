৭২ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে অবস্থা লিভারপুলের, হতাশ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
সময়টা ভালো যাচ্ছে না লিভারপুলের। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নেই ইংল্যান্ডের এই ক্লাবটির। একের পর এক ম্যাচ হেরে বাজে এক রেকর্ডে নাম উঠে গেছে দলটির। ৭২ বছরের ইতিহাসে এত বাজে অবস্থায় আগে কখনোই পড়েনি দলটি।
অ্যানফিল্ডে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে লিভারপুল-পিএসভি আইন্দহফেন। ডাচ ক্লাবটির কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে লিভারপুল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে নিজেদের সর্বশেষ ১২ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতেই হার দেখেছে আর্নে স্লটের লিভারপুল। এর আগে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে লিভারপুল গিয়েছিল ১৯৫৩-১৯৫৪ মৌসুমে। ৭২ বছর আগে অলরেডরা ১২ ম্যাচ খেলে ৯টিতেই হেরেছিল। দলের হতশ্রী অবস্থার পরও নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। ৪-১ গোলে হারের পর লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। সবার কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাচ্ছি। একটা জয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যেত; কিন্তু সেটা হয়নি। কোচ হিসেবে এমন বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে।’
৬ মিনিটে ইভান পেরিসিচের গোলে এগিয়ে যায় পিএসভি। সমতায় ফিরতে লিভারপুলের লেগেছে ১০ মিনিট। ১৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন অলরেডদের মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাই। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল হজম করেছে লিভারপুল। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছেন পিএসভি মিডফিল্ডার গাস টিল। ৭৩ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করেন পিএসভি ফরোয়ার্ড কুহাইব ড্রিউয়েচ। বাজেভাবে হারের পরও অবাক হননি লিভারপুল কোচ স্লট। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি, খেলোয়াড়—সবার জন্যই এটা অনেক বড় ধাক্কা। আমি অবাক হয়নি ঠিকই। তবে এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত।’
১২ ম্যাচের মধ্যে ৯ ম্যাচ হেরে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে লিভারপুলের ওপর। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৩ ম্যাচ ও হেরেছে ২ ম্যাচ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে ১৩ নম্বরে। বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে গেলে কোচদের চাকরি চলে যাওয়া বা কোচদের পদত্যাগ করা স্বাভাবিক ঘটনা হলেও এগুলো নিয়ে চিন্তিত নন স্লট। লিভারপুল কোচ বলেন, ‘আমি চিন্তিত নই (লিভারপুলে তাঁর চাকরি নিয়ে)। নিজেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভাবছি।’
৩৬ দল অংশ নিচ্ছে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বে। প্রতিটি দল যখন আটটি করে ম্যাচ খেলবে, তখন পয়েন্ট টেবিলের প্রথম আট দল আপনাআপনি শেষ ষোলোতে উঠবে। ৫ ম্যাচে পূর্ণ ১৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিটি দলের পয়েন্ট ১২। ছয় থেকে আটে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, চেলসি ও স্পোর্তিং সিপি প্রতিটি দল পেয়েছে ১০ পয়েন্ট।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে মুড়ি মুড়কির মতো উইকেট পড়েছে। ৩২ উইকেট পতনের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে দুই দিনে। তবু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে ভালো রেটিং দিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নারী দলের কোচ পিটার বাটলার এলেন রাগান্বিত ভাব নিয়ে। যেন আগে থেকেই জানতেন তাঁর হাইলাইন ডিফেন্স কৌশল নিয়ে সমালোচনা হবে। বাটলার সেসবে কখনো পাত্তা দেননি, আজও দিলেন না। হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন বটে, এর চেয়ে বড় করে তুললেন দলের ভেতরের-বাইরের অসহযোগিতা নিয়ে।
হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় কোচ পিটার বাটলার। এমন কৌশলে বড় ভয়টা থাকে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে। ভয়কে আর জয় করতে পারল না বাংলাদেশ। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে হেরেছে ১-০ গোলে।
হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় কোচ পিটার বাটলার। এমন কৌশলে বড় ভয়টা থাকে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে। সেটাই প্রথমার্ধে পিছিয়ে রাখল বাংলাদেশকে। বল পজিশনে স্বাগতিকেরা এগিয়ে থাকলেও ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মালয়েশিয়া।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে মুড়ি মুড়কির মতো উইকেট পড়েছে। ৩২ উইকেট পতনের ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে দুই দিনে। তবু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে ভালো রেটিং দিয়েছে।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের পিচকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দিয়েছে। সেই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাধুগালে তাঁর প্রতিবেদনে পার্থের পিচকে সবচেয়ে ভালো বলেছেন। সবচেয়ে ভালো, সন্তোষজনক, অসন্তোষজনক, আনফিট—সাধারণত যেকোনো ভেন্যুর পিচকে চার ধরনের রেটিং দিয়ে থাকে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে।
পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্বে আছেন আইস্যাক ম্যাকডোনাল্ড। তাঁকে (ম্যাকডোনাল্ড) ও মাঠকর্মীদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্রিকেট বিভাগের প্রধান জেমস অ্যালসোপ। পার্থের পিচের ব্যাপারে আইসিসির রেটিং নিয়ে অ্যালসপ বলেন, ‘ম্যাচ রেফারির সবচেয়ে ভালো রেটিং এটাই প্রমাণ করে যে এই পিচে ব্যাটিং-বোলিংয়ে ভারসাম্যপূর্ণ লড়াইয়ে দেখা গেছে। দুই দলের পেসাররাই দাপট দেখিয়েছেন। এমন উন্মত্ত লড়াইয়ের কারণেই ম্যাচটা মাত্র দুই দিন টিকেছে।’
পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে হয়েছে ৮৪৭ বল। অ্যাশেজের ইতিহাসে এটা সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৩ বলে ১২৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর বলেছিলেন, ‘এই উইকেট দ্বিতীয় দিন শেষে ভালো হয়েছে। সন্ধ্যার পরে সম্ভবত সেরা উইকেট হয়ে যেত। গত বছরও আমরা এমনটা দেখেছি।’
ঝোড়ো সেঞ্চুরির পরও ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি হেড। ১১৩ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক। টেস্টে এই নিয়ে তিনবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন। এই ম্যাচ দিয়ে টেস্টে অভিষেক হওয়া অস্ট্রেলিয়ার পেসার ব্রেন্ডন ডগেট নিয়েছেন ৫ উইকেট। ৪ উইকেট নিয়েছেন স্কট বোল্যান্ড ও ক্যামেরন গ্রিন পেয়েছেন এক উইকেট। ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আরেক ইংলিশ পেসার ব্রাইডন কার্স ৫ উইকেট পেলেও সেটা নিয়েছেন দুই ইনিংস মিলে। জফরা আর্চার ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট পেলেও প্রথম ইনিংসে আগুন ঝরানো বোলিং করেছেন।
ক্রিকইনফোর ২২ নভেম্বরের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে খেলা দেখতে এসেছেন ৫১৫৩১ ও ৪৯৯৮৩ দর্শক। তার মানে পার্থের গ্যালারিতে বসে ১ লাখ ১ হাজার ৫১৪ দর্শক অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দেখেছেন। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় সিএর ৩০ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৩ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন প্যাট কামিন্স।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ নারী দলের কোচ পিটার বাটলার এলেন রাগান্বিত ভাব নিয়ে। যেন আগে থেকেই জানতেন তাঁর হাইলাইন ডিফেন্স কৌশল নিয়ে সমালোচনা হবে। বাটলার সেসবে কখনো পাত্তা দেননি, আজও দিলেন না। হারের দায় নিজের কাঁধে নিলেন বটে, এর চেয়ে বড় করে তুললেন দলের ভেতরের-বাইরের অসহযোগিতা নিয়ে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। হাইলাইন ডিফেন্সে চিড় ধরিয়ে মালয়েশিয়াকে গোল এনে দেন নুর আইনসিয়া। বাটলার গোল হজমে কারও দায় দেখছেন না। উল্টো তোপ দাগলেন সাংবাদিকদের।
বাটলার বলেন, ‘প্রথমত দল নির্বাচনে, ফলের, ভালো-মন্দ সবকিছুর দায় আমি নিচ্ছি। আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই, এখানে অজুহাত দেখাতে আসিনি। আমি মনে করি, আমার দল যেমনটা খেলবে, আমরা আসলেই তেমন ভালো খেলেছি। কিন্তু সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারিনি। ওই গোলটির জন্যও আমি কাউকে দায় দিতে চাই না।’
কোচ আরও বলেন, ‘আমি জানি, কী কারণে এক বা দুজন খেলোয়াড় আজ সেরা পর্যায়ে ছিল না। আমি নিশ্চিত, এখানে কিছু গণমাধ্যমকর্মী আছেন…আমি শুধু এতটুকুই বলব, যখন কেউ পর্দার আড়ালে কাজ করে, যখন আপনার ক্যাম্পের ভেতরেও কেউ কলকাঠি নাড়ে, তখন মামনি চাকমা, সাগরিকার মতো তরুণদের বের করে আসা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়ে। আমি বাংলাদেশের ফুটবলকে সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু কিছু মানুষের মতো করে নয়।’
কৌশল পছন্দ না হলে বাটলার পদত্যাগ করতেও রাজি। তিনি বলেন, ‘এখন যদি আমাকে সরে যেতে হয়, আমি তা করতে পেরে বেশ খুশি হব। অন্য কাউকে নিয়ে আসুন, কিন্তু একই সমস্যা বাস্তবায়িত হবে। আর খেলোয়াড়দের আমি শুধু এটাই বলব, শক্তিশালী চরিত্র হতে হবে, ঝড়ের সাথে লড়াই করতে হবে, নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারাবে না, এবং শুধু সঠিক কাজ করে যেতে থাকবে, আমি এখানে থাকি বা না থাকি।’
হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় কোচ পিটার বাটলার। এমন কৌশলে বড় ভয়টা থাকে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে। ভয়কে আর জয় করতে পারল না বাংলাদেশ। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে হেরেছে ১-০ গোলে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের এই ম্যাচ দিয়েই আজ এক যুগ পর জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলতে নামে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। লক্ষ্য মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিতে নিজেদের পোক্ত করা। কিন্তু ফেরাটা স্মরণীয় করে রাখতে পারল কই। র্যাঙ্কিংয়ে ২২ ধাপ এগিয়ে থাকা মালয়েশিয়া (৯২) বাটলারের কৌশলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল।
সপ্তম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের ক্রসে মনিকা চাকমা মাথা ছোঁয়াতে পারলেই এগিয়ে যেতে পারত বাংলাদেশ। পরের মিনিটে ঋতুপর্না চাকমার কর্নারে শামসুন্নাহার জুনিয়র হেড করলেও তা দূরের পোস্টের বাইরে চলে যায়।
বাংলাদেশের একের পর এক আক্রমণ সামলে মালয়েশিয়া অপেক্ষায় ছিল পাল্টা আক্রমণের। সেই সুযোগটা সফরকারীদের এল ২৯ মিনিটে। বাংলাদেশের হাইলাইন ডিফেন্সের সুবিধা নিয়ে মালয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন নুর আইনসিয়া বিন্তি মুরাদ। মাঝমাঠ থেকে দারুণ এক চিপে তাঁর উদ্দেশে বল বাড়ান নুহাদফিনা মোফ ফিরদাউস। আইনসিয়ার গতি সঙ্গে পেরে ওঠেননি বাংলাদেশের সেন্টারব্যাক কোহাতি কিসকু। তাই তাঁকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে সামনে চলে আসেন গোলরক্ষক রুপনা চাকমা। সেটাই বড় ক্ষতি করে দেয় স্বাগতিকদের। রুপনাকে কাটাতে কোনো অসুবিধাই হয়নি আইনসিয়ার। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে বক্সের বাইরে থেকে ফাঁকা জাল কাঁপান মালয়েশিয়ার এই মিডফিল্ডার।
প্রথমার্ধের বাকিটা সময়ও পাল্টা আক্রমণে নির্ভর করে খেলে মালয়েশিয়া। আর বাংলাদেশ সেভাবে আক্রমণের সুযোগ পায়নি বললে চলে।
বিরতির পর বাংলাদেশের একাদশে ৩ পরিবর্তন আনেন বাটলার। মুনকি আক্তার, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও অভিষিক্ত মোসাম্মৎ সুলতানার জায়গায় মাঠে নামান স্বপ্না রানী, মোসাম্মৎ সাগরিকা ও তহুরা খাতুনকে।
৫৬ মিনিটে মনিকা চাকমার দূরপাল্লার শট ঠেকাতে কোনো অসুবিধা হয়নি মালয়েশিয়ার গোলরক্ষক নুরুল আজুরিন বিন্তি মাজলানের। ৬২ মিনিটে আবারও কোহাতিকে পরাস্ত করেন আইনিসিয়া। তবে এবার তাঁর চিপ জায়গায় দাঁড়িয়ে তালুবন্দী করেন রুপনা। ৬৮ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ আসে বাংলাদেশের। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি সাগরিকা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে তহুরার সঙ্গে ওয়ান-টু করে আক্রমণে ওঠেন ঋতুপর্না। তাঁর বাড়ানো ক্রসে সাগরিকা হেড করলেও লক্ষ্য খুঁজে পাননি।
দুই মিনিট পর কোহাতি ও আফঈদা খন্দকারকে কাটিয়ে বিপদ বাড়াতে যাচ্ছিলেন নুর আদ্রিয়েনা বিন্তি জামজাইহিরি। পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত তাঁর কাছ থেকে বল কেড়ে নেন রুপনা।
৭৭ মিনিটে ঋতুপর্নার জায়গায় মামনি ও শামসুন্নাহার সিনিয়রের পরিবর্তে মাঠে নামেন জয়নব বিবি রিতা। ৮৫ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে বল পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি তহুরা। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে নুর ফাজিরা বিন্তি মুহামাদ সানির শট রুপনা ঠেকিয়ে না দিলে বাড়তে পারতে মালয়েশিয়ার জয়ের ব্যবধান। শেষ দিকে মারিয়া একক নৈপুণ্যে বাংলাদেশকে ড্র এনে দিচ্ছিলেন প্রায়। কিন্তু মালয়েশিয়া গোলরক্ষকের বাধা পেরোতে পারেননি। ২৯ নভেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচে আজারবাইজানে মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়া। সেই আজারবাইজান বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে ২ ডিসেম্বর।
দ্বিতীয় ম্যাচে ২ ডিসেম্বর ইউরোপের আজারবাইজানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড সফরে দুই ম্যাচ হারের পর ঘরের মাঠে এই পরাজয় সঠিক পথে কতটুকু এগিয়ে নিচ্ছে বাটলারকে।
হাইলাইন ডিফেন্স নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় কোচ পিটার বাটলার। এমন কৌশলে বড় ভয়টা থাকে প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে। সেটাই প্রথমার্ধে পিছিয়ে রাখল বাংলাদেশকে। বল পজিশনে স্বাগতিকেরা এগিয়ে থাকলেও ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মালয়েশিয়া।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সপ্তম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের ক্রসে মনিকা চাকমা মাথা ছোঁয়াতে পারলেই এগিয়ে যেতে পারত বাংলাদেশ। পরের মিনিটে ঋতুপর্না চাকমার কর্নারে শামসুন্নাহার জুনিয়র হেড করলেও তা দূরের পোস্টের বাইরে চলে যায়।
বাংলাদেশের একের পর এক আক্রমণ সামলে মালয়েশিয়া অপেক্ষায় ছিল পাল্টা আক্রমণের। সেই সুযোগটা সফরকারীদের এল ২৯ মিনিটে। বাংলাদেশের হাইলাইন ডিফেন্সের সুবিধা নিয়ে মালয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন নুর আইনসিয়া বিন্তি মুরাদ। মাঝমাঠ থেকে দারুণ এক চিপে তাঁর উদ্দেশে বল বাড়ান নুহাদফিনা মোফ ফিরদাউস। আইনসিয়ার গতি সঙ্গে পেরে ওঠেননি বাংলাদেশের সেন্টারব্যাক কোহাতি কিসকু। তাই তাঁকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে সামনে চলে আসেন গোলরক্ষক রুপনা চাকমা। সেটাই বড় ক্ষতি করে দেয় স্বাগতিকদের। রুপনাকে কাটাতে কোনো অসুবিধাই হয়নি আইনসিয়ার। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে বক্সের বাইরে থেকে ফাঁকা জাল কাঁপান মালয়েশিয়ার এই মিডফিল্ডার।
প্রথমার্ধের বাকিটা সময়ও পাল্টা আক্রমণে নির্ভর করে খেলে মালয়েশিয়া। আর বাংলাদেশ সেভাবে আক্রমণের সুযোগ পায়নি বললে চলে।
