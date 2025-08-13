Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রাজশাহী দল নির্বাচন নিয়েও বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৪০
এনসিএলে রাজশাহীর দল নিয়েও দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা। ছবি: বিসিবি
এনসিএলে রাজশাহীর দল নিয়েও দেখা যাচ্ছে বিশৃঙ্খলা। ছবি: বিসিবি

কদিন আগে বরিশাল বিভাগীয় দলের এনসিএল টি-টোয়েন্টি নির্বাচনে স্থানীয় কোচদের সঙ্গে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারের প্রভাব বিস্তারের খবর সামনে এসেছিল। এবার একই অভিযোগ উঠল রাজশাহী বিভাগীয় দল নিয়েও।

গত এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে রাজশাহী দলে খেলেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। তবে এবার তাঁরা রাজশাহীর হয়ে খেলতে আগ্রহী নন। বিভাগের আটটি জেলার কোচদের সঙ্গে এক ক্রিকেটারের প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এ কারণে সিনিয়র দুই ক্রিকেটারের অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটিও বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিব্রত। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান কাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শান্তর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে খেলবে (রাজশাহীর হয়ে)। কিন্তু মুশফিক রাজশাহীতে শুরু থেকেই খেলতে চায় না, সিলেটে খেলবে। আমরা ওকে সিলেটে রেখেছি। বিষয়টি কিছুটা বিব্রতকর। আমরা জেলা কোচদের সারা বছর বেতন দিই, যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে দল নির্বাচন করতে পারে। যদি তারা কারও প্রভাবে দল নির্বাচন করে, সেটা দুঃখজনক। আমরা দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করব।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

অভিমান থেকেই পিএসজিকে বিদায় বললেন চ্যাম্পিয়ন দোন্নারুম্মা

অভিমান থেকেই পিএসজিকে বিদায় বললেন চ্যাম্পিয়ন দোন্নারুম্মা

রাজশাহী দল নির্বাচন নিয়েও বিশৃঙ্খলা

রাজশাহী দল নির্বাচন নিয়েও বিশৃঙ্খলা

তামিমদের লক্ষ্য এবার বিশ্বকাপ জয়

তামিমদের লক্ষ্য এবার বিশ্বকাপ জয়

আইপিএল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানই পছন্দ বিসিবির, তবে...

আইপিএল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানই পছন্দ বিসিবির, তবে...