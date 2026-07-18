Ajker Patrika
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ফুটবল

‘আমরা কখনো চাপ নিয়ে ভাবি না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘আমরা কখনো চাপ নিয়ে ভাবি না’
দুর্দান্ত ফর্মে আছেন মেসি। ফাইনাল অধিনায়কের কাছে বাড়তি প্রত্যাশা থাকবে আর্জেন্টিনার। ফাইল ছবি

আরও একটি বিশ্বকাপ জেতার হাতছানি আর্জেন্টিনার সামনে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের ফাইনালে ওঠা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ স্পেন। সে ম্যাচের আগে চাপ অনুভব করছেন না বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তারকা ফরোয়ার্ডের জানালেন, চাপ না নিয়ে বরং শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে উপভোগ করতে চায় তাঁর দল।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে ফিফা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মেসি বলেন, ‘আমার মনে হয়, আমরা কখনো চাপ নিয়ে ভাবি না। আমরা এটাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই নিই—খেলব, উপভোগ করব এবং ভালো সময় কাটাব।’

ভালোবাসা থেকে ফুটবলে আসা বলেই খেলাটা উপভোগ করেন মেসি। যেটা মাঠে বাড়তি চাপ থেকে বিরত রাখে তাঁকে, ‘আমরা অনেক আবেগ নিয়ে ফুটবল খেলে বড় হয়েছি। সবসময় খেলতে, আনন্দ করতে এবং উপভোগ করতে চেয়েছি। সেটা স্কুলে হোক, রাস্তায় হোক কিংবা কোনো দলে—আমরা সবাই ছোটবেলায় পাড়ার দল থেকেই শুরু করেছিলাম।’

জয়-পরাজয়কে খেলারই অংশ মনে করেন মেসি। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি দল, আমরা জিততে পছন্দ করি। তবে ফুটবল একটি দলীয় খেলা, প্রতিপক্ষও খেলবে এবং সবসময় জেতা সম্ভব নয়। ছোটবেলায় আমি শিখেছি, জয়ের চেয়ে হারই বেশি আসে। আর সেটাই আমাকে একজন মানুষ ও একজন খেলোয়াড় হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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