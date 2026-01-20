Ajker Patrika
ফুটবল

শ্রীলঙ্কার জালে ৫ গোল দিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০২
শ্রীলঙ্কার জালে ৫ গোল দিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়
ফুটসালে দ্বিতীয় জয় পেল বাংলাদেশ। ছবি: সাফ

সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। ভুটানের পর এবার শ্রীলঙ্কাকে ৫-১ গোলে হারিয়েছে সাঈদ খোদারাহমির দল। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন অধিনায়ক রাহবার খান।

থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ বাংলাদেশের এগিয়ে যেতে সময় লাগে ৪ মিনিট। একক প্রচেষ্টায় কোনাকুনি শটে বল জালে পাঠান রাহবার। এক মিনিট পর সমতায় ফেরে শ্রীলঙ্কা। ফ্রি-কিকে ব্যবধান ১-১ করেন অধিনায়ক আমান মোহামেদ ফায়জার।

১৯ মিনিটে কাজী ইব্রাহিম আহমেদের পাস থেকে আবারও বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন রাহবার। বিরতির পর ২২ মিনিটে তা নিখুঁত পাসে ব্যবধান ৩-১ করেন মঈন আহমেদ। ৩৪ মিনিটে তাজওয়ার বিন কাশেম প্রথম শটে লঙ্কান গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে না পারলেও ফিরতি শটে ঠিকই খুঁজে নেন জাল।

৩৯ মিনিটে পোস্ট ছেড়ে আক্রমণে উঠে আসেন লঙ্কান গোলরক্ষক আর্নিকান শিভানাথান। আবির হোসেনও সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি। নিজেদের অর্ধ থেকে নেওয়া দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি।

৪ ম্যাচে ২ জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মালদ্বীপ। বাংলাদেশের সমান ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে পাকিস্তান। আগামী বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ৬ ম্যাচ শেষে টেবিলের চূড়ায় থাকা দল পাবে শিরোপা।

