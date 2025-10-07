Ajker Patrika
মাদ্রাসা ক্রিকেট চালু করবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ৫৬
মাদ্রাসা ক্রিকেট চালুর পরিকল্পনা বিসিবির। ফাইল ছবি
বিসিবির স্কুল ক্রিকেট অনেক আগে থেকে চালু আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরও খুদে প্রতিভা তুলে আনতে বিসিবির পরিকল্পনা—মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ক্রিকেট চালু করা।

বিষয়টি নিয়ে আজ সেলিব্রেশন নাইটে সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, 'এখনো ডিটেইল আলোচনা হয়নি। পরিকল্পনা করছি। চেষ্টা করছি, পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। ছোট ফরম্যাটে করার চেষ্টা করছি।'

কেন মাদ্রাসা ক্রিকেটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে বিসিবি—সে ব্যাখ্যায় বুলবুল বলেছেন, 'মাদ্রাসায় লাখ লাখ ছাত্র আছে। তাদের ক্রিকেটের ফ্যান বানাতে, সেখান থেকে যদি কিছু ক্রিকেটার, তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত ভার্সনের ক্রিকেট আয়োজনের চিন্তা করছি।'

বুলবুল জানিয়েছেন, তাঁরা সব বয়স, সব সেক্টরের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান ক্রিকেটে।

