মেসিহীন আর্জেন্টিনাকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলেন উরুগুয়ের ফুটবলার

মেসিহীন আর্জেন্টিনাকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলেন উরুগুয়ের ফুটবলার
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আসন্ন প্রীতি ম্যাচে লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিকে কাজে লাগাতে চায় উরুগুয়ে। বিশ্বের সেরা ফুটবলার না থাকার সুযোগে দারুণ কিছু করতে মুখিয়ে দলটির ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাহো।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে আগামী ১৪ নভেম্বর বুয়েনস এইরেসের লা বোম্বোনেরাতে আর্জেন্টিনার আতিথেয়তা নেবে উরুগুয়ে। মেসিকে ছাড়া এটিই হতে যাচ্ছে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রথম ম্যাচ।
মেসি না থাকায় সেটা নিজেদের জন্য সুবিধা হিসেবেই দেখছেন আরাহো। তিনি বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে হারিয়েছে। আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।’
মেসি না থাকলেও কাজটা যে সহজ হবে না, সেটা বুঝতে পারছেন আরাহো। তাঁর মতে, দলটিতে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছেন। যাঁরা ম্যাচের গতিপথ বদলে দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন, ‘তাদের দলে দারুণ সব খেলোয়াড় রয়েছে। প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়ও আছে। তারা যে শক্তিশালী দল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।’
আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটা চ্যালেঞ্জিং হবে জেনেও নিজেদের সেরাটা দিতে চান আরাউহো, ‘আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। তবে আমরা নিজেদের খেলার ধরন তুলে ধরতে চাই এবং জাতীয় দল হিসেবে আরও উন্নতি করতে চাই।’
আর্জেন্টিনার তারকা মিডফিল্ডার আলেক্সিস মাক আলিস্তারের সঙ্গেও ম্যাচটি নিয়ে কথা বলেছেন আরাহো। লিভারপুলে একই দলে খেলা এই দুই ফুটবলার আসন্ন ম্যাচ নিয়ে একে অপরের সঙ্গে খুনসুটি করেছেন বলে জানালেন আরাউহো। তিনি বলেন, ‘আমরা একে অপরের সঙ্গে একটু মজা করেছি।’
এদিকে দুই দলের সর্বশেষ লড়াইয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছেন উরুগুয়ের মিডফিল্ডার ফেদেরিকো ভালভের্দে। বুয়েনস এইরেসের বোম্বোনেরায় হওয়া সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল উরুগুয়ে। মার্সেলো বিয়েলসার অধীনে সেটি ছিল দলটির অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স।
সেই ম্যাচ প্রসঙ্গে ভালভের্দে বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হবে। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আমাদের সর্বশেষ জয়টি ওই মাঠেই এসেছিল। আমার মনে হয়, সেদিন আমরা দারুণ একটি ম্যাচ খেলেছিলাম।’
অক্টোবরে চোটের কারণে উরুগুয়ে দলে ছিলেন না ভালভার্দে। এবার দলে ফিরলেও শারীরিক সমস্যার কারণে আসন্ন ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের এই মিডফিল্ডারের খেলা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে আগের ম্যাচের মতো পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি চান তিনি, ‘সেদিন ম্যাচে দারুণ উদ্দীপনা ছিল। সতীর্থদের মধ্যেও অসাধারণ একটা আবহ তৈরি হয়েছিল। আমার মনে হয়, রাতটি আমাদের সবার জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আশা করি, আবারও তেমন কিছু করতে পারব।’