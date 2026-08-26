নতুন দায়িত্ব সামলাতে পাকিস্তানকে বিদায় বললেন এই নারী ক্রিকেটার

হাঁটুৃর চোটে পড়ায় নিয়মিত বোলিং করতে পারছিলেন না পাকিস্তানের নারী ক্রিকেটার আইমান আনওয়ার। ধকল সামলাতে না পেরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়ই বলে দিলেন তিনি। সাবেক পাকিস্তানি পেসার এবার নতুন ক্যারিয়ার শুরু করেছেন।
পাকিস্তান জাতীয় দলকে বিদায় বলে ম্যাচ রেফারি হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছেন আইমান।কদিন আগে করাচিতে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টুর্নামেন্টে ম্যাচ রেফারি হিসেবে তাঁর অভিষেক হয়েছে। ক্রিকইনফোকে পাকিস্তানের সাবেক পেসার বলেন, ‘দলে ফিরতে না পারার পরই ম্যাচ রেফারি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ তবে আইমান স্থানীয় টুর্নামেন্ট ও লিগে খেলা চালিয়ে যাবেন।
আইমান ২০১০ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে করাচির হয়ে খেলে ক্রিকেট ক্যারিয়ার শুরু করেন। ম্যাচ রেফারি হিসেবে নতুন ক্যারিয়ার শুরুর ব্যাপারে এক্সে সাবেক পাকিস্তানি পেসার বলেন, ‘ম্যাচ রেফারি হিসেবে নতুন অধ্যায় শুরু করছি। আগের অধ্যায় (আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়) শেষ ঠিকই। কিন্তু গল্পটা একই থাকছে। অধ্যায়টি বন্ধ করার সময় পেছনে ফিরে তাকালে অনেক কৃতজ্ঞতা কাজ করে। অনেক গর্ব অনুভব হয়। আজীবন মনে রাখার মতো স্মৃতিও রয়েছে।’
২০১৬ সালের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় আইমানের। পাকিস্তানের জার্সিতে ৮ ওয়ানডে ও ৩৭ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ওয়ানডেতে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২৯ উইকেট পেয়েছেন টি-টোয়েন্টিতে। ২০২৩ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচটাই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। ২০১৮ ও ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলেছেন। ২০২২ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও খেলেছেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার।
ক্রিকেটের পাশাপাশি আইমান সম্প্রচার মাধ্যমেও কাজ করেছেন। উপস্থাপক ও ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। কদিন আগে মুলতানে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নস কাপে ধারাভাষ্য প্যানেলে ছিলেন তিনি। এ ছাড়া বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিশ্লেষক হিসেবেও কাজ করেছেন সাবেক পাকিস্তানি পেসার।
কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন হুলিয়ান আলভারেস। বিশেষ করে, বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মতো দুই ক্লাবের রেষারেষিতে বেশ চাপে আছেন। প্রতিদিনই তিনি খবরের শিরোনাম হচ্ছেন। এবার তাঁকে নিয়ে বিস্ফোরক এক মন্তব্য করল আতলেতিকো মাদ্রিদ।১ ঘণ্টা আগে
লেস্টার সিটির সঙ্গে হামজা চৌধুরীর সম্পর্ক ১১ বছরের। মাঝে বার্টন আলবিয়ন, ওয়াটফোর্ড এবং শেফিল্ড ইউনাইটেডে খেললেও ফিরেছেন লেস্টারেই। এবার বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
প্রিটোরিয়া থেকে বেনোনি—৫২ কিলোমিটার দূরত্বের দুই শহরে বাংলাদেশের দুই দল হেরেছে বাজেভাবে। প্রিটোরিয়ায় গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের কাছে ইনিংস ও ৪১৩ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। আজ ৫২ কিলোমিটার দূরে বেনোনিতে ইনিংসে হারল বাংলাদেশ ইমার্জিং দল।৩ ঘণ্টা আগে
টেস্টে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন শীর্ষে ছিলেন জসপ্রীত বুমরা। অবশেষে আড়াই বছরেরও বেশি সময় পর বুমরার রাজত্বের অবসান হয়েছে। সিংহাসন খুইয়েছেন ভারতের তারকা পেসার।৪ ঘণ্টা আগে