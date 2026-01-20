Ajker Patrika
ক্রিকেট

সবার আগে ফাইনালে বিসিবির দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ০৫
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বিপিএল শুরুর আগের দিনই স্বত্বাধিকারীশূন্য হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ট্রায়াঙ্গুলার সার্ভিসেস মালিকানা ছেড়ে দেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নিয়েছে। বিসিবি দায়িত্ব নেওয়ার পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে ‘কমিটির টিম’ বলে অভিহিত করেন নেটিজেনরা। এই দলটি সবার আগে উঠে গেল ফাইনালে।

মিরপুর শেরেবাংলায় আজ সন্ধ্যায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। যে দল জিতবে, সেই দল সরাসরি উঠে যাবে ফাইনালে। হারলেও থাকবে দ্বিতীয় সুযোগ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালস উঠে গেল প্রথম ধাপেই। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে চট্টগ্রাম।

১৩৪ রানের লক্ষ্যে নেমে ধীরেসুস্থে খেলতে থাকেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের দুই ওপেনার মির্জা বাইগ ও নাঈম শেখ। ৭০ বলে ৬৪ রানের জুটি গড়েন মির্জা-নাঈম। ১২তম ওভারের চতুর্থ বলে নাঈমকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে ডাইভ দিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন তানজিদ হাসান তামিম।

উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন হাসান নাওয়াজ। দ্বিতীয় উইকেটে মির্জা ও নাওয়াজ গড়েন ২৪ বলে ৩৪ রানের জুটি। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে হাসান নাওয়াজকে ফেরান হাসান মুরাদ। ১৪ বলে ২ ছক্কায় ২০ রান করেন নাওয়াজ। চার নম্বরে নামা আসিফ আলী ৮ বল খেলে ১১ রান করে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর (আসিফ আলী) উইকেট নিয়েছেন সাকলাইন।

নাওয়াজ-আসিফের দ্রুত বিদায়ে ১৭.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১১২ রানে পরিণত হয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রাজশাহীর জয়ের জন্য যখন ১১ রান প্রয়োজন, তখন আউট হয়েছেন মির্জা। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে মির্জাকে ফিরিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো। লং অনে ডাইভ দিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ওভারে ৯ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ রিপন মন্ডল এলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ভক্ত-সমর্থকেরা হয়তো আশার আলো খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে চট্টগ্রাম অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান ছক্কা মারলে ম্যাচ থেকে অনেকটাই ছিটকে যায় রাজশাহী। ঠিক তার পরের বলে ২ রান নিয়ে ৩ বল হাতে রেখে চট্টগ্রামকে ৬ উইকেটের জয় এনে দেন শেখ মেহেদী।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক শেখ মেহেদী হাসান। পুরো ২০ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান করেছে রাজশাহী। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন তানজিদ হাসান তামিম। তবে সাকলাইনের শেষের ঝড়েই মূলত ১৩০ রানের বেশি করতে পেরেছে রাজশাহী। আট নম্বরে নেমে ১৫ বলে ২ চার ও ৩ ছক্কায় করেন ৩২ রান। চট্টগ্রামের মেহেদী, আমির জামাল নিয়েছেন দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। একটি করে উইকেট পেয়েছেন তানভীর ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, মির্জা বেগ ও হাসান নাওয়াজ। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে মেহেদী হয়েছেন ম্যাচসেরা। বোলিংয়ে ২ উইকেটের পাশাপাশি ৯ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

মিরপুরে আজ বিকেলে টানটান উত্তেজনায় পূর্ণ এলিমিনেটরে শেষ বলে ছক্কা মেরে সিলেট টাইটানসকে আজ ৩ উইকেটের জয় এনে দিলেন ক্রিস ওকস। তাতে বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল রংপুর রাইডার্সের। সিলেট জিতলেও ফাইনালে উঠতে হলে আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে। আগামীকাল তারা খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারের চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি উঠবে ফাইনালে। পরাজিত দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স কাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলবে।

