হাতিরঝিলে সংবর্ধনা দেওয়া হবে সাফজয়ী যুবাদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ০০
আজই দেশে ফিরছে সাফজয়ী যুবারা।

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে গতকাল ভারতকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। শিরোপাজয়ী এই যুবাদের বরণ করে নিতে আজ রাতে হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

​বাফুফে জানিয়েছে, আজ রাত আনুমানিক ৭:৩০ মিনিটে হাতিরঝিলে এই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। এর আগে বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা বাসে করে চ্যাম্পিয়ন দলকে নিয়ে একটি বিজয় শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাতিরঝিলে গিয়ে শেষ হবে।

​যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক এই ঐতিহাসিক সাফল্যে দলকে অভিনন্দন জানিয়ে ছাদখোলা বাসে বিশেষ সংবর্ধনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মালদ্বীপের জাতীয় স্টেডিয়ামে গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মাহিনের বীরত্ব ও রোনান সুলিভানের জয়সূচক শটে ভারতকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরেছে বাংলাদেশ।

​দেশের ফুটবলের এই বিশেষ অর্জন উদযাপনে বাফুফে সাধারণ সমর্থকদের রাত সাড়ে ৭টায় হাতিরঝিলে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়নদের বরণ করে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও