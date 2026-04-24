১১ বছর পার করে মোস্তাফিজ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ

বর্তমান সময়ে দেশের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা বিজ্ঞাপন মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৫ সালের আজকের এই দিনে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন কাটার মাস্টার। দেখতে দেখতেই দেশের জার্সিতে ১১ বছর পর করে দিলেন এই পেসার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রায় এক যুগ কাটিয়ে তৃপ্ত মোস্তাফিজ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেছিলেন মোস্তাফিজের। প্রথম ম্যাচেই দুর্দান্ত সব কাটার এবং স্লোয়ারে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের আগমনী বার্তা দেন। একই বছরের জুনে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে ক্যাপ পরেন। নিজের খেলা প্রথম দুই ওয়ানডেতেই ৫ বা তাঁর বেশি উইকেট নেন তিনি। তার পরের মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় মোস্তাফিজের।
এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১৫ টেস্ট, ১২০ ওয়ানডের পাশাপাশি ১২৬ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মোস্তাফিজ। বল হাতে নিয়েছেন যথাক্রমে ৩১,১৮৭ এবং ১৫৮ উইকেট। বেশ কিছু রেকর্ড আছে তাঁর নামের পাশে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পথে সবশেষ ওয়ানডেতে ৪৩ রানে ৫ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। এ নিয়ে এই সংস্করণে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছয়বার ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখালেন তিনি। এই রেকর্ডে মোস্তাফিজের সঙ্গে আছেন ওয়াসিম আকরাম এবং ট্রেন্ট বোল্ট। টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ডট দেওয়ার রেকর্ড কাটার মাস্টারের দখলে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দারুণ বোলিংয়ের সুবাদে বিশ্বের নামীদামি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে নিয়মিত খেলে বেড়ান মোস্তাফিজ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ছাড়াও, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), আইএল টি-টোয়েন্টি, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), ভাইটালিটি ব্লাস্টে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন মোস্তাফিজ। ক্যাপশনে তারকা পেসার লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! গর্বের সঙ্গে এই জার্সি পরে ১১ বছরের পথচলা। এটা ছিল ত্যাগ, আত্মোন্নয়ন আর অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্তে ভরা এক যাত্রা। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। যেন আমি দেশের জন্য সর্বোচ্চটা দিতে পারি এবং আপনাদের সব প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হই।’
