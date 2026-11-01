৮৬ বছরে বার্সার এমন গোলবন্যা দেখেনি কেউ
লা লিগায় গোলের বন্যা বইয়ে দিয়ে ৮৬ বছরের পুরোনো রেকর্ডে ভাগ বসাল বার্সেলোনা। শনিবার দিবাগত রাতে দেপোর্তিভো আলাভেসকে ৬-১ গোলে হারিয়ে চলতি মৌসুমে লিগের প্রথম ১১ ম্যাচে ৪৬ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছে কাতালানরা।
ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে বার্সা। আলাভেসের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রেখে একের পর এক আক্রমণ চালায় স্বাগতিকেরা। শেষ পর্যন্ত বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে হান্সি ফ্লিকের দল।
এই জয়ের মধ্য দিয়ে লা লিগায় বিরল এক কীর্তি গড়েছে বার্সা। ফরাসি পরিসংখ্যানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘স্ট্যাটস ফুট’-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৪০-৪১ মৌসুমে সেভিয়া প্রথম ১১ ম্যাচে ৪৬ গোল করেছিল। এরপর আর কোনো দল এই কীর্তি গড়তে পারেনি। দীর্ঘ ৮৬ বছর পর সেই রেকর্ডে ভাগ বসাল লা লিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
আলাভেসের বিপক্ষে বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেছেন রাফিনিয়া ও লামিন ইয়ামাল। এ ছাড়া একবার করে জালের দেখা পান ফারমিন লোপেজ ও অ্যান্থনি গর্ডন।
বড় এই জয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থানও মজবুত করেছে বার্সা। ১১ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। দুইয়ে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের চেয়ে দুই পয়েন্ট এবং তিনে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ছয় পয়েন্ট এগিয়ে কাতালানরা। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আজ রাতে রেসিং সান্তান্দারের বিপক্ষে মাঠে নামবে বার্সার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল।
পিএসজির কাছে ৪-২ এবং রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ২-১ গোলে হারের পর এই জয় বার্সার জন্য স্বস্তির। টানা দুই হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেল দলটি।
তবে এই জয় উদ্যাপনের পরপরই নতুন চ্যালেঞ্জের প্রস্তুতি নিতে হবে বার্সাকে। আগামী ৩ নভেম্বর দিবাগত রাত ২টায় চ্যাম্পিয়নস লিগের চতুর্থ রাউন্ডে নিজেদের মাঠে ইংলিশ ক্লাব অ্যাস্টন ভিলাকে আতিথেয়তা দেবে স্প্যানিশ জায়ান্টরা।