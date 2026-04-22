বাংলাদেশ দলের চমক সাকলাইনকে বেশি উচ্ছ্বসিত না হওয়ার পরামর্শ মায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০৫
ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার পুরস্কার হিসেবে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন আব্দুল গাফফার সাকলাইন। ফাইল ছবি

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দলে আব্দুল গাফফার সাকলাইনের সুযোগ মিলেছে চমক হিসেবে। সিলেটে লাল বলের বিসিএল খেলার সময়েই বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাওয়ার খবর পেয়েছেন সাকলাইন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার পুরস্কার হিসেবে প্রথমবার জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি।

দলে জায়গা পাওয়ার খবর শুনে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাকলাইন। তিনি বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আমার নামটা দেখে খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহ পাক আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন।’ জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পর টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের ফোন পেয়েছেন। দিকনির্দেশনা দিয়েছেন লিটন। সাকলাইন বলেন, ‘ক্যাপ্টেন দাদা (লিটন দাস) ফোন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচকও ফোন করেছিলেন।’

খবর পেয়েই প্রথম ফোন করেন মাকে। বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। মা ও ভাইয়েরা তাঁকে এগিয়ে নিয়েছেন। সাকলাইন বলেন,‘যেহেতু আমার বাবা নেই, তাই আম্মুকেই প্রথম ফোন করেছিলাম। আম্মুর সঙ্গে কথা হয়েছে।’ মা তাকে সতর্ক করে বলেছেন, বেশি উচ্ছ্বসিত না হতে। লম্বা পথ যেতে হবে। সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

২৮ বছর বয়সী সাকলাইনের উঠে আসার গল্পটা ভিন্ন। টেপ টেনিস ক্রিকেট দিয়ে শুরু। পরে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগ পেরিয়ে ডিপিএলে সুযোগ পান। খেলেছেন বাংলাদেশ ‘এ’ দল ও রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে। বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ৯ ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছেন সাকলাইন।

তাঁকে নিয়ে প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমনের ব্যাখ্যা, ‘আমরা একজন বোলিং অলরাউন্ডার খুঁজছি, সে হয়তো আমাদের সেই অপশনটা হতে পারে । সেই চিন্তাভাবনা থেকেই তাকে দলে নেওয়া।’

তবে প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটাকে কাজে লাগাতে চান তিনি। বলেন, ‘যেহেতু সুযোগ পেয়েছি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি আমার সেরাটা দেওয়ার। আর চেষ্টা করব যাতে দল জেতে এবং আমি ইমপ্যাক্টফুল অবদান রাখতে পারি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ
পাঠকের আগ্রহ

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ দলের চমক সাকলাইনকে বেশি উচ্ছ্বসিত না হওয়ার পরামর্শ মায়ের

বাংলাদেশ দলের চমক সাকলাইনকে বেশি উচ্ছ্বসিত না হওয়ার পরামর্শ মায়ের

লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে সরে দাঁড়াতে বলেছে সরকার

লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে সরে দাঁড়াতে বলেছে সরকার

‘বাবার দোয়া ক্রিকেট বোর্ড’ বিতর্কে সাঈদ ইব্রাহিম যা বললেন

‘বাবার দোয়া ক্রিকেট বোর্ড’ বিতর্কে সাঈদ ইব্রাহিম যা বললেন

মোস্তাফিজ কি কাল খেলবেন

মোস্তাফিজ কি কাল খেলবেন