বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কিংসের ফুটবলারদের নিয়ে আজ নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত। ছবি: ফেসবুক
নেপাল সফর সামনে রেখে চলছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অনুশীলন করাচ্ছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ছাড়াই। জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন বসুন্ধরায়। তাঁদের ছাড়া ক্যাম্পের অগ্রগতি কেমন হবে, তা নিয়ে আজ জরুরি সভা ডেকেছেন জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, বেলা ৩টায় শুরু হবে সভা।

গত পরশু ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বসুন্ধরার ১০ ফুটবলারের। কিন্তু সেদিন এক চিঠিতে ফুটবলারদের ছাড়পত্র না দেওয়ার কথা বাফুফেকে জানিয়ে দেয় বসুন্ধরা। চোটে পড়ার ঝুঁকি থাকায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বসুন্ধরার ফুটবলারদের ছাড়া কাবরেরার জন্য অনুশীলন চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরশু ১২ ও গতকাল ১৪ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন করেছেন তিনি। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।

