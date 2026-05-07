বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট শুরু হতে ১২ ঘণ্টাও বাকি নেই। এমন সময়ে দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান। চোটে পড়ায় তারকা ব্যাটার বাবর আজম প্রথম টেস্টে খেলতে পারছেন না।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বাবরের প্রথম টেস্টের দল থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। পিসিবি বলেছে, ‘বাঁ হাঁটুর চোটে পড়ায় বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে পারবেন না বাবর। দলের মেডিকেল প্যানেল বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা যাচাই করে দেখছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’
সদ্য সমাপ্ত পিএসএলে বাবর আজম ছিলেন ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। ৫৮৮ রান করে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হওয়ার কীর্তি গড়েছেন। তাঁর দল পেশোয়ার জালমি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাবরকে নিয়ে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ আশার কথাও শুনিয়েছিলেন আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে। কিন্তু অনুশীলনে চোট বাধিয়ে ফেলেছেন দেখে আগামীকাল খেলতে পারছেন না বাবর।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত। দুটি টেস্ট হবে দুই ভেন্যুতে। সিলেটে ১৬ মে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। বর্তমান চক্রে ৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে পাকিস্তান পাঁচ নম্বরে। আর ১৬.৬৭ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে আটে বাংলাদেশ।
গত বছর ঘরের মাঠে পাকিস্তান ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। সেই সিরিজে ১৩১ রান করেছিলেন বাবর। একটা ফিফটিও ছিল তাঁর। এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাবরকে ছাড়াই খেলতে হবে পাকিস্তানকে।
বেলারুশের খেলোয়াড়দের সুখবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ( আইওসি)। এখন থেকে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাধা নেই। তবে রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি আইওসি।১১ মিনিট আগে
ডেভিড ওয়ার্নারের মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনা নিয়ে আলোচনা এখনো চলছে। এবার তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন তাঁরই আইনজীবী ববি হিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্নার দোষ স্বীকার না করলেও তাঁর দায়মুক্তি নেই বলে উল্লেখ করেছেন আইনজীবী।১ ঘণ্টা আগে
ই-সিগারেট এবারের আইপিএলে আলোচিত এক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রেসিংরুমে রিয়ান পরাগের ই-সিগারেটের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আলোচনায় যুজবেন্দ্র চাহাল। চাহাল ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বিমানে। তাঁর এই কাণ্ডে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।২ ঘণ্টা আগে
কোচ নিয়োগে বাফুফে এখনো বাজেট ঠিক করেনি বলে জানান হিল্টন। তিনি বলেন, ‘না এটা আমরা এখনো ঠিক করিনি। জাতীয় দল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। কাজের অভিজ্ঞতা, তারপর ওনার প্রো-লাইসেন্স, তারপর ন্যাশনাল টিমে কাজ করছে কোথায় কোথায় কাজ করছে এই জিনিসগুলো সামনে রেখেই আগাচ্ছি।’৪ ঘণ্টা আগে