হংকংকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ, আশা হামজার

ক্রীড়া ডেস্ক    
হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে এখন ঢাকায় হামজা চৌধুরী। ছবি: বাফুফে
‎এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। সেই ম্যাচ খেলতে দেশে চলে এসেছেন হামজা চৌধুরী। হংকংয়ের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচ জিততে আশাবাদী বাংলাদেশি এই মিডফিল্ডার।

সুদূর লন্ডন থেকে রওনা দিয়ে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন হামজা। হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রাখা মাত্রই ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) তাকে নিয়ে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ১৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বানিয়েছে। সেই ভিডিও বার্তার ক্যাপশনে বাফুফে দিয়েছে, ‘হামজা চৌধুরীর দারুণ লাগছে। ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা-সমর্থনে মুগ্ধ তিনি।’ ভিডিও বার্তায় হামজা বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম। ইনশা আল্লাহ আমরা সফল হবো। ৯ তারিখ হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে নামব। ইনশা আল্লাহ সবাই আমাদের সমর্থন করবেন।’

বাংলাদেশের জার্সিতে চতুর্থ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন হামজা। ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ৩ ম্যাচে ১ গোল করেছেন ও অ্যাসিস্ট করেছেন ১ গোলে। ৪ জুন ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে গোল করেছিলেন। সেই ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছিল ২-০ গোলে।

হামজা এসে আজ বিকেলে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়বেন। তবে শমিত হংকং ম্যাচের আগে অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন না। তিনি আসবেন আগামীকাল রাতে। পরশু ভোরে ম্যাচ ছিল তাঁর ক্লাব কাভালরি এফসির। ম্যাচ খেলেই টরোন্টো থেকে ঢাকার বিমান ধরার কথা। তাই দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে মাত্র একটি সেশন পাচ্ছেন এই মিডফিল্ডার।

হামজা আসছেন কাল, শুরুর একাদশে থাকবেন তো শমিতহামজা আসছেন কাল, শুরুর একাদশে থাকবেন তো শমিত

এদিকে বাংলাদেশ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে চার দলের মধ্যে তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। ১৪ অক্টোবর ফের হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে হংকং।

