Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

রশিদ খানের বিব্রতকর রেকর্ডটি এখন ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১১: ২৩
রশিদ খানের বাজে রেকর্ড এখন স্যাম কুকের। ছবি: ক্রিকইনফো
মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট তুলে ক্রিকেটের অনেক রেকর্ড নিজের নামে করে নিয়েছেন রশিদ খান। শুধু তা-ই নয়, বেশ কিছু বিব্রতকর রেকর্ডেও নাম উঠে গেছে আফগান লেগ স্পিনারের, যেখানে গত রাতে রশিদের বাজে রেকর্ডটি এখন হয়ে গেল স্যাম কুকের।

যে রশিদ খানের রেকর্ড কুক ভেঙেছেন, গতকাল দুজনেই খেলেছেন প্রতিপক্ষ হিসেবে। লন্ডনের ওভালে ওভাল ইনভিনসিবলসের প্রতিপক্ষ ছিল ট্রেন্ট রকেটস। রশিদ ও কুক খেলেছেন ওভাল ইনভিনসিবলস ও ট্রেন্ট রকেটসের হয়ে। কুক এক ওভারে খরচ করেন ৩২ রান। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেডে’ এটাই এক ওভারে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড। এর আগে এই বাজে রেকর্ডটি ছিল রশিদের। ২০২৪ সালে সাউদার্ন ব্রেভের বিপক্ষে ৫ বলে ৩০ রান খরচ করেছিলেন। সেবার তিনি খেলেছিলেন ট্রেন্ট রকেটসের হয়ে। ‘দ্য হান্ড্রেডে’ মূলত ৫ বলেই ওভার হিসেব করা হয়।

ওভাল ইনভিন্সিবলসের বিপক্ষে গতকাল ৬৬ থেকে ৭০—এই ৫টি বল করেন কুক। শুরুটা তিনি করেছেন ওয়াইড বলে বাউন্ডারি দিয়ে। পরের বলটিও করেছেন ওয়াইড। ৩ নম্বর বলে গিয়ে প্রথম বৈধ বলটি করেন কুক। এরপর তাঁর ২ বলে ছক্কা ও চার মারেন স্যাম কারান। তার মানে, কুক ২ বলে ১৬ রান খরচ করেন। তখনো বাকি ৩ বল। কুকের পরবর্তী বলটি হলো নো বল এবং সেটাকে ছক্কায় পরিণত করেন কারেন। যেখানে হান্ড্রেডে একটি নো বলকে ধরা হয় ২ রান। ফ্রি হিটেও কুক খেলেন ছক্কা। ৩ বলে ৩০ রান দেওয়া ইংলিশ এই পেসার পরে কোনো বাউন্ডারি হজম করেননি। শেষ দুই বলে দিয়েছেন ২ রান।

ওভালে গতকাল টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওভাল ইনভিনসিবলস অধিনায়ক স্যাম বিলিংস। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া ট্রেন্ট রকেটস ১০০ বলে ৭ উইকেটে করে ১৭১ রান। ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৬ রান করেন জো রুট। ৪১ বলের ইনিংসে মেরেছেন ১১ চার ও ১ ছক্কা। ১৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ওভাল ইনভিনসিবলস ১১ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় পায়। ট্রেন্ট রকেটসের কুক ১৫ বলে ৩৮ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি। ওভালের ৬ উইকেটের জয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন স্যাম কারান। ২৪ বলে ৬ ছক্কা ও ২ চারে করেন ৫৪ রান।

বিষয়:

খেলারশিদ খানক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত 'হানি ট্র্যাপ' চক্র

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

