‘বাবার দোয়া ক্রিকেট বোর্ড’ বিতর্কে সাঈদ ইব্রাহিম যা বললেন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আগের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে বিসিবির অ্যাডহক কমিটি গঠনের পর বিতর্ক-সমালোচনা চলছেই। সংসদ অধিবেশনে হাসনাত আবদুল্লাহর বলা ‘বাবার দোয়া ক্রিকেট বোর্ড’ কথাটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তবে এসব সমালোচনাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না অ্যাডহক কমিটির সদস্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের ছেলে সাঈদ ইব্রাহিম আহমদ। তাঁর কথা, সমালোচনা থাকবেই।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে চলছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার নারী দলের ওয়ানডে সিরিজ। সেটি দেখতে আজ বুধবার রাজশাহী স্টেডিয়াম পরিদর্শনে আসেন সাঈদ ইব্রাহিম। দুপুরে স্টেডিয়ামের সভাকক্ষে বসে কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গেও। সেখানে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, নতুন অ্যাডহক কমিটি নিয়ে তৈরি বিতর্ক-প্রসঙ্গে। সাঈদ ইব্রাহিম বিষয়টি নিয়ে তেমন কিছু বলতে চাননি। শুধু বলেছেন, ‘সমালোচনা থাকবেই।’
এর আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিসিবির নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান সাঈদ ইব্রাহিম বলেন, ‘ম্যাচ চলাকালীন নিরাপত্তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। ভেন্যুতে যদি কেউ অনিরাপদ বোধ করে, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এদিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ চলছে। আগে এসএলও হিসেবে বিসিবিতে শুধু পুরুষেরাই নিয়োগ পেতেন। কিন্তু আমরা বিসিবির নিরাপত্তা বিভাগ থেকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে নিয়ম চালু করেছি। দেশে বা বিদেশে যে নারীরা ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের আমরা এসএলও হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি। তাঁরা ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।’
ঢাকার বাইরের মাঠগুলোর উন্নয়নের বিষয়ে জানতে চান সাংবাদিকেরা। সাঈদ ইব্রাহিম বলেন, ‘আমাদের শুধু তিনটা মাঠ। ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের। কিন্তু ফতুল্লা কিংবা রাজশাহী, কক্সবাজার বা বগুড়ার মাঠকে সেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব কোন কোন মাঠকে নেওয়া যায় সে বিষয়ে। যেন আমরা উন্নয়নটা শুরু করতে পারি।’
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দলে আব্দুল গাফফার সাকলাইনের সুযোগ মিলেছে চমক হিসেবে। সিলেটে লাল বলের বিসিএল খেলার সময়েই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাওয়ার খবর পেয়েছেন সাকলাইন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার পুরস্কার হিসেবে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি।৬ মিনিট আগে
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট প্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। দেশটির সরকার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) নির্বাহী কমিটিকে এই সপ্তাহান্তের মধ্যেই সরে দাঁড়াতে বলেছে। এসএলসির এক সূত্রের বরাতে এমন খবর দিয়েছে এএফপি।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজের দুই ম্যাচ হয়ে গেছে। মোস্তাফিজুর রহমানের নাম ওয়ানডে দলেও রয়েছে। কিন্তু একটা ম্যাচও তাঁর মাঠে নামা হয়নি। এমনকি আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে তাঁর খেলা নিয়ে রয়েছে সংশয়।৪ ঘণ্টা আগে
বল তো নয়, যেন আগুনের গোলা ছোড়েন নাহিদ রানা। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতির পাশাপাশি বাউন্সার তো মারেনই। লেংথের পরিবর্তন করে ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস তোলেন তিনি। ছন্দে থাকা রানা এবার পেয়েছেন তাঁর পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি।৪ ঘণ্টা আগে