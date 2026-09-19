ফিফার আদালতে হেরে গেল সৌদির ক্লাব

সৌদি ক্লাব আল তারাজির বিপক্ষে ফিফা আদালতে জয় পেয়েছেন মিসরীয় কোচ তামের আবদেল কাদের সাঈদ। তাঁর বকেয়া পারিশ্রমিকের পাশাপাশি সুইস আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সুদও পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ক্লাবটিকে আর্থিক জরিমানাও করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন (ফিফা)।
ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদমাধ্যম কুরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোচের আর্থিক দাবির পক্ষে রায় দিয়েছেন ফিফা আদালত। মামলায় তাঁর পক্ষে আইনি প্রতিনিধিত্ব করেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আইনজীবী রালফ শারবেল। তাঁর দাখিল করা প্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত কোচের দাবিগুলো গ্রহণ করেন।
মামলার শুনানিতে দুই পক্ষ দুই ধাপে নিজেদের আইনি যুক্তি ও আত্মপক্ষসমর্থনের নথি উপস্থাপন করে। এরপর ফিফার খেলোয়াড়দের মর্যাদাবিষয়ক চেম্বারের একক বিচারক কোচের আর্থিক দাবিগুলো মঞ্জুর করেন।
রায়ের পর আল তারাজিকে ৩০ দিনের মধ্যে ফিফার কাছে আর্থিক জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া তামের আবদেল কাদের সাঈদের বকেয়া পাওনা ৪৫ দিনের মধ্যে মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোচের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বে সৌদি ক্লাবটি। ফলে বকেয়া পরিশোধ না করলে দল গঠনের ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যায় পড়তে পারে আল তারাজি।
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