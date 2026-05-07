Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ মে ২০২৬, ২২: ৫২
বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান
বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দল থেকে ছিটকে গেলেন বাবর আজম। ছবি: ক্রিকইনফো

মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট শুরু হতে ১২ ঘণ্টাও বাকি নেই। এমন সময়ে দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান। চোটে পড়ায় তারকা ব্যাটার বাবর আজম প্রথম টেস্টে খেলতে পারছেন না।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বাবরের প্রথম টেস্টের দল থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। পিসিবি বলেছে, ‘বাঁ হাঁটুর চোটে পড়ায় বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে পারবেন না বাবর। দলের মেডিকেল প্যানেল বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা যাচাই করে দেখছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছে না পাকিস্তানবাংলাদেশের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছে না পাকিস্তান

সদ্য সমাপ্ত পিএসএলে বাবর আজম ছিলেন ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। ৫৮৮ রান করে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হওয়ার কীর্তি গড়েছেন। তাঁর দল পেশোয়ার জালমি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাবরকে নিয়ে পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ আশার কথাও শুনিয়েছিলেন আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে। কিন্তু অনুশীলনে চোট বাধিয়ে ফেলেছেন দেখে আগামীকাল খেলতে পারছেন না বাবর।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত। দুটি টেস্ট হবে দুই ভেন্যুতে। সিলেটে ১৬ মে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। বর্তমান চক্রে ৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে পাকিস্তান পাঁচ নম্বরে। আর ১৬.৬৭ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে আটে বাংলাদেশ।

গত বছর ঘরের মাঠে পাকিস্তান ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। সেই সিরিজে ১৩১ রান করেছিলেন বাবর। একটা ফিফটিও ছিল তাঁর। এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাবরকে ছাড়াই খেলতে হবে পাকিস্তানকে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘পুশব্যাক’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

রাশিয়ার শাস্তি এখনো বহাল রেখেছে অলিম্পিক, বেলারুশের সুখবর

রাশিয়ার শাস্তি এখনো বহাল রেখেছে অলিম্পিক, বেলারুশের সুখবর

বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

বাংলাদেশ ম্যাচের আগমুহূর্তে বড় দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান

মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

মদ্যপানের ঘটনায় ওয়ার্নারকে ধুয়ে দিলেন তাঁর আইনজীবী

বিমানে ভারতীয় ক্রিকেটারের ই-সিগারেট টানার ঘটনা ভাইরাল

বিমানে ভারতীয় ক্রিকেটারের ই-সিগারেট টানার ঘটনা ভাইরাল