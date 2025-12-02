Ajker Patrika
ক্রিকেট

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ

জাহানারার অনুরোধ রাখতে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাহানারা আলমের অনুরোধে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি। ছবি: ফাইল ছবি
জাহানারা আলমের অনুরোধে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি। ছবি: ফাইল ছবি

নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের যৌন হয়রানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাদের কাজ ছিল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার ব্যাখ্যায় আজ বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা বক্তব্য দিতে বাড়তি সময় চেয়েছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা। যে কারণে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাজের সময়সীমা আরও ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে।

বিসিবি জানিয়েছে, সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য প্রধান অভিযোগকারী এবং বাংলাদেশের নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমকে স্বাধীন তদন্ত কমিটিতে আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। তাই স্বাধীন তদন্ত কমিটির সময়সীমা ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে ব্রিফিং, যা বললেন ডা. জাহিদ

ভিভিআইপি ও ভিআইপি কারা, কী ধরনের অগ্রাধিকার পান তাঁরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

অবশেষে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা হলো বোনের

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

বঙ্গোপসাগরে ফের ভূমিকম্প, উৎপত্তি সেন্ট মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

কর্মী নেবে সিঙ্গার বাংলাদেশ, বেতন ৩৫ হাজার টাকা

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ