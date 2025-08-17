বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপাল সফর সামনে রেখে চলছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অনুশীলন করাচ্ছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ছাড়াই। জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন বসুন্ধরায়। তাঁদের ছাড়া ক্যাম্পের অগ্রগতি কেমন হবে, তা নিয়ে আজ জরুরি সভা ডেকেছেন জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, বেলা ৩টায় শুরু হবে সভা।
গত পরশু ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বসুন্ধরার ১০ ফুটবলারের। কিন্তু সেদিন এক চিঠিতে ফুটবলারদের ছাড়পত্র না দেওয়ার কথা বাফুফেকে জানিয়ে দেয় বসুন্ধরা। চোটে পড়ার ঝুঁকি থাকায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বসুন্ধরার ফুটবলারদের ছাড়া কাবরেরার জন্য অনুশীলন চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরশু ১২ ও গতকাল ১৪ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন করেছেন তিনি। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
নেপাল সফর সামনে রেখে চলছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অনুশীলন করাচ্ছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলারদের ছাড়াই। জাতীয় দলের নিয়মিত খেলোয়াড়েরা খেলে থাকেন বসুন্ধরায়। তাঁদের ছাড়া ক্যাম্পের অগ্রগতি কেমন হবে, তা নিয়ে আজ জরুরি সভা ডেকেছেন জাতীয় দল কমিটির চেয়ারম্যান ও বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। বাফুফে সূত্রে জানা গেছে, বেলা ৩টায় শুরু হবে সভা।
গত পরশু ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বসুন্ধরার ১০ ফুটবলারের। কিন্তু সেদিন এক চিঠিতে ফুটবলারদের ছাড়পত্র না দেওয়ার কথা বাফুফেকে জানিয়ে দেয় বসুন্ধরা। চোটে পড়ার ঝুঁকি থাকায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বসুন্ধরার ফুটবলারদের ছাড়া কাবরেরার জন্য অনুশীলন চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরশু ১২ ও গতকাল ১৪ ফুটবলার নিয়ে অনুশীলন করেছেন তিনি। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
ইন্টার মায়ামির জার্সিতে দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। আজ ফেরার ম্যাচেও খেলেছেন ৪৪ মিনিট। এই অল্প সময়ে কাঁপিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের প্রত্যাবর্তনের দিনে মায়ামি জিতেছে হেসেখেলে।২৭ মিনিট আগে
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) তিন বছর পর ফিরেও কিছু করতে পারছেন না সাকিব আল হাসান। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই তিনি নিয়মিত ব্যর্থ। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ব্যর্থ হলেও এবার জিতেছে তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।১ ঘণ্টা আগে
খেলা মাঠে গড়াতে এখনো এক মাস বাকি। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে জাতীয় লিগের টি-টোয়েন্টি পর্ব আর অক্টোবরের মাঝামাঝি মাঠে গড়াবে চার দিনের আসর। তিন ভেন্যুতে হতে যাওয়া ২০ ওভারের প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চলছে।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের পর বাংলাদেশ ‘এ’ দল চার দিনের একটি ম্যাচ খেলবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ২০২৬ সালে জাতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর সামনে রেখে নির্বাচকদের পরিকল্পনা হলো, চার দিনের ম্যাচে কয়েকজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া।২ ঘণ্টা আগে