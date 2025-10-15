Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশকে খান খান করে সিংহাসনে এখন রশিদ খান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ১৯
ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন রশিদ খান। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন রশিদ খান। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাইয়ের বদলা নিয়েছে আফগানিস্তান। ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করেছে আফগানরা। পুরো সিরিজে বাংলাদেশকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে হাশমাতুল্লাহ শাহিদীর নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান। দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পর সুখবর পেলেন আফগান ক্রিকেটাররা।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে ২০০ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ শেষে আজ সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ৫ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন রশিদ খান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭১০। গতকাল শেষ হওয়া বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে নিয়েছেন ১১ উইকেট। বোলিং করেছেন ২.৭৩ ইকোনমিতে। রশিদের সতীর্থরাও সদ্য হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন। এক ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আজমতউল্লাহ ওমরজাই। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩৩৪।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ৭১ গড় ও ৭৭.১৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২১৩ রান। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ রান তাঁরই। প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সমান ৯৫ রান করেছেন। হালনাগাদের পর ৮ ধাপ এগিয়ে ওয়ানডে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে এসেছেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৪। এদিকে ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। তিন থেকে দশ নম্বরে অবস্থান করছেন রোহিত শর্মা, বাবর আজম, বিরাট কোহলি, ড্যারিল মিচেল, চারিত আসালাঙ্কা, হ্যারি টেক্টর, শ্রেয়াস আইয়ার ও শাই হোপ। তাঁরা প্রত্যেকেই এক ধাপ করে পিছিয়েছেন।

ওমরজাইয়ের কারণে ওয়ানডেতে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে সিংহাসন খুইয়ে দুইয়ে নেমে গেছেন সিকান্দার রাজা। ৩০২ রেটিং পয়েন্ট এখন রাজার। ২৮৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই তিন নম্বরে আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি। তাঁর সতীর্থ রশিদ খান অবস্থান করছেন চার নম্বরে। রশিদ এগিয়েছেন দুই ধাপ। ওমরজাই বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে নিয়েছেন ৭ উইকেট। যার মধ্যে ৮ অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। এদিকে নবি গত রাতে সাত নম্বরে নেমে ৩৭ বলে চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন।

রশিদের নামে নাকি বলে কাঁপে বাংলাদেশরশিদের নামে নাকি বলে কাঁপে বাংলাদেশ

সদ্য হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে মিরাজের অবস্থা অম্লমধুর। ওয়ানডেতে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে পাঁচ নম্বরে অবস্থান করছেন তিনি। তবে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে চার ধাপ এগিয়ে ২৪ নম্বরে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ৪.৭৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তবে ব্যাটিংয়ে প্রথম ওয়ানডেতে ফিফটি (৬০) ছাড়া বাকি দুই ইনিংসে বলার মতো কিছু করতে পারেননি। তবু ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি এগিয়েছেন পাঁচ ধাপ। বর্তমানে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬৫ নম্বর ব্যাটার তিনি।

তাওহীদ হৃদয় সাত ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে তিনি পেয়েছেন এক ফিফটি। এদিকে ১২ ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ৪৩ নম্বরে নাজমুল হোসেন শান্ত। এই সংস্করণে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ ধাপ পিছিয়ে ৩৪ নম্বরে তাসকিন আহমেদ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে কেবল এক ম্যাচ খেলেছেন তাসকিন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবশালী ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ গ্রেপ্তার

বিহার নির্বাচন: লড়বেন না প্রশান্ত কিশোর, ‘নিশ্চিত পরাজয়’ দেখছেন বিজেপি জোটের

পায়ে নূপুর দেখে মেয়ের লাশ শনাক্ত করলেন বাবা

প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট চালু করছে চ্যাটজিপিটি, শিশুদের নিরাপত্তা কোথায়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে অনিশ্চয়তা, সন্ধ্যায় ‘অতি জরুরি’ বৈঠক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে হত্যা করে লাশ ফ্রিজে রাখেন নজরুল: পুলিশ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

বাগদার বিকল্প সম্ভাবনা সফটশেল কাঁকড়ায়

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সম্পর্কিত

বাংলাদেশকে খান খান করে সিংহাসনে এখন রশিদ খান

বাংলাদেশকে খান খান করে সিংহাসনে এখন রশিদ খান

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দেখা যাবে ৩০০ টাকায়, টিকিট পাবেন কীভাবে

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দেখা যাবে ৩০০ টাকায়, টিকিট পাবেন কীভাবে

ভারত ম্যাচে নেই ফাহামিদুল, জামাল বলছেন গোল হজম করা যাবে না

ভারত ম্যাচে নেই ফাহামিদুল, জামাল বলছেন গোল হজম করা যাবে না

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিল পাকিস্তান