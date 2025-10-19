Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

নতুন শুরুর দিনে বাজে হার ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৪৪
ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে আজ প্রথম ম্যাচে শুবমান গিল করেছেন ১০ রান। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচটা ভারত হেরেছে বাজেভাবে। ছবি: ক্রিকইনফো
ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে আজ প্রথম ম্যাচে শুবমান গিল করেছেন ১০ রান। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচটা ভারত হেরেছে বাজেভাবে। ছবি: ক্রিকইনফো

শুবমান গিলের নেতৃত্বে ওয়ানডেতে নতুন যুগের শুরু করল ভারত। কিন্তু শুরুটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতো। পার্থের বাজে আবহাওয়া তো রয়েছেই। পাশাপাশি মাঠের পারফরম্যান্সে অস্ট্রেলিয়ার সামনে দাঁড়াতেই পারল না ভারত।

পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে আজ শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। দফায় দফায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে এই ম্যাচে। ৫০ ওভারের ম্যাচের দৈর্ঘ্য নেমে আসে ২৬ ওভারে। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ওয়ানডে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ভারতকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অজিরা এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।

বৃষ্টি আইনে ২৬ ওভারে ১৩১ রানের লক্ষ্য তৈরি হয় অস্ট্রেলিয়ার সামনে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে দলীয় ১০ রানে ভেঙে যায় অজিদের উদ্বোধনী জুটি। দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে আর্শদীপ সিংকে কাট করতে গিয়ে ট্রাভিস হেড সোজা ডিপ থার্ড ম্যানে হারশিত রানার হাতে ক্যাচ তুলে দেন। দারুণ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও ৫ বলে ২ চারে ৮ রান করে ফিরেছেন হেড।

১০ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর ব্যাটিংয়ে নামেন ম্যাথু শর্ট। দ্বিতীয় উইকেটে অধিনায়ক মার্শের সঙ্গে জুটিটা ৩৪ রানের হলেও শর্ট করেছেন কেবল ৮ রান। অষ্টম ওভারের পঞ্চম বলে কাভারে দাঁড়িয়ে থাকা রোহিত শর্মার হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন শর্ট। টপ অর্ডারের দুই ব্যাটারকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়ে যায় ৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৪৪ রান। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা জশ ফিলিপ তুলনামূলক আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকেন। ২৯ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৩৭ রান করেছেন তিনি। ১৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ওয়াশিংটন সুন্দরের শর্ট বলে পুল করতে যান ফিলিপ। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ থেকে দৌঁড়ে এসে দারুণ ক্যাচ ধরেন আর্শদীপ। তৃতীয় উইকেটে ফিলিপ ও মার্শ গড়েন ৪৫ বলে ৫৫ রানের জুটি।

মার্শ-ফিলিপের জুটি ভাঙার পর অস্ট্রেলিয়ার স্কোর হয়ে যায় ১৫.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৯ রান। জয়ের বাকি আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন মার্শ ও রেনশ। চতুর্থ উইকেটে ৩৫ বলে ৩২ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তাঁরা (মার্শ-রেনশ)। ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৬ রান করে অপরাজিত থাকেন মার্শ। ৫২ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছেন অজি অধিনায়ক।

টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মার্শ। বাংলাদেশ সময় নির্ধারিত সকাল ৯টা ৩০ মিনিটেই শুরু হয়েছে ম্যাচ। কিন্তু ভারতের ইনিংসে চারবার বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। যার ফলে ৫০ ওভার থেকে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ২৬ ওভার। চতুর্থ দফায় বৃষ্টি বাগড়া দেওয়ার পর ভারত আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছে। ১৬.৪ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ৫২ রান। শেষ ৫৬ বলে ৫ উইকেট হারালেও ওভারপ্রতি ৯ রানরেটে ৮৪ রান যোগ করেছে দলটি। ২৬ ওভারে ৯ উইকেটে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত করেছে ১৩৬ রান। তবে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্য হয়ে গেছে ১৩১ রানের।

ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন লোকেশ রাহুল। ৩১ বলের ইনিংসে মেরেছেন দুটি করে চার ও ছক্কা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন অক্ষর প্যাটেল। আর ৮ নম্বরে নেমে ১১ বলে ২ ছক্কায় ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন নীতিশ কুমার রেড্ডি। এই ম্যাচ দিয়েই তাঁর ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মিচেল ওয়েন, ম্যাথু কুনেমান, জশ হ্যাজলউড নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। রেড্ডির পাশাপাশি দুই অজি ক্রিকেটার ওয়েন ও রেনশরও আজ ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের দিনে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ রাঙাতে পারেননি কোহলি-রোহিত। কোহলি ৮ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। রোহিত ১৪ বলে করেছেন ৮ রান।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

প্রশিক্ষিত রন্ধনশিল্পীরা পাবেন আন্তর্জাতিক মানের সনদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

১১ বছর পর ব্রাদার্সের কাছে হারল আবাহনী, মোহামেডানের হোঁচট

১১ বছর পর ব্রাদার্সের কাছে হারল আবাহনী, মোহামেডানের হোঁচট

নতুন শুরুর দিনে বাজে হার ভারতের

নতুন শুরুর দিনে বাজে হার ভারতের

রিয়ালের বিপক্ষে নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

রিয়ালের বিপক্ষে নিষিদ্ধ বার্সা কোচ

আইপিএলের পরপরই কেন লন্ডনে উড়াল দিয়েছিলেন কোহলি

আইপিএলের পরপরই কেন লন্ডনে উড়াল দিয়েছিলেন কোহলি