কুক–স্মিথ–উইলিয়ামসনদের পাশে জয়সওয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত যাদের হাতে যশস্বী জয়শওয়াল তাদের মধ্যে অন্যতম। অভিষেকের পর থেকেই নিজের জাত চিনিয়ে যাচ্ছেন ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিকভাবে রান করে এরই মধ্যে ভারতের টেস্ট দলের ভরসায় পরিণত হয়েছেন। এবার দারুণ একটি মাইলফলক স্পর্শ করলেন জয়সওয়াল।
দিল্লি টেস্টে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন জয়সওয়াল। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এটা তার সপ্তম শতক। তাতেই অ্যালিস্টার কুক, গ্রায়েম স্মিথ ও কেন উইলিয়ামসনদের পাশে বসলেন এই তরুণ ব্যাটার। তাঁর মতো বাকি তিনজনও ২৪ বছর হওয়ার আগেই টেস্টে সাতটি করে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এই তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন জয়সওয়াল।
২৪ পা রাখার আগেই টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড কিংবদন্তি ক্রিকেটার স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দখলে। এই সময়ের মধ্যে ১২ বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেয়েছেন তিনি। ১১টি সেঞ্চুরি করে তালিকার দুইয়ে আছেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার। ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই টেস্টে নয়টি সেঞ্চুরি করেছেন স্যার গ্যারি সোবার্স। তালিকার তিনে আছেন তর্কসাপেক্ষে সর্বকালের সেরা এই অলরাউন্ডার।
সাতটি আলাদা ভেন্যুতে সাত সেঞ্চুরির দেখা পেলেন জয়সওয়াল। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ডমিনিকায় টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে টানা ৮ ঘণ্টা ক্রিজে থেকে ১৭১ রানের ইনিংস খেলেন। টেস্টে পথচলার শুরুতেই নিজের ধৈর্য এবং দক্ষতার প্রমাণ দেন জয়সওয়াল। দিল্লি টেস্ট খেলতে নামার আগে ২৫ টেস্টের ৪৭ ইনিংসে এই ব্যাটারের সংগ্রহ ছিল ২২৪৫ রান। ব্যাটিং গড় প্রায় ৫০। ১২টি ফিফটি হাঁকিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ ইনিংসটি ২১৪ রানের।
জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে দিল্লি টেস্টের প্রথম দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৩১৮ রান। ১৭৩ রানে অপরাজিত আছেন ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষায় থাকা জয়সওয়াল। তার সঙ্গে ২০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন শুবমান গিল। সাই সুদর্শন ৮৭ ও লোকেশ রাহুল ৩৮ রানে আউট হন। ভারতের পতন হওয়া দুটি উইকেটই নেন জোমেল ওয়ারিকান।
রাজশাহী ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ (অনূর্ধ্ব-১৮) প্রতিযোগিতায় বালক এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের জারিফ আবরার । দেশেকিংবা বিদেশের মাটিতে তো বটেই, রাজশাহীর গত ২৯টি আসরেও এর আগে বাংলাদেশের কেউ আইটিএফ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।১০ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষে আর্জেন্টিনার এখন নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। অক্টোবরে যে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে আলবিসেলেস্তেরা, সেই দলে আছেন লিওনেল মেসিও। ম্যাচটি যেখানে হবে, সেই এলাকা মেসির খুব ভালো করে চেনা। তবু আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।১ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নতুন আসরের নিলাম কবে হবে সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি। প্রতিবেদনে ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে হবে মিলিয়ন ডলারের টুর্নামেন্টের নিলাম।২ ঘণ্টা আগে
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও ব্রাজিল সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০০২ সালে। পরের ২৩ বছরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূরে থাক। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে একবারও উঠতে পারেনি ফাইনালে। লাতিন আমেরিকার এই দলকে আগামী বিশ্বকাপের ফেবারিটের তালিকায় রাখা যাবে কি না, সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার।২ ঘণ্টা আগে