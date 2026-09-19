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ফুটবল

ফিফার সিদ্ধান্ত মানছেন না ইয়ামাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ২৫
ফিফার সিদ্ধান্ত মানছেন না ইয়ামাল
একই ফ্রেমে ইয়ামাল ও মেসি। ছবি: সংগৃহীত

লামিনে ইয়ামালের কথা শুনে মন খারাপ করতে পারেন জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রি। ২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন স্পেনের এই মিডফিল্ডার। কিন্তু ফিফার এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ইয়ামাল।

আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। পুরো টুর্নামেন্ট কোনো গোল করতে পারেননি রদ্রি। এরপরও স্পেনের শিরোপা জয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মাঝমাঠের এই ফুটবলার।

গোল না করেও মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ, পাসিং, বল পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণ ও আক্রমণের মধ্যে সংযোগ তৈরির কাজগুলো দারুণভাবেই করে গেছেন রদ্রি। ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১-০ জয়ের ম্যাচেও দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। ফিফার হিসাবে, ওই ম্যাচে ১০৫টি পাসের মধ্যে ১০১টি সফলভাবে সম্পন্ন করেন, ৮০ শতাংশ ডুয়েল জেতেন এবং দুটি গোলের সুযোগ তৈরি করেন। এসব বিবেচনায় গোল্ডেন বুট উঠেছে রদ্রির ঝুলিতে।

তবে ইয়ামালের মতে রদ্রি নয়, বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন লিওনেল মেসি। দল ফাইনালে হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নিজের শেষ বিশ্বকাপটা রাঙিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। একটি হ্যাটট্রিকসহ করেছেন ৮ গোল। এ ছাড়া সতীর্থদের দিয়ে করান আরও চারটি। ২১ গোল নিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন মেসি।

মুভিস্টারের ইউনিভার্সো ভালদানো অনুষ্ঠানে ইয়ামাল বলেন, ‘আমার কাছে লিও মেসিই বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়। লিওর বয়সে একজন খেলোয়াড় এমন কিছু করতে পারবেন, এমনকি লিও নিজেও তা পারবেন, সেটাও কেউ আশা করেনি। অথচ তিনি এত উঁচু মানে পারফর্ম করেছেন।’

উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে মেসির কাছে এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আশা করেননি ইয়ামাল, ‘সবাই জানে মেসিই সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। কিন্তু কেউই আশা করেনি, তিনি এমন একটি কিংবদন্তিতুল্য বিশ্বকাপ খেলবেন।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবললামিনে ইয়ামালফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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