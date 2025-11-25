অঙ্কনকে কেন নেওয়া হয়েছে, জানেন না রাজ্জাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কাতারে পরশু রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে। কাতারে ফাইনালের আগেই বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাওয়ার খবর পেলেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। কেন তাঁকে আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে, সেটা জানা নেই আবদুর রাজ্জাকের কাছে।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৫ ম্যাচে ১২ গড় ও ৭৬.৫৯ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৩৬ রান। পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে পরশু রাতে ফাইনালে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। শূন্য রানে আউট হওয়ার চেয়েও রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে যেভাবে এলবিডব্লু হয়েছেন, সেটা খুবই দৃষ্টিকটু। আজ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবদুর রাজ্জাকের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলে অঙ্কনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। আয়ারল্যান্ড সিরিজে টিম ডিরেক্টরের দায়িত্বে থাকা রাজ্জাক বলেন, ‘এটা নির্বাচকেরা চিন্তা করেছেন। তারা সুযোগ দিয়েছেন। এখানে আসার পরের ব্যাপারটা বলতে পারেন আমার কাছে। আমি সেটা বলতে পারব না।’
বাংলাদেশে আসার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছিল নেপালের কাছে। সেই উইন্ডিজ ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশকে। ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশ জিতেছে ঠিকই। তবে যে ম্যাচটা বাংলাদেশ সুপার ওভারে হেরেছে, সেটা অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে রাজ্জাক কথা বলেছেন উইন্ডিজ সিরিজ প্রসঙ্গেও, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুইটা সিরিজের একটা জিতেছি। আরেকটা হেরেছি। মোটামুটি হয়েছে। দুইটা জিতলেই ভালো হতো। এই সিরিজেও (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ) আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে সিরিজটা নিশ্চিত করা।’
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জয়ের পর সংখ্যাটাকে পাঁচে নেওয়ার সুযোগ এসেছিল বাংলাদেশের কাছে। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে রাজ্জাক আজ বিমানবন্দরে বলেন, ‘আমাদের বেশির ভাগ টি-টোয়েন্টি সিরিজই আমরা জিতেছি। কোনো না কোনোভাবে তো দল জিতেছে। জিতলে তাহলে খারাপ কীভাবে বলব? খারাপ কেন বলছেন? আমার কাছে সেরকম মনে হয়নি। তবে এটা মোমেন্টামের খেলা যেহেতু। যে দলের কাছে মোমেন্টাম বেশি থাকবে, তারাই জেতে। আমরা চেষ্টা করব মোমেন্টাম নিজেদের কাছে ধরে রাখার।’
মিরপুরের চেয়ে সিলেট-চট্টগ্রামের উইকেট তুলনামূলক ব্যাটিং বান্ধব হয়ে থাকে।পরশু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। চট্টগ্রামের উইকেট কেমন হতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্জাক বলেন, ‘ভাই এখনো উইকেটই দেখিনি। কীভাবে বলব? আমরা মাত্র যাচ্ছি। এটা তো বলা মুশকিল। জেতার জন্য যে রান করা দরকার, সে রানই করা হবে ইনশা আল্লাহ।’
আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্যই মোহাম্মদ আশরাফুলকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশ ২-০ ব্যবধানে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে যে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিল, বাংলাদেশ ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। মাহমুদুল হাসান জয় (১৭১), শান্ত (১০০) সেঞ্চুরি করেছিলেন। মিরপুরে এবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম (১০৬) ও লিটন দাস (১২৮)। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করেছে ৪৭৬ রান। ২১১ রানে এগিয়ে থাকার পরও ফের দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে। এবার তারা ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে।
রাজ্জাকের মতে এক সিরিজ দেখে কারও সম্পর্কে মন্তব্য করা ঠিক না। আশরাফুলকে নিয়ে রাজ্জাক বলেন,‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতার কথা বললে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। স্বাভাবিকভাবেই একটা সিরিজ মানে এই অল্প সময়ের মধ্যে বলাও মুশকিল। কী ইমপ্যাক্ট পড়ছে, অনেক সময় পর বোঝা যায়। হুট করে যে কাউকে নিয়ে মন্তব্য করে দেওয়া একটু মুশকিল। টেকনিকের থেকে ট্যাকটিকসের ব্যাপারটা হয়তো বেশি খাটাচ্ছে। আমি সব সময় দেখি ব্যাটারদের কাছাকাছি সে থাকে। অনুশীলনে এমনকি খেলার সময়ও কথা বলছে। আমার কাছে মনে হয় ইতিবাচক ইমপ্যাক্ট পড়বে ইনশা আল্লাহ।’
আয়ারল্যান্ড সিরিজেই রাজ্জাক টিম ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে নারী বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। তিনি হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের (এইচপি) প্রধানের দায়িত্বও পালন করবেন। এদিকে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলে মাঝরাতে দেশে ফিরেছেন অঙ্কন। এবার তাঁকে চলে যেতে হবে চট্টগ্রামে আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২২ সালে বাংলাদেশ দলে আর দেখা যায়নি সাব্বির রহমানকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে বলার মতো পারফরম্যান্স না থাকলেও সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে নিয়ে জোর আলোচনা টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানোর বিষয়ে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) দল ঘোষণার পর এক পোস্ট দিয়ে আবার আলোচনায় সাব্বির।
নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ দুপুরে সাব্বির এক পোস্টে লিখেছেন, ‘পুরোদস্তুর জোকার।’ পোস্টের শেষে জোকারের ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন। সাব্বির এই জোকার কাদের বলছেন সেটি অবশ্য স্পষ্ট নয়। কদিন আগে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। এই দল থেকে বাদ পড়েছেন শামীম হোসেন পাটোয়ারী। চমক হিসেবে এসেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এই দল ঘোষণা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে এল সাব্বিরের জোকার নিয়ে পোস্ট।সেপ্টেম্বরে সবশেষ এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে রাজশাহীর হয়ে ৭ ম্যাচে ১৩৯.৭২ স্ট্রাইকরেটে করেছিলেন ১০২ রান। সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছিলেন তিনি। ১৩৯.৭২ স্ট্রাইকরেট বর্তমান টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই নয়। তবু তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো নিয়ে চলছে আলোচনা।
ক্রিকেটে জোকার বললেই সবার আগে আসে ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার মহিন্দর অমরনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিটি। জোকারস নিয়ে একটি মজার ঘটনা আছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, ‘এক ঝাঁক জোকার।’ সাব্বির কি তাহলে অমরনাথকে অনুসরণ করে বিসিবি নির্বাচকদের খোঁচা দিলেন?
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে এখন তারা মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। পরশু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।
ক্রীড়া ডেস্ক
গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। দ্বিতীয় টেস্টেও হিমশিম খাচ্ছে ভারত। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯ রানের পর ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে। আজ চতুর্থ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৪ রান করেছে। ২৮৮ রানের লিডসহ সফরকারীদের রান ৪৪২। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে দুই হেভিওয়েট চেলসি-বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
গুয়াহাটি টেস্ট: চতুর্থ দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ত্রিদেশীয় সিরিজ
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
আবুধাবি টি-টেন
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আয়াক্স-বেনফিকা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
গ্যালাতাসারাই-ই. সাঁ-জিলোয়া
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-লেভারকুসেন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। দ্বিতীয় টেস্টেও হিমশিম খাচ্ছে ভারত। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯ রানের পর ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে। আজ চতুর্থ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৪ রান করেছে। ২৮৮ রানের লিডসহ সফরকারীদের রান ৪৪২। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে দুই হেভিওয়েট চেলসি-বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রীড়া ডেস্ক
কাতার পর্ব শেষ করে দেশে ফিরল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ‘এ’ দল। মাঝরাতে আকবর আলী, হাবিবুর রহমান সোহান, আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছেন। যদিও তাঁদের মুখে হাসি ছিল না। হাতের নাগালে থাকা রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টের ট্রফিটা হাত থেকে ফস্কে যাওয়ার হতাশা তো রয়েছেই।
মাঝরাতে দেশে ফেরার পর অধিনায়ক আকবরকে ঘিরে ধরে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ও বুম। পুরো রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে দলের যাত্রা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উঠে এসেছে ভারতের বিপক্ষে তাঁর সেই থ্রোয়ের প্রসঙ্গও। ২১ নভেম্বর সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারাতে ভারতের দরকার ছিল ৪ রান। শেষ বলে ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার হার্শ দুবে যখন দ্বিতীয় রান নিচ্ছিলেন, তখন আকবর স্ট্রাইকিং প্রান্তের স্টাম্প ভাঙতে গিয়ে ওভার থ্রো করেছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনা নিয়ে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের আকবর বলেন, ‘সেই মুহূর্তে কী হয়েছে, আমি নিজেও জানি না। কেন করেছি, কোনো ব্যাখ্যাও নেই আমার কাছে। সেটা শুধু হয়েই গেছে। অবশ্যই যেই ভুলটা আমি করেছি ১২ বছরের বাচ্চাদেরও ভুল না।’
ভারত-পাকিস্তান দুই দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ‘এ’ দল খেলেছে সুপার ওভারে। দুই ম্যাচেই সুপার ওভারে বাংলাদেশের ব্যাটারদের ব্যাট থেকে আসে ১ রান। ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ রানের ৫ রান বাংলাদেশ পেয়েছে ওয়াইড থেকে। সুপার ওভারের তৃতীয় বলে পাকিস্তানি পেসার আহমেদ দানিয়ালকে পুল করতে গিয়ে জিসান আলম বোল্ড হলে বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় সেখানেই। সুপার ওভারে টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন এলে আকবর বলেন,‘আমার মনে হয় না সুপার ওভারে কোনো দলই এরকম অভ্যস্ত। সুপার ওভার হয়ই কালেভদ্রে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা যে আমরা টানা দুইটা সুপার ওভার খেলেছি। প্রথম ম্যাচে তো এক রানই লক্ষ্য ছিল। ভারত-পাকিস্তান-আমরা, যাদের কথাই বলুন, সুপার ওভারে যখন আপনি যাবেন, শট খেলতেই হবে। সেখানে আপনাকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শটই খেলতে হয়। অনেক সময় কাজ করে। আবার কাজ করে না। আমি সেভাবেই দেখছি ব্যাপারটা।
সেমিতে ভারত বাধা টপকালেও ফাইনালে আর সেটা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের দেওয়া ৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই সেই রান তাড়া করে জিতে যায়। শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে হাতছাড়া করায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশা কাজ করছে আকবরদের। মাঝরাতে দেশে ফিরে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘ফাইনালে জেতার মতো অবস্থায় ছিলাম। তবে সব মিলিয়ে আমার মনে হয় যে বেশির ভাগ সময় আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। অবশ্যই ফাইনালটা যদি জিততে পারতাম আর কোনো কোনো ম্যাচে ভুল কম করতাম, তাহলে বলতে পারতাম যে পারফেক্ট টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছি। কিন্তু সেটা বলছি না।’
২০১২ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের কাছে ২ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। মিরপুরে ১৩ বছর আগে তীরে এসে তরি ডোবার পর সাকিব আল হাসান-নাসির হোসেনদের কান্নার ছবি এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে তরতাজা। ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল ভারত। যার মধ্যে ২০১৮ সালে ভারতের বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়েছিল বাংলাদেশ।
পাকিস্তান শাহিনস গতকাল সুপার ওভারে জিতে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ তিনবার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে। যার মধ্যে দুইবার তারা জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। একবার করে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন কি আবার ফিরতে পারবেন? প্রশ্নটা পুরোপুরি করার আগেই সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন পিটার বাটলার। একই প্রশ্ন আর কতবার সহ্য করবেন তিনি। বিরক্ত হয়ে তাই বললেন, ‘এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।’
বোঝাই যাচ্ছে এশিয়ান কাপের দলেও সাবিনা-মাসুরাকে রাখবেন না কোচ। নারী ফুটবলের ভাবনার পুরোটাই এখন ‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’। তা মাথায় রেখে ঘরের মাঠে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করছে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজের প্রথম দিন মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিকেরা। ২ ডিসেম্বর খেলবে আজারবাইজানের বিপক্ষে।
গত অক্টোবরে থাইল্যান্ড সফরের আগে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প করে বাংলাদেশ। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার আগেও সেখানে ২২ দিনের ক্যাম্প করে এসেছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। পরশু পা রেখেছেন ঢাকায়। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, ‘আমরা রবিবার চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, সেখানে যথেষ্ট ভালো ট্রেনিং করেছি। কারণ এবার সবাই মিলে একসঙ্গে ট্রেনিং করতে পেরেছি। কোচ যেভাবে বলেছে, সেভাবে খেলার চেষ্টা করছি। আর যেহেতু মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে খেলা, তারা যেহেতু আমাদের থেকে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে, অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, যাতে দুটি ম্যাচেই জিততে পারি।’
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২০২২ সালে ঘরের মাঠে ৬-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য এগিয়ে আছে মালয়েশিয়াই (৯২)। ইউরোপের দল আজারবাইজানের অবস্থান ৭৪। তাদের বিপক্ষে এর আগে খেলার সুযোগ হয়নি ১০৪ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের। আফঈদা তাই খানিকটা রোমাঞ্চিত, ‘ইউরোপের দলের বিপক্ষে ম্যাচ আমাদের জন্য ভালোই হবে। তাদের ভিডিও ফুটেজ এখনো দেখিনি। কোচ নিশ্চয়ই ম্যাচের আগে দেখাবেন।’
থাইল্যান্ডের সফরে দুটি ম্যাচেই মিলেছে হার। পারফরম্যান্সের উন্নতিতে চোখ বাটলারের, ‘আমার মনে একটা লক্ষ্য আছে। কয়েকটি গোল খেয়েছি বলেই আমি হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেললে গোল তো খাবেনই। আমরা থাইল্যান্ডের লেভেলে নেই। আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার লেভেলে নেই। এই দলগুলো অনেক গোছানো, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।’
বাটলার আরও বলেন, ‘বাস্তববাদী হয়ে বলতে হবে, আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে এগোতে হবে। গত ১৮ মাসে অনেক দূর এসেছি। আমরা কি আরও এগোতে পারি? অবশ্যই পারি। মেয়েরা এতে সাড়া দিচ্ছে। এখন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে, ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ মাত্র শুরু হলো।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাবে মেয়েয়া। নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘এখানে খেলা শেষ করে মেয়েরা আবার চট্টগ্রাম ফিরে যাবে। তারপর মালয়েশিয়ায় সিনিয়র ও অ-২০ দল একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে যাবে। মালয়েশিয়া জাতীয় ও ক্লাব দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে নারী ফুটবল লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। তা অবশ্য পেছাচ্ছে। বাটলারের চাওয়া লিগ যেন হয়, ‘আমরা এটার জন্য হাহাকার করছি। সত্যিই একটা লিগ দরকার। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নেই। তাই ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী, নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মামনি চাকমা, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, উমহেলা মারমা, শাহেদা আক্তার, মোসাম্মত সুলতানা, মোসাম্মত সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা, সিনহা জাহান, রুমা আক্তার ও তনিমা বিশ্বাস।
