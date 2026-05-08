বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল পাকিস্তান, ফিরেছেন তাসকিন

ছয় মাস পর টেস্ট খেলতে নামছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে খেলছে সাত মাস পর। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ।
তিন পেসার ও দুই স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। স্পিনবিভাগে সহ-অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে আছেন তাইজুল ইসলাম। মিরাজ মিডল অর্ডারে কার্যকরী ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। পেস আক্রমণে গতিতারকা নাহিদ রানার সঙ্গে আছেন তাসকিন আহমেদ ও ইবাদত হোসেন চৌধুরী। সাদা বলের ক্রিকেটে তাসকিন নিয়মিত হলেও টেস্টে ১৭ মাস পর ফিরেছেন তাসকিন। আজ মিরপুর টেস্টের আগে সবশেষ ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে তাসকিন খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটনে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।
উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরবেন লিটন দাস। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর কাছে উইকেট ব্যাটিংবান্ধব মনে হচ্ছে। টসের সময় তিনি বলেন, ‘উইকেটটা বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। আপনি যদি শেষ কয়েকটি ম্যাচের দিকে খেয়াল করেন, বিশেষ করে ওয়ানডে ক্রিকেটে, তাহলে এটা ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ ভালো উইকেট। এর কৃতিত্ব আমি টমিকেই দেব। আমার মতে পেসাররা ভালো ছন্দে আছে। তাসকিন আহমেদ দলে ফিরেছে। সে অনেক অভিজ্ঞ। নাহিদ রানা ভালো ফর্মে আছে আর ইবাদতও দলে ফিরে এসেছে।’
পাকিস্তান আজ দুই ক্রিকেটারকে অভিষেক করিয়েছে। আব্দুল্লাহ ফজল, আজান আওয়াইস—দুই ক্রিকেটারই টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আওয়াইসের চার সেঞ্চুরি রয়েছে। টপ অর্ডারে আছেন ইমাম উল হকও। উইকেটরক্ষকের গ্লাভস থাকবে মোহাম্মদ রিজওয়ানের হাতে।
বাংলাদেশের একাদশ
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস (উইকেটরক্ষক) , মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা
পাকিস্তানের একাদশ
শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল, আব্দুল্লাহ ফজল, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), শাহিন শাহ আফ্রিদি, সালমান আলী আগা, আজান আওয়াইস, হাসান আলী, ইমাম উল হক, মোহাম্মদ আব্বাস, নোমান আলী
মিরপুরে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ম্যাচের দিনই বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট শুরু হতে ১২ ঘণ্টাও বাকি নেই। এমন সময়ে দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান। চোটে পড়ায় তারকা ব্যাটার বাবর আজম প্রথম টেস্টে খেলতে পারছেন না।