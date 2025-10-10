Ajker Patrika
কুক–স্মিথ–উইলিয়ামসনদের পাশে জয়সওয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৩১
দিল্লি টেস্টে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন জয়সওয়াল। ছবি: এক্স
ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত যাদের হাতে যশস্বী জয়শওয়াল তাদের মধ্যে অন্যতম। অভিষেকের পর থেকেই নিজের জাত চিনিয়ে যাচ্ছেন ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিকভাবে রান করে এরই মধ্যে ভারতের টেস্ট দলের ভরসায় পরিণত হয়েছেন। এবার দারুণ একটি মাইলফলক স্পর্শ করলেন জয়সওয়াল।

দিল্লি টেস্টে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন জয়সওয়াল। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এটা তার সপ্তম শতক। তাতেই অ্যালিস্টার কুক, গ্রায়েম স্মিথ ও কেন উইলিয়ামসনদের পাশে বসলেন এই তরুণ ব্যাটার। তাঁর মতো বাকি তিনজনও ২৪ বছর হওয়ার আগেই টেস্টে সাতটি করে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। এই তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন জয়সওয়াল।

২৪ পা রাখার আগেই টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড কিংবদন্তি ক্রিকেটার স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দখলে। এই সময়ের মধ্যে ১২ বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেয়েছেন তিনি। ১১টি সেঞ্চুরি করে তালিকার দুইয়ে আছেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার। ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই টেস্টে নয়টি সেঞ্চুরি করেছেন স্যার গ্যারি সোবার্স। তালিকার তিনে আছেন তর্কসাপেক্ষে সর্বকালের সেরা এই অলরাউন্ডার।

সাতটি আলাদা ভেন্যুতে সাত সেঞ্চুরির দেখা পেলেন জয়সওয়াল। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ডমিনিকায় টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে টানা ৮ ঘণ্টা ক্রিজে থেকে ১৭১ রানের ইনিংস খেলেন। টেস্টে পথচলার শুরুতেই নিজের ধৈর্য এবং দক্ষতার প্রমাণ দেন জয়সওয়াল। দিল্লি টেস্ট খেলতে নামার আগে ২৫ টেস্টের ৪৭ ইনিংসে এই ব্যাটারের সংগ্রহ ছিল ২২৪৫ রান। ব্যাটিং গড় প্রায় ৫০। ১২টি ফিফটি হাঁকিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ ইনিংসটি ২১৪ রানের।

জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে দিল্লি টেস্টের প্রথম দিন শেষে ভারতের সংগ্রহ ২ উইকেটে ৩১৮ রান। ১৭৩ রানে অপরাজিত আছেন ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষায় থাকা জয়সওয়াল। তার সঙ্গে ২০ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন শুবমান গিল। সাই সুদর্শন ৮৭ ও লোকেশ রাহুল ৩৮ রানে আউট হন। ভারতের পতন হওয়া দুটি উইকেটই নেন জোমেল ওয়ারিকান।

