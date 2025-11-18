ভারতের এই দলে হামজার সমান কে

ক্রীড়া ডেস্ক
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে যাওয়ার আশা আগেই শেষ হয়েছে, তবু লাল-সবুজদের জন্য ম্যাচটি অস্তিত্ব চেনানোর পাশাপাশি নিজেদের শক্তি-দুর্বলতা যাচাইয়ের বড় সুযোগ। হামজা-শমিতের জুটির মিশেলে যে জয়ের অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশ, তা আজ ঘুচানোর পণ নিয়ে মাঠে নামছে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়।
পালাবদলের পথে থাকা ভারতও তরুণদের নিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছে। দুই দলের এই লড়াইয়ে খেলোয়াড়দের মুখোমুখি লড়াইও ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। তাই নজর থাকবে কয়েকটি বিশেষ ডুয়েলে—
রহিম–তপু বর্মণ
সুনীল ছেত্রীর বিদায়ের পর ভারতের আক্রমণভাগের তুরুপের তাস এখন রহিম আলী। জাতীয় দলের জার্সিতে খুব একটা আলো ছড়াতে পারেননি অবশ্য। তবে সর্বশেষ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে অবশ্য গোলের দেখা। ছেত্রী না থাকায় তাঁর শুরুর একাদশে সম্ভাবনাই জোরাল। সেক্ষেত্রে তাঁকে থামানোর বড় দায়িত্ব থাকবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ সেন্টার-ব্যাক তপু বর্মণের ওপর। গত অক্টোবরে হংকং ম্যাচের আগে চোটে পড়েন তিনি। যদিও এখনো সেরা রূপে ফিরতে পারেননি। তবু বাংলাদেশের রক্ষণভাগে তিনিই বড় ভরসা। রহিমকে বোতলবন্ধী করতে পারলে ভারতের গোলের সুযোগও কমে আসবে।
রাকিব–সন্দেশ ঝিঙ্গন
বাংলাদেশের সবকিছুই যেন এখন হামজার দখলে। গোল করা নিয়ে তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরার সবচেয়ে বড় আস্থার জায়গা রাকিব হোসেন। স্বভাবজাত পজিশন রাইট উইং হলেও জাতীয় দলে সাম্প্রতিক সময়ে খুব কমই এখানে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। এমনকি নেপালের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও তাঁকে সেন্টারে বাঁয়ে খেলান। স্ট্রাইকার হিসেবে খেললে রাকিবের বড় বাধা হয়ে থাকবেন সন্দেশ ঝিঙ্গন। দীর্ঘদেহী এই ডিফেন্ডার কিছুদিন আগে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসরের বিপক্ষে খেলেছেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ। তাই ঝিঙ্গনকে বোকা বানানোর কাজটা সহজ হবে না রাকিবের জন্য।
হামজা–মহেশ
রক্ষণ, মাঝমাঠ কিংবা আক্রমণ–হামজার বিচরণ সর্বত্র। তবে মাঠে নিচের দিকে বেশি খেয়াল রাখতে হয় তাঁকে। ভারতের আক্রমণ রুখে দেওয়াটাও তাঁর গুরুদায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে তার আগ্রাসী উপস্থিতি প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে রাখছে। সেক্ষেত্রে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন মহেশ সিং। খালিদ জামিল কোচ হওয়ার পর তাঁকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসেবে খেলিয়েছেন গত অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। প্লে মেকিং করাই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা। তবে হামজার চাপ সামলে কতটুকুই বা সাবলীল খেলতে পারবেন সেটাই বড় প্রশ্ন।
রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু রাতে তৃতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যস্ততা যে এখনো শেষ হচ্ছে না। একই মাঠে আজ ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) শাস্তি পেয়েছেন বাবর আজম।
বাবরের শাস্তির কথা আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি নিশ্চিত করেছে। ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। নামের পাশাপাশি জুটেছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। আইসিসির আচরণবিধির এক নম্বর ধারা ভঙ্গের দায়ে এই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। বাবরের বিরুদ্ধে আইসিসির খেলোয়াড় ও সাপোর্টিং স্টাফদের আচরণবিধির ২.২ অনুচ্ছেদ ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রিকেটের সামগ্রী, জামাকাপড়, মাঠের কোনো সামগ্রী নষ্ট করলে শাস্তির বিধান রয়েছে।
বাবর শাস্তি পেয়েছেন মূলত তৃতীয় ওয়ানডেতে তাঁর এক অপরাধের জন্য। ইনিংসের ২১তম ওভারের তৃতীয় বলে বাবরকে বোল্ড করেন লঙ্কান লেগস্পিনার জেফরি ভ্যান্ডারসে। মাঠ ছাড়ার আগে তিনি ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙেছেন। এই ম্যাচে বাবর ৫২ বলে ৩৪ রান করেছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তৃতীয় ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার ছিলেন অ্যালেক্স হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও ফয়সাল আফ্রিদি। তাঁরা সবাই অভিযোগ করেছেন। ম্যাচ রেফারি আলী নাকভি এই শাস্তি দিয়েছেন বাবরকে। দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি। যে ডিমেরিট পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন, গত ২৪ মাসে এটা তাঁর প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০২ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন বাবর। ওয়ানডেতে এটা তাঁর ২০তম সেঞ্চুরি। পাকিস্তানি ব্যাটারদের মধ্যে ওয়ানডেতে যৌথভাবে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিয়ান তিনি। সাঈদ আনোয়ার ও বাবর সমান ২০টি করে সেঞ্চুরি করেছেন ওয়ানডেতে। কদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ মাস পর ফিরেছেন বাবর। ফেরার পরই বাবর ভেঙে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার রেকর্ড।
বোমা হামলার আতঙ্কে পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা। এসএলসি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) সমঝোতা করেই লঙ্কান ক্রিকেটারদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মাধ্যমে পাকিস্তানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল।আগের সূচি অনুযায়ী ১৭ নভেম্বর শুরু হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবর্তন আসে ত্রিদেশীয় সিরিজের সূচিতেও। আজ শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। একে অপরের সঙ্গে দুইবার করে মুখোমুখি হবে এই সিরিজে। ২২ নভেম্বর মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ফাইনাল হবে ২৯ নভেম্বর। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে। সব ম্যাচেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি।
সংবাদ সম্মেলনে গতকাল ভারতের কোচ খালিদ জামিল বলেছিলেন রায়ান উইলিয়ামসের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তাঁরা। সেই অপেক্ষা আর ফলপ্রসূ হলো না। অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে অনাপত্তিপত্র পেলেও ফিফার অনুমোদন এখনো পায়নি ভারত। তাই আজ বাংলাদেশ ম্যাচে প্রবাসী রায়ানকে খেলাতে পারছে না তারা।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম রেভস্পোর্টজ এক প্রতিবেদনে জানায়, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে নেওয়া রায়ান আজ সকালেই পেয়েছেন ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার ছাড়পত্র। এনওসি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ভারতের জার্সিতে তাঁর অভিষেকের জন্য আগামী ফিফা উইন্ডো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
রায়ানকে অবশ্য প্রাথমিক দলে ডাকেননি খালিদ জামিল। ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে যুক্ত করা হয় ক্যাম্পে। এমনকি খেলানোর অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ঢাকা আনা হয় এই উইঙ্গারকে। তবু দিন শেষে গ্যালারি কিংবা হোটেলে বসেই খেলা দেখতে হচ্ছে তাঁর।
রায়ানের পেশাদার ফুটবলের শুরুটা অস্ট্রেলিয়াতেই। ইসিইউ জুনডালুপের হয়ে খেলা শুরু করেন। এরপর এক দশক ইংল্যান্ডের ফুলহ্যাম, পোর্টসমাউথ, অক্সফোর্ড ইউনাইটেড এবং রদারহাম ইউনাইটেডে খেলেছেন। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে পার্থ গ্লোরিতে যোগ দেন। পরের বছর ভারতের বেঙ্গালুরু এফসিতে নাম লেখান তিনি। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত।
গত কয়েকটি সিরিজে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটাররা। এর চড়া মূল্য দিতে হয়েছে দলকে। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার মুখে পড়েন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠে। তবে তেমনটা মনে করেন না ফিল সিমন্স। তাঁর মতে, ব্যাটারদের জন্য নিজের সবটাই উজাড় করে দিয়েছেন সালাহ উদ্দীন।
গত বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশ দলের সিনিয়র সহকারী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় সালাহ উদ্দীনকে। তাঁর আসল কাজ ছিল ব্যাটারদের নিয়ে। কিন্তু একের পর এক ব্যাটিং ব্যর্থতার পর নড়েচড়ে বসে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য ব্যাটিং কোচ হিসেবে সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দেয় সংস্থাটি।
আশরাফুল ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর সরে দাঁড়ান সালাহ উদ্দীন। চলমান আয়ারল্যান্ড সিরিজই বাংলাদেশ দলের সঙ্গে তাঁর শেষ অ্যাসাইনমেন্ট। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের সহকারী ও ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।
আজ সংবাদ সম্মেলনে সালাহ উদ্দীন প্রসঙ্গে সিমন্স বলেন, ‘সালাহউদ্দিন চমৎকার কাজ করেছেন। একজন ব্যাটিং কোচ হিসেবে আমি তার কাছ থেকে যা আশা করি, সে ঠিক তাই করেছে এবং সে খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। সে এখানে আসার পর থেকে অসাধারণ কাজ করেছে।’
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একশো টেস্টে মাঠে নামার অপেক্ষায় মুশফিকুর রহিম। তার আগে এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে শুভকামনা জানাচ্ছেন ভক্ত থেকে শুরু করে সতীর্থ ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। এই তালিকায় আছেন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের নাম। প্রশংসায় বাকিদের থেকে একধাপ এগিয়ে থাকলেন তিনি। মুশফিককে কিংবদন্তি মনে করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার।
২০০৫ সালে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্ট অভিষেক হয় মুশফিকের। অনেক চড়াই-উৎরাই পার করে এবার শততম টেস্টের দ্বারপ্রান্তে তিনি। ৯৯ টেস্টে করেছেন ৬৩৫১ রান। ব্যাটিং গড় ৩৮.০২। ২৭ ফিফটির বিপরীতে সেঞ্চুরি করেছেন ১২ টি। বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি আছে তাঁর নামের পাশে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে আজ সংবাদ সম্মেলনে আসেন সিমন্স। মুশফিককে নিয়ে করা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘মুশফিকের পেশাদারিত্ব এবং লম্বা সময় ধরে দেশের হয়ে প্রতিনিধত্ব করাটা প্রশংসার দাবিদার। ১০০ টেস্ট ম্যাচ খেলতে হলে আপনাকে লম্বা সময় ধরে খেলতে হবে। একটা সময় বাংলাদেশ বছরে খুব বেশি টেস্ট খেলতো না। তাঁর মানে এটার জন্য লম্বা একটা সময় নিয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের এটির প্রশংসা করতে হবে। আমি তাঁর সঙ্গে অল্প সময় কাজ করেছি। তবে এটা বুঝতে পেরেছি মুশফিকের পেশাদারিত্ব অনেক বেশি। কালকে যখন উপলক্ষ্যটা আসবে তখন সেটা দেখে আমি খুব খুশি হবো।’
লম্বা সময় ধরে টানা পারফর্ম করে আসায় মুশফিকের প্রতি মুগ্ধ সিমন্স, ‘মুশফিক অবশ্যই একজন কিংবদন্তি। আমি মনে করি, টেস্ট ক্রিকেটে তার মতো এতগুলো ডাবল সেঞ্চুরি খুব বেশি খেলোয়াড় করতে পারেনি। সে বহু বছর ধরে পারফর্ম করে আসছে, যা প্রায় ২০ বছরের মতো। তাই তাকে কিংবদন্তি হতেই হবে, কারণ তার এই দীর্ঘস্থায়ীত্ব এবং পারফরম্যান্স তাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছে।’
পেশাদারিত্বের কারণেই মুশফিক এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন বলে মনে করেন বাংলাদেশ কোচ, ‘মুশফিকের সাফল্যের রহস্য হচ্ছে তাঁর পেশাদারিত্ব। নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করা হবে, উন্নতির জন্য কোন ধরনের কাজ করা দরকার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল হওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হলো সেটাই আসল। একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখবেন সে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল হয়েছে এবং সেটাই তাঁকে এখানে এনেছে। কিন্তু যাঁরা ১০০ বা ১৫০ টেস্ট খেলেছে তাঁদের সবার মধ্যে ভালো করার প্রচেষ্টা ছিল। এটা মুশফিকের মাঝেও আছে।’
