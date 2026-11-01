Ajker Patrika
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ফুটবল

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৬, ১২: ৫৫
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
রাতে মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) খেলা। এদিকে লা লিগায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে রেসিং সান্দান্দরের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

এনসিএল

সিলেট-চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ-খুলনা

ঢাকা-বরিশাল

রংপুর-রাজশাহী

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

পঞ্চম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ভারত

বেলা ১টা, সরাসরি

সনি ১, ৩, ৪ ও ৫

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-আর্সেনাল

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

লা লিগা

রেসিং সান্দান্দর-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

এলচে-ভ্যালেন্সিয়া

রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আতলেতিকো-রিয়াল সোসিয়েদাদ

রাত ২টা, সরাসরি

ফ্যানকোড

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
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