লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে সরে দাঁড়াতে বলেছে সরকার

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট প্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। দেশটির সরকার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) নির্বাহী কমিটিকে এই সপ্তাহান্তের মধ্যেই সরে দাঁড়াতে বলেছে। এসএলসি এক সূত্রের বরাতে এমন খবর দিয়েছে এএফপি।
সরকারের এই পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে জন অসন্তোষ। দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে আলোচনায় থাকা এসএলসিকে নতুন প্রশাসনের অধীনে আনার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে বোর্ডটির নেতৃত্বে আছেন চতুর্থ মেয়াদে নির্বাচিত সভাপতি শাম্মি সিলভা।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসএলসির এক কর্মকর্তা জানান, খুব শিগগিরই একজন সাবেক বিনিয়োগ ব্যাংকারের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন গঠন করা হবে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও এই সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়া আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হওয়ার পরও প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেয় শ্রীলঙ্কা। যা ভক্তদের হতাশ করে।
তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এসএলসিতে সরকারের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখে কিনা এখন এটাই দেখার। এর আগে বোর্ড পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ২০২৩ সালের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করেছিল। যদিও ২০২৪ সালের জানুয়ারির শেষে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।
