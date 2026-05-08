রোনালদোর সেঞ্চুরিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আরও কাছে আল নাসর

সৌদি প্রো লিগের শিরোপা এবার তাহলে পেয়েই যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তিন বছর ধরে আল নাসরের হয়ে খেলছেন। সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জয়ের কাছাকাছি বেশ কয়েকবার গিয়েও সফল হননি। এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাঁর কাছে কেবল সময়ের ব্যাপার।
তাইফের কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে গত রাতে সৌদি প্রো লিগে আল শাবাবের বিপক্ষে ৪-২ গোলের জয় পেয়েছে আল নাসর। এই ম্যাচেই রোনালদো সৌদি প্রো লিগে শততম গোল করেছেন। বিশাল জয়ে শীর্ষে থাকা আরও একটু পোক্ত করল আল নাসর। ৩২ ম্যাচে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রোনালদোর দল। প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের সঙ্গে ব্যবধান ৫ করে নিয়েছেন রোনালদোরা। ৩১ ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল হিলাল।
সৌদি প্রো লিগে প্রত্যেকে ৩৪টি করে ম্যাচ খেলবে আল নাসর। যদি তারা দুটিতেই জিতে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে শিরোপা জিতবে। একটি জিতলেও চ্যাম্পিয়ন হবেন রোনালদোরা। সেক্ষেত্রে পূরণ হতে হবে কিছু সমীকরণ। তখন আল হিলালের একটা ম্যাচ হারতে হবে কিংবা ড্র করতে হবে। তিনে থাকা আল আহলি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ধারে কাছেও নেই। ৩১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৭২।
আল নাসরের চার গোল গত রাতে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন জোয়াও ফেলিক্স ও রোনালদো। ফেলিক্স করেছেন হ্যাটট্রিক আর রোনালদো ৭৫ মিনিটে সৌদি প্রো লিগ ক্যারিয়ারে গোলের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন। ৩ ও ১০ মিনিটের পর শেষভাগে এসে (৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৮ মিনিটে) হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেছেন ফেলিক্স। ৩০ ও ৮০ মিনিটে ইয়ানিক কারাসকো ও আলী আলবুলাইহি গোল করে আল শাবাবের হারের ব্যবধান কমিয়েছেন।
৪-২ গোলে জয়ের পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে উদযাপনের মুহূর্তের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন রোনালদো। ক্যাপশনে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘কী অসাধারণ জয়। আমরা এটা ধরে রাখব।’
তিন বছরে আল নাসরের হয়ে ১৩৯ ম্যাচে রোনালদো করেছেন ১২১ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ২৪ গোলে। যার মধ্যে সৌদি প্রো লিগে ১০৫ ম্যাচে করেছেন ১০০ গোল। আল নাসরের হয়ে ২০২৩ সালে শুধু আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপই জিতেছেন তিনি।
