Ajker Patrika
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ফুটবল

কুমিল্লা বাদ, মুন্সিগঞ্জে মোহামেডানের ম্যাচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কুমিল্লা বাদ, মুন্সিগঞ্জে মোহামেডানের ম্যাচ
বদলে গেল মোহামেডানের ম্যাচের ভেন্যু। ছবি: ফাইল ছবি

কুমিল্লায় খেলার অনিশ্চয়তা শেষ পর্যন্ত মোহামেডানকে নিয়ে গেল মুন্সিগঞ্জে। আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের ম্যাচটি শুক্রবারের বদলে শনিবার হবে। ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে মুন্সিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম।

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতার কারণেই ম্যাচটির সূচি ও ভেন্যুতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থা চলতি মৌসুমে ওই মাঠে লিগের ম্যাচ আয়োজন না করার জন্য বাফুফের কাছে দাবি জানিয়েছে। ফলে শুক্রবার সেখানে মোহামেডান-আরামবাগ ম্যাচ আয়োজন সম্ভব হয়নি।

শনিবার মুন্সিগঞ্জে অন্য কোনো লিগ ম্যাচ না থাকায় বাফুফে সেখানে এই ম্যাচটি সরিয়ে নিয়েছে। এতে কুমিল্লায় না খেললেও সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি মোহামেডানের।

তবে সামনে আরও বড় সমস্যা অপেক্ষা করছে। কুমিল্লার স্টেডিয়ামটি শেষ পর্যন্ত লিগের বাইরে থাকলে মোহামেডান ও আবাহনীর হোম ম্যাচগুলো কোথায় হবে, এখনো তার উত্তর নেই। গত মৌসুমে দুই বড় ক্লাবই শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামকে নিজেদের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

মোহামেডানের পরিচালক (ক্রীড়া) মোস্তাকুর রহমান অবশ্য আপাতত বিকল্প ভেন্যু নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। তাঁর ভাষায়, ‘আপাতত পরের ম্যাচটি মুন্সিগঞ্জে খেলি। হোম ভেন্যুর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।’

বিষয়:

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