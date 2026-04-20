লিটন যেন বাজপাখি

১০০ তম ওয়ানডে খেলতে নামা লিটন দাসের জন্য ম্যাচটা এমনিতেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্লাভস হাতে দারুণ সব ক্যাচ ধরে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও মাইলফলকের ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখছেন তিনি। তাঁর দুর্দান্ত ক্যাচেই চতুর্থ উইকেট হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
নাহিদ রানার করা ইনিংসের ২৯ তম ওভারের তৃতীয় ডেলিভারিটি ব্যাটে-বলে ভালোভাবে সংযোগ করতে পারেননি মুহম্মদ আব্বাস। বল চলে যায় ফাইন লেগের দিকে। দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দিয়ে দুর্দান্ত ক্যাচ নেন লিটন। তাঁর গ্লাভসবন্দীর মুহূর্ত দেখে মনে হচ্ছিল, যেন বাজপাখি ছোঁ মেরে শিকার ধরছে।
লিটনের দুর্দান্ত এই ক্যাচে দলীয় ১০৮ রানে ৪ উইকেটের দলে পরিণত হয় নিউজিল্যান্ড। প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৩৪ বলে ১ বাউন্ডারিতে ১৯ রান করেন আব্বাস। এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রেখে দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে যাচ্ছেন নিক কেলি। ৫৩ রানে তৃতীয় উইকেট হারানোর পর আব্বাসকে নিয়ে ৫৬ রান যোগ করে দলের বিপদ সামাল দেন। ফিফটি তুলে নিয়ে ইনিংস বড় করছেন কেলি। টপ অর্ডারদের ব্যর্থতার দিনে তাঁর দিকে তাকিয়ে নিউজিল্যান্ড।
ধীরস্থির ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাটারদের অপেক্ষা বাড়াচ্ছিলেন হেনরি নিকোলস এবং কেলি। অবশেষে অষ্টম ওভারে প্রথম উইকেটের দেখা পায় স্বাগতিকেরা। সে ওভারের প্রথম বলেই নিকোলসকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন নাহিদ রানা। ফেরার আগে ২৬ বলে ১৩ রান করেন নিকোলস। এক ওভার পর বোলিংয়ে এসে আবার বাংলাদেশকে ব্রেকথ্রু এনে দেন রানা। এ যাত্রায় ৭ বলে ২ রান করা উইল ইয়ংকে নাজমুল হোসেন শান্তর ক্যাচ বানান এই পেসার।
টম লাথাম আউট হন ছয় মাস পর একাদশে ফেরা সৌম্য সরকারের বলে। ব্যক্তিগত ১৪ রানে উইকেটের পেছনে লিটনের হাতে ধরা পড়েন সফরকারীদের অধিনায়ক। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের এই ক্যাচটিও ছিল দেখার মতো। আজকের মতো প্রথম ওয়ানডেতেও ১৪ রানে ফিরেছিলেন লাথাম।
প্রথম ম্যাচ হেরে এমনিতেই বেকায়দায় বাংলাদেশ। মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৬ রানে হারের পর অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর দিয়েই ঝড়টা বেশি বয়ে যায়। টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা দুর্দান্ত বোলিং করেছে।৩ মিনিট আগে
শুরু থেকেই ধুঁকছিলেন হেনরি নিকোলস এবং নিক কেলি। তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানাদের মাপা বোলিংয়ের কোনো জবাবই দিতে পারেনি নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারা। সফরকারীদের চেপে ধরে একের পর এক ডট আদায় করে নিচ্ছেন স্বাগতিক বোলাররা। তাতে চাপ বাড়ছে কিউইদের।৩ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া রুবেল হোসেনকে আজ সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে শুরুর আগে মাঠে দুই দলের ক্রিকেটারদের সামনে এই সম্মাননা পেয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন রুবেল। রুবেলের সম্মাননার আগের মুহূর্তটা ছিল লিটন দাসের।৩ ঘণ্টা আগে