বিসিবির তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আমিনুল ইসলাম বুলবুল গতকাল বারবার বলছিলেন, ‘মনটা খুব খারাপ’। বিসিবি যখন টেস্ট অভিষেকের রজতজয়ন্তী উদ্যাপনে ব্যস্ত, তখন দেশের ক্রিকেট তোলপাড় নারী ক্রিকেটারদের নিপীড়নের অভিযোগে। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন ক্রিকেটার জাহানারা আলম। বিসিবির নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদসহ অনেকের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জাহানারাসহ একাধিক নারী ক্রিকেটার।
গত কয়েক দিনে নারী ক্রিকেটের নানা অভিযোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর গতকালই প্রথম সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন বিসিবি সভাপতি। তার আগে চার দিন তিনি আইসিসির সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন দুবাইয়ে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে বুলবুল বারবার তুলে ধরতে চাইলেন ক্রিকেট কনফারেন্সে আলোচিত বিষয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যম শুনতে চাইছিল আলোচিত জাহানারার বিষয়ে বিসিবির উদ্যোগ ও করণীয় নিয়ে। বুলবুল বলেন, ‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২০২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির শূন্য সহনশীল (জিরো টলারেন্স) অবস্থান।’
বুলবুল আরও যোগ করেন, ‘বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’
বুলবুলের পাশে বসা বিসিবির মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমজাদ হোসেন বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। মনে অনুকম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে এবং আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’
বিসিবির তিন সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিম। কমিটির অন্য দুই সদস্য বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। এই তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় আছে জনমনে। নিরপেক্ষতা আনতেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে কমিটিতে যৌন হয়রানি তদন্তে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করতে হবে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই। তবে এ কমিটির কার্যক্রমে পূর্ণ পেশাদারি, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের স্বার্থে যৌন হয়রানির মতো বিশেষ ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্তের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন অন্তত দুজন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞকে তদন্ত কমিটিতে যুক্ত করতে হবে। এর আগেও উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিসিবি, বরং অভিযোগ ধামাচাপা দিয়ে নিপীড়কের বিচারহীনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।’
যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত শাস্তি কিংবা সুপারিশ কি প্রকাশ্যে আনবে বিসিবি? বোর্ড সভাপতি বুলবুল বলেন, ‘একটা তদন্ত চলছে, এটা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আমরা যেকোনো নিপীড়নের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স।’
সংবাদ সম্মেলনের একপর্যায়ে বুলবুল বললেন, এসব আলোচনা অস্বস্তিকর, বিব্রতকর। এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতেও যেন পড়তে না হয়, সেটি নির্ভর করছে বিসিবির পদক্ষেপের ওপর।
অয়ন রায়, ঢাকা
২০০০ সালের ১০ নভেম্বর। হেমন্তের এক সুন্দর সকালে বাংলাদেশ ক্রিকেট পা দিয়েছিল নতুন যুগে। একই বছরের ২৬ জুন টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথমবার খেলতে নামে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক নাইমুর রহমান দুর্জয় টস করেছেন আরেক বাঙালি অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। টেস্ট ইতিহাসে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিটা এসেছিল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের ব্যাট থেকে। ৯ উইকেটে হারলেও সেই টেস্টের স্মৃতি আজও অনেকের কাছে অমলিন।
আজ টেস্ট অভিষেকের ২৫ বছর পূর্ণ হলো বাংলাদেশের। রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দুদিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে। কাল সন্ধ্যায় সোনারগাঁও হোটেলে সম্মেলনের প্রথম দিন শেষে বিসিবি সভাপতি সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় ফিরে যাচ্ছিলেন ২৫ বছর আগের স্মৃতিতে। একটা তর্ক বেশ জমে উঠল। এক সাংবাদিক বুলবুলের কাছে জানতে চাইলেন, অভিষেক টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছিলেন কার বলে—মুরালি কার্তিক নাকি সুনীল জোশির? দুজনই তখন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার, বোলিং অ্যাকশনও প্রায় কাছাকাছি। বুলবুল কোনো সময়ক্ষেপণ না করে বললেন, মুরালি কার্তিক। স্কোরিং শটের স্মৃতিও সতেজ বুলবুলের, ‘মোহামেডানের সমর্থকেরা বলতেন ঝাড়ু শট। কিন্তু আমি খেলেছিলাম প্যাডল সুইপ। শতভাগ নিশ্চিত, ওটা ছিল মুরালি কার্তিক। ওর সঙ্গে যখনই দেখা হয়, শততম টেস্টের স্মৃতিচারণা হয়। এখন তো সে ধারাভাষ্য দেয়।’
বুলবুল সৌভাগ্যবান, বিসিবির সভাপতি হিসেবে তিনি উদ্যাপন করছেন অভিষেক টেস্টের রজতজয়ন্তী। বুলবুল সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন, আজ বিকেলে কেক কাটা হবে, সবাই থাকবেন। অভিষেক টেস্টের সেঞ্চুরির রজতজয়ন্তী উপলক্ষেও কি কেক কাটা হবে না? বুলবুল বলেন, ‘না, আর আমি প্রথম দিনে সেঞ্চুরি করিনি। প্রথম দিন অপরাজিত ছিলাম ৬৪ রানে, সুমনও ফিফটি করেছিল। আমি সেঞ্চুরি করেছিলাম দ্বিতীয় দিনে।’
বুলবুলের সংবাদ সম্মেলন শেষে দেখা হয়ে গেল হাবিবুল বাশার সুমনের সঙ্গে। বিসিবি যে দুদিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে, সেটির সমন্বয়ক সুমনই। অভিষেক টেস্টের দুই পারফরমারসহ আরও অনেকে এখনো ক্রিকেটে সক্রিয়। তবে এ মুহূর্তে অভিষেক টেস্টের অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের ঠিকানা কারাগার। আওয়ামী লীগের সাবেক এই সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় গত মে মাসে।
ঐতিহাসিক দিন উদ্যাপনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ক্রিকেট বোর্ড। তারা দেশের ক্রিকেট এগিয়ে নিতে চায় বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। গতকাল শুরু হওয়া কনফারেন্সের প্রথম দিনে দেশের ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতির কথাই আলোচনা হয়েছে বেশি। কনফারেন্স শেষে বুলবুল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, আগামী জাতীয় লিগের দল গঠন করবে জেলা-বিভাগীয় পর্যায়ের কোচ। বড় বড় স্টেডিয়াম নয়, তাঁদের চাওয়া ভালো খেলার মাঠ আর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। বুলবুলরা স্বীকার করেন, টেস্ট আঙিনায় পা দেওয়ার পর গত ২৫ বছরে দেশের ক্রিকেট যত দূর পৌঁছানোর কথা, ততটা এগোনো হয়নি।
২৫ বছরে এখন পর্যন্ত বছরে গড়ে একটি টেস্টও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। ১৫৪ ম্যাচ খেলে জিতেছে ২৩ টেস্ট, হেরেছে ১১২ ও ১৯ ম্যাচ ড্র হয়েছে। টেস্টে ১১২ হারের মধ্যে ৪৭ বারই বাংলাদেশ হেরেছে ইনিংস ব্যবধানে। শুধু তা-ই নয়, সদ্য টেস্ট মর্যাদা পাওয়া আফগানিস্তানের কাছেও বাংলাদেশ হেরেছে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। টেস্টে প্রথম জয় বাংলাদেশ পেয়েছে ৩৫ তম ম্যাচে এসে। ২০০৫ সালে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়েকে ২২৬ রানে হারিয়ে টেস্টে বাংলাদেশ প্রথম জেতে। সেই জয়টা পরে এসেছে কালেভদ্রে।
টেস্টে ২৫ বছরে অধিনায়কত্ব নিয়েও তো কম ঘটনা ঘটেনি। অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়ে আবার অধিনায়ক হওয়া, চোটে পড়ায় নিয়মিত অধিনায়ক না থাকায় অন্য কারও কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দেওয়ার ঘটনা দেখে গেছে। ২৫ বছরে এখন পর্যন্ত ১৪ অধিনায়কের অধীনে টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বেশি ৩৪ টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিক। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৯৮ ম্যাচ, সর্বোচ্চ ৬,৩২৮ রান, সবচেয়ে বেশি ৩ ডাবল সেঞ্চুরি—সব রেকর্ড মুশফিকেরই। সেই মুশফিকই ১৯ নভেম্বর দেশের ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন।
হতাশার মধ্যে আছে কিছু গৌরবগাথা। গত বছর পাকিস্তানকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন তাসকিন আহমেদ-মুশফিকুর রহিমরা। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে কলম্বোয় বাংলাদেশ জিতেছিল তাদের শততম টেস্ট।
টেস্টে বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দেশের ঘরোয়া ‘পিকনিক ক্রিকেট’ নামে পরিচিত ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে তাইজুল ইসলাম-মুমিনুল হকরা কথা বলেছেন অনেকবার। আর অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডকে মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে হারালেও এমন ফর্মুলায় বাংলাদেশ হেরেছে বেশ কয়েকবার। গতকাল ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে বুলবুল বলেন, ‘আমাদের দরকার খোলা মাঠ। ভালো উইকেট। উইকেটের বাউন্স ভালো থাকবে। ভালো আউটফিল্ডও থাকবে, যাতে একটা বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে সহজে ফিল্ডিং করতে পারবে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
৫ ম্যাচ সিরিজের চতুর্থ টি–টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিবীয়দের জন্য। সিরিজে টিতে থাকতে চাইলে আজ জিততেই হবে সফরকারীদের। অন্যদিকে তারা হারলে সিরিজ জিতে নেবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। হেরে সিরিজ শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ জেতায় এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ–নিউজিল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি ছাড়া আজ টিভিতে বড় কোনো ম্যাচ নেই। ক্রীড়াঙ্গনে দিনটা তাই ম্যাড়ম্যাড়ে যাবে।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৬টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ভারতের চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে হবে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। ২৪ দলের বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে। সেখানে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। এই দলের পৃষ্ঠপোষক ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্যালকন হলে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় যুব হকি দলের জার্সি উন্মোচিত হয়েছে। জার্সি উন্মোচন করেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান।
প্রস্তুতি-লক্ষ্যসহ বাস্তবতা নিয়ে হকি ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, ‘এটি একটি অনন্য ক্ষণ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের দল ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দেশের পতাকা আরও উঁচুতে তুলে ধরবে।। শৃঙ্খলা সাফল্যের চাবিকাঠি এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল সর্বদা জয়লাভ করে। মাঠের খেলায় ১১ বনাম ১১ লড়াই হয়, প্রতিপক্ষ কোণ দেশ বা দল বড় নয়, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে এবং ভালো নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে এটিই আমার প্রত্যাশা।’
ডাচ কোচের অধীনে বাংলাদেশ ইউরোপীয় খেলার ধরন বুঝতে পারছে। অধিনায়ক মেহরাব হাসান সামিন বলেন, ‘আমরা এখন ইউরোপীয় ধারাটা বুঝতে পেরেছি, আইকম্যানের মতো বড় কোচের অধীনে দলের খেলার ধারায়ও পরিবর্তন হয়েছে।’
হেড কোচ আইকম্যান বলেন, ‘খেলোয়াড়দের গতি ও বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করেছি। আধুনিক হকিতে গতি ও দলগত সমন্বয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আমরা সেটিরই প্রতিফলন রাখতে চাই।
সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব:) রিয়াজুল হাসান জানান, ১৮ নভেম্বর দল ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করবে এবং বিশ্বকাপ শুরুর আগে চিলি ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ টেস্ট, ৩ টি-টোয়েন্টি ও ৩ ওয়ানডে কেবল শেষ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ঘরের টেস্ট সিরিজ ড্রয়ের পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু সালমান আলী আঘা-বাবর আজমদের যে দম ফেলার সুযোগ নেই। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে না থেকেও থাকছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। প্রথম ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের আলেকজান্ডার হোয়ার্ফ ও পাকিস্তানের আসিফ ইয়াকুব।তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সৈকত মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে এই দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন হোয়ার্ফ ও আসিফ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ফের বদলে যাচ্ছে সৈকতের দায়িত্ব। সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশি এই আম্পায়ার থাকছেন তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে। ফয়সাল আফ্রিদি থাকবেন চতুর্থ আম্পায়ার। মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকছেন হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ। তিন ওয়ানডেতেই আলী নাকভি ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন।
হোয়ার্ফের সঙ্গে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকতও। আইসিসি ইভেন্টসহ বিদেশে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও সৈকতকে আম্পায়ারিং করতে দেখা যায়। আর পাকিস্তানি দুই আম্পায়ারের মধ্যে রশিদ রিয়াজ আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার। আসিফ ইয়াকুব আইসিসির ইমার্জিং প্যানেলের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের তিনটি ওয়ানডেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ১৩ ও ১৫ নভেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে যোগ দেবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে।
