বর্ষসেরাদের তালিকায় আর্জেন্টিনার একমাত্র ফুটবলার শুধু মেসি

বর্ষসেরাদের তালিকায় আর্জেন্টিনার একমাত্র ফুটবলার শুধু মেসি
২০২৩ সালের পর এবার ফিফপ্রো বর্ষসেরাদের একাদশে ফিরেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার হয়ে ২১ বছরের ক্যারিয়ারে এই নিয়ে ১৮ বারই বর্ষসেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। তবে ২০২৬ ব্যালন ডি’অর জয়ী হ্যারি কেইন ফিফপ্রো বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পাননি।
এবার ফিফপ্রো একাদশে খেলোয়াড় নির্বাচনে বেশি ভোট দিয়েছেন ১৯৮০৬ ফুটবলার। ফিফপ্রো ২০২৬ বিশ্ব একাদশে আর্জেন্টিনার একমাত্র প্রতিনিধি মেসি। পেশাদার ফুটবলারদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে গত মৌসুমের (২০২৫-২৬) সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন। সর্বোচ্চ চার ফুটবলার জায়গা করে নিয়েছেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন থেকে। আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড রায়া ফিফপ্রো একাদশের গোলরক্ষক। বার্সেলোনার তিন তারকা লামিন ইয়ামাল, রদ্রি ও পাউ কুবারসিও রয়েছেন এই দলে। এ একাদশে বার্সার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় রয়েছে দুইবারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে। ফরাসি এই ক্লাব থেকে ফিফার বর্ষসেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ভিতিনিয়া, নুনো মেন্দেস এবং আশরাফ হাকিমি। যাঁদের মধ্যে ভিতিনিয়া, নুনো মেন্দেস পর্তুগালের। হাকিমি খেলেন মরক্কোর হয়ে।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এমবাপ্পেকে ফিফপ্রো ২০২৬ একাদশে জায়গা করে নিতে সহায়তা করেছে। ১০ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ৪ গোলে। তাতে ২২ গোল করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে গেছেন তিনি। একই বিশ্বকাপে সমান সাতটি করে গোল করা জুড বেলিংহাম, আর্লিং হালান্ড জায়গা করে নিয়েছেন ফিফপ্রো একাদশে। এমবাপ্পে, বেলিংহাম রিয়াল মাদ্রিদে সতীর্থ। আর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ‘গোলমেশিন’ তকমা আগেই পেয়ে গেছেন হালান্ড।
এ তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক নিঃসন্দেহে হ্যারি কেইনের বাদ পড়া। বায়ার্ন মিউনিখের এই ইংলিশ স্ট্রাইকার ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশের ইতিহাসে প্রথম বর্তমান ব্যালন ডি’অরজয়ী ফুটবলার, যিনি বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের দলে জায়গা পাননি। ২০০৫ সালে এই পুরস্কার চালুর পর এমন ঘটনা এবারই প্রথম। ভোটে ফরোয়ার্ডদের মধ্যে ২৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পঞ্চম স্থানে ছিলেন ৩৩ বছর বয়সী কেইন। সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন এমবাপ্পে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৭.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ইয়ামাল। মেসি পেয়েছেন ২৯.৫ শতাংশ ভোট। ২৮.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন হালান্ড।
২০২৫ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই পর্যন্ত খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ভোটারকে চারটি পজিশন থেকে সেরা তিনজন করে খেলোয়াড় নির্বাচন করতে হয়েছে। পজিশনগুলো হলো–গোলরক্ষক, ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার ও ফরোয়ার্ড। ভোটগ্রহণ শেষে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া একজন গোলরক্ষক, তিনজন করে ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার ও ফরোয়ার্ডকে সরাসরি একাদশে জায়গা দেওয়া হয়। বাকি একটি জায়গা দেওয়া হয় মাঠের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া ফুটবলারকে।
নিঃসন্দেহে কয়েক প্রজন্মের ফুটবলারদের জন্য মেসি এক অনন্য অনুপ্রেরণা ও মুগ্ধতা। যার প্রতিফলন হল– ২০০৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই দলে জায়গা পাওয়া। তবে গত তিন বছরে এদলে জায়গা হয়নি এই তারকার। ২০২৬ সালে তাঁকে আবারও ফিফপ্রো একাদশে ফিরতে বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে। ৮ ম্যাচে ৮ গোলের পাশাপাশি করেন ৪ অ্যাসিস্ট।
ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশ ২০২৬
গোলরক্ষক: ডেভিড রায়া
ডিফেন্ডার: আশরাফ হাকিমি, পাউ কুবারসি, নুনো মেন্দেস
মিডফিল্ডার: ভিতিনিয়া, রদ্রি, জুড বেলিংহাম
ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি, লামিন ইয়ামাল, আর্লিং হালান্ড, কিলিয়ান এমবাপ্পে