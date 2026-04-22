বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডে: চট্টগ্রামে সিরিজ জেতার লড়াই

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডের আগে গতকাল চট্টগ্রামে অনুশীলনের ফাঁকে দারুণ একটা দৃশ্য দেখা গেল। ক্রিকেটপাড়ায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অতিপরিচিত বুলু চন্দ্র ঘোষ ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে গভীর আলোচনা করছেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে! নেহাতই হালকা বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে তো যেকোনো বিষয়ে ‘জ্ঞান’ দেওয়ার লোকের অভাব নেই। খেলায় সেটা আরও বেশি। বুলুও কি সুযোগ বুঝে কোচকে চা খাওয়াতে গিয়ে একটু পরামর্শ দিয়ে এলেন?
সিরিজ জেতার তাড়া বাংলাদেশের। পরামর্শ অনেক থাকতে পারে। তবে ফিল সিমন্স নিশ্চয় সাগরিকায় তাঁর শিষ্যদের জয়ের মন্ত্রই পড়ে দিচ্ছেন। চট্টগ্রামে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ জিতেছিল। গত বছর এই মাঠে নিয়মিত টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি হলেও ৫০ ওভারের ক্রিকেট ফিরছে দুই বছর পর। ২০২৪ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতার পর গত দুই বছর চট্টগ্রামে ৫০ ওভারের ক্রিকেট আর খেলা হয়নি মিরাজদের। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এই ভেন্যুতে বিপিএলের ম্যাচ না হওয়ায় বেশ ভালোই একটা বিরতির পর ক্রিকেট-উৎসব ফিরছে চট্টগ্রামে। যখন ফিরছে, তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি চট্টগ্রামেরই সন্তান তামিম ইকবাল।
বাংলাদেশের সিরিজ জয় হতে পারে বিসিবি সভাপতি তামিমের কাছে দারুণ এক উপহার। কিন্তু সেই উপহার পেতে বৈশাখের দাবদাহে স্বাগতিকদের বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে এসেও মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে যেভাবে বাংলাদেশ হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড, তাতে কাঠগড়ায় উঠেছিল বাংলাদেশের ব্যাটিং বিভাগ। তবে পরের ম্যাচে নাহিদ রানার আগুনে পুড়ে খাক কিউইরা বোলিংয়ে খুব একটা তোপ দাগতে পারেনি বাংলাদেশের ওপর। দারুণ ছন্দে থাকা তানজিদ হাসান তামিমের ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ অনায়াস এক জয় পেলেও আলোচনায় আসলে রানা।
তরুণ এক্সপ্রেস বোলার নাহিদ রানা মুগ্ধ করে চলেছেন নিয়মিত তাঁর গতির ঝড় আর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে। বাংলাদেশের মতো কন্ডিশনে তীব্র গরমে ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতির বোলিংয়ে একজন বাংলাদেশি ফাস্ট বোলার তছনছ করে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপ—এ শুধু বিরল দৃশ্যই নয়, চোখেরও চরম প্রশান্তি। মাঠের বাইরে লাজুক হাসি, কথাও বলেন কম। সেই রানা গতির ঝড়, আগুনে বাউন্সার, ভয়ংকর ইয়র্কার আর নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত পরীক্ষা নেন প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের। ফিট থাকতে পারলে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে বড় স্বপ্ন দেখাতে পারেন ‘চাঁপাই এক্সপ্রেস’। ভালো বোলিংয়ের পুরস্কারও পাচ্ছেন তিনি র্যাঙ্কিংয়ে।
গতকাল আইসিসি ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩২ ধাপ এগিয়েছেন নাহিদ রানা। ১০ ম্যাচ খেলা এই পেসার ৬৪তম অবস্থানে উঠে এসেছেন। ব্যক্তিগত এই সাফল্যের সঙ্গে দলীয় সাফল্য যোগ হলে তবেই না দারুণ খেলার সার্থকতা। ২০২৭ বিশ্বকাপ সরাসরি খেলতে হলে বাংলাদেশকে এগোতে হবে র্যাঙ্কিংয়ে। আর সে কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জেতাটা খুবই জরুরি। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে উইকেট ভিন্ন হচ্ছে। মিরপুরে বেশ স্পিনসহায়ক উইকেট খেললেও চট্টগ্রামে নিশ্চিত ফ্ল্যাট উইকেট অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের সামনে। ফাস্ট বোলিংয়ের জন্য চট্টগ্রাম খুব একটা অনুকূল নয়। চট্টগ্রামে শেষ চারটি ওয়ানডেতে প্রথমে ব্যাটিং করা দল হেরেছে। এই পরিসংখ্যান মাথায় রেখে নিশ্চয় টস করতে নামবেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।
বাংলাদেশ একাদশে হালকা পরিবর্তন আসার আভাস মিলছে। একাদশে ফিরতে পারেন মোস্তাফিজুর রহমান। ওয়ানডে সিরিজ শেষেই পিএসএলে যাওয়ার কথা অভিজ্ঞ বাঁহাতি এই পেসারের।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দলে আব্দুল গাফফার সাকলাইনের সুযোগ মিলেছে চমক হিসেবে। সিলেটে লাল বলের বিসিএল খেলার সময়েই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাওয়ার খবর পেয়েছেন সাকলাইন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার পুরস্কার হিসেবে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট প্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। দেশটির সরকার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) নির্বাহী কমিটিকে এই সপ্তাহান্তের মধ্যেই সরে দাঁড়াতে বলেছে। এসএলসির এক সূত্রের বরাতে এমন খবর দিয়েছে এএফপি।৬ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আগের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে বিসিবির অ্যাডহক কমিটি গঠনের পর বিতর্ক-সমালোচনা চলছেই। সংসদ অধিবেশনে হাসনাত আবদুল্লাহর বলা ‘বাবার দোয়া ক্রিকেট বোর্ড’ কথাটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।৬ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজের দুই ম্যাচ হয়ে গেছে। মোস্তাফিজুর রহমানের নাম ওয়ানডে দলেও রয়েছে। কিন্তু একটা ম্যাচও তাঁর মাঠে নামা হয়নি। এমনকি আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে সংশয়।৮ ঘণ্টা আগে