টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) খেলা। এদিকে লা লিগায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে রেসিং সান্দান্দরের বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। এ ছাড়া ইউরোপিয়ান ফুটবলে মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
এনসিএল
সিলেট-চট্টগ্রাম
ময়মনসিংহ-খুলনা
ঢাকা-বরিশাল
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ভারত
বেলা ১টা, সরাসরি
সনি ১, ৩, ৪ ও ৫
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-আর্সেনাল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
লা লিগা
রেসিং সান্দান্দর-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
এলচে-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আতলেতিকো-রিয়াল সোসিয়েদাদ
রাত ২টা, সরাসরি
ফ্যানকোড