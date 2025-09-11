Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
পর্তুগালের সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন রোনালদো। ফাইল ছবি
পর্তুগালের সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন রোনালদো। ফাইল ছবি

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি দিয়েছে পর্তুগিজ লিগ। বুধবার পোর্তোতে অনুষ্ঠিত লিগা পর্তুগাল গালায় সিআরসেভেনকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ফুটবলে দারুণ সব অর্জনের কারণে তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছে পর্তুগিজ লিগ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোনালদোর একটি ভিডিও পোস্ট করেছে পর্তুগিজ লিগ। ভিডিওতে পুরস্কার হাতে নিয়ে তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য লিগা পর্তুগালকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আপনারা কল্পনা করতে পারেন, আমার দেশের জন্য কিছু জেতা সম্মানের।’

রোনালদো আরও বলেন, ‘প্রথমত আমি আমার সমস্ত সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যাঁরা আমার ক্যারিয়ার জুড়ে এই দুর্দান্ত পুরস্কার জিততে আমাকে সাহায্য করেছেন। একই সাথে সেসব কোচ এবং যাঁরা সর্বদা উন্নতির এই যাত্রায় আমাকে সমর্থন করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ।’

২০ বছরের বেশি সময় ধরে পেশাদার ফুটবল খেলছেন রোনালদো। লম্বা ক্যারিয়ারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস শেষে বর্তমানে আল হিলালের হয়ে খেলছেন তিনি। সবগুলো ক্লাবের হয়ে আলাদাভাবে গোলের সেঞ্চুরি করেছেন রোনালদো। ক্যারিয়ারে পাঁচবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

গত ফেব্রুয়ারিতে ৪০ এ পা দিলেও মাঠের খেলায় সেটার কোনো প্রভাব পড়তে দেননি রোনালদো। মাঠে এখনো চিরতরুণ তিনি। দুর্দান্ত সব রেকর্ড নিজের করে নেওয়ার পর এখন ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে এক হাজারতম গোলের পেছনে ছুটছেন রোনালদো। এই মাইলফলক থেকে ৫৭ গোল দূরে আছেন। পাশাপাশি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলতে বদ্ধপরিকর তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন রোনালদো

সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি পেলেন রোনালদো

কুলদীপকে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলাবে তো ভারত

কুলদীপকে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলাবে তো ভারত

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের আবেদন খারিজ

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের আবেদন খারিজ

ভারতে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপে আছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি

ভারতে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপে আছেন বাংলাদেশের আম্পায়ার জেসি