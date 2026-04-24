নাহিদ রানার হাতে ব্যান্ডেজ কেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৫৭
সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে ৮ উইকেট নিয়েছেন এই গতি তারকা। ছবি: বিসিবি

ওয়ানডে ক্যারিয়ারে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সিরিজসেরার পুরস্কার জিতেছেন নাহিদ রানা। পাকিস্তান সিরিজে তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে এই পুরস্কার ভাগাভাগি করলেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিংয়ে একাই সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন। প্রথমবার এককভাবে সিরিজসেরা হওয়ার দিনে এই পেসারের সঙ্গী হয়েছে চোট।

শেষ ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে ৫৫ রানে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের জয়ের দিনে সবচেয়ে অবদান নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মোস্তাফিজুর রহমানের। ১০৫ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন শান্ত। বোলিংয়ে নেমে ৫ উইকেট নিয়ে দলের জয় ত্বরানিত করেন মোস্তাফিজ।

এই দুজনের মতো না হলেও বাংলাদেশের জয়ে রানার অবদানও কম নয়। ১০ ওভারে মাত্র ৩৭ রান দেন; বিনিময়ে তুলে নেন ২ উইকেট। সিরিজ জয়ের দিনে ফিল্ডিং করার সময় বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেরেক লেগে ডান হাত ছিলে গেছে তাঁর। তবে রানার হাতের অবস্থা গুরুতর নয়। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী জানিয়েছেন, রানার হাতে সেলাইয়ের দরকার হয়নি। চোটাক্রান্ত স্থানে ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। আগামীকাল আবারও চিকিৎসকেরা চোটের সবশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। এই গতি তারকা খুব শিগগিরই বোলিংয়ে ফিরতে পারবেন বলে আশাবাদী দেবাশীষ চৌধুরী।

সিরিজ সেরা হলেও প্রথম ওয়ানডেটা ভালো যায়নি রানার। ১০ ওভারে ৬৫ রান খরচ করেন; বিনিময়ে নেন ১ উইকেট। সে ম্যাচে বাংলাদেশ হেরে যায় ২৬ রানে। দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশকে জেতানোর পথে ৩২ রানে ৫ উইকেট নিয়ে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। সব মিলিয়ে ৮ উইকেট নিয়ে সিরিজ শেষ করলেন রানা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে নেই রানা। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নেবেন তিনি। এ জন্য পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) বাকি অংশেও খেলা হচ্ছে না এই গতি তারকার।

