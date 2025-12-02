জাহানারার অনুরোধ রাখতে সময় বাড়াল বিসিবির তদন্ত কমিটি

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের যৌন হয়রানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাদের কাজ ছিল ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার ব্যাখ্যায় আজ বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা বক্তব্য দিতে বাড়তি সময় চেয়েছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা। যে কারণে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাজের সময়সীমা আরও ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে।
বিসিবি জানিয়েছে, সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য প্রধান অভিযোগকারী এবং বাংলাদেশের নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমকে স্বাধীন তদন্ত কমিটিতে আনুষ্ঠানিক লিখিত অভিযোগ দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। তাই স্বাধীন তদন্ত কমিটির সময়সীমা ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই বোমা ফাটিয়েছিলেন লিটন দাস। শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে প্রথমে দলে না নেওয়াতেই মূলত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল লিটনের। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের মতে, যা হয়েছে সেটা ক্রিকেটের জন্য মোটেও ভালো কিছু না।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটের আয়েশী জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন লিটন। প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে তাঁর সেই বাকবিতণ্ডার ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন আসতেই লিটন নিজেরও দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংবাদিকদের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, রাগের মাথায় অনেক কিছু হয়েছে। দুই পক্ষ থেকেই এটা হয়েছে। তবে যা হয়েছে, ক্রিকেটের জন্য ভালো না। ভবিষ্যতে এমনটা হবে না। এরপর আমরা সুন্দর করে বসে কথা বলেছি। এটার ভালো একটা সমাধান এসেছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে শামীমকে নেওয়া হয়নি। লিটন প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়েই সিরিজের দল গঠন করা হয়েছিল। লিটনের অভিযোগের পর আজকের পত্রিকাকে বিসিবি প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ লিপু জানিয়েছিলেন, নির্বাচকের দায়িত্ব থেকেই দল গঠন করেছিল নির্বাচক প্যানেল। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি শেষে শামীমকে নেওয়া হয়েছিল তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে। লিটন আজ সংবাদ সম্মেলনে ভালো সমাধান বলতে হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসের মতো সময় বাকি। নতুন বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বভার লিটনের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন—এই প্রশ্ন আজ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে আসতেই রীতিমতো অবাক লিটন। সাংবাদিকদের বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘আমি জানি না এ কথাটা কেন এসেছে। সংবাদ সম্মেলনে বলিনি এটা। আর এটা একটা বিশাল দায়িত্ব। যে কেউ যেকোনো সময় ছাড়তে পারে না। অন্য কেউ এমন করবে না আমিও করব না। একটা দলকে ছন্দে এনে বিশ্বকাপের কাছে এসে সব ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন থাকে (বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করার)।’
ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পরশু হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম। সেই নিলামে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা লিটনের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত বিপিএলের নিলাম থেকে ৭০ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামে যথার্থ দাম পেয়েছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মজা করলেন লিটন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘৭৫ লাখ না ৭০ লাখ। একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। ৫ লাখ বাড়িয়ে দিন। সমস্যা কী? যদি সৃষ্টিকর্তা চান আমাকে বেশি টাকা দেবে। যদি না চান, দেবেন না। আমি এটাই বিশ্বাস করি। এগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। যেটা নিয়ন্ত্রণে আছে, সেটা নিয়েই চিন্তা করি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রিয়জন হারানোর বেদনা সব সময়ই কাঁদায়। আজারবাইজান অধিনায়ক সেভিঞ্জ জাফারজাদেও ব্যতিক্রম নন। মাকে তিনি হারিয়েছেন ৫ বছর আগে৷ হৃদয় থেকেও অবশ্য হারিয়ে দেননি। জাতীয় স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে আজ যেমন বাংলাদেশের বিপক্ষে গোল করে খানিকটা উচ্ছ্বাসে ভাসলেও পরে তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে এলো জল।
কারণটা বুঝতে আর বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। গোল করেই ডাগআউটে থাকা এক সতীর্থকে টি-শার্ট আনার নির্দেশ দেন জাফারজাদে। সেই টি-শার্টে লেখা ছিল, ‘মায়েরা কখনো মরে না। তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে আছ মা।’ সতীর্থদের নিয়ে টি-শার্টটি ক্যামেরার সামনে ধরতেই অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন জাফারজাদে। মাকে উৎসর্গ করা তাঁর গোলটি এসেছে ম্যাচের ১৯ মিনিটে। ইসরা মানিয়ের ক্রসে দারুণ এক হেডে জাল খুঁজে নেন তিনি।
পিছিয়ে যাওয়ার পর আরও তেতে ওঠে বাংলাদেশ। সেই চেষ্টা সফলতায় রূপ নেয় ৩৪ মিনিটে। স্বপ্না রানীর করা কর্নার আজারবাইজান গোলরক্ষক আইতাজ শারিফোভা ফিস্ট করে ফিরিয়ে দিলেও ফিরতি শটে দুর্দান্ত এক গোল করেন মারিয়া মান্দা। বাংলাদেশের জার্সিতে এটি তাঁর প্রথম গোল। সেই গোলে ১-১ ব্যবধানের সমতা নিয়ে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ফ্রান্স এগিয়ে যায় টম গাইলারের গোলে। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে জাল কাঁপান তিনি। এর আগে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও দুটি পেনাল্টি কর্নার নেয় তারা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি।
বাংলাদেশ একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল আদায় করেছে ফিল্ড প্লে থেকে। ২৮ মিনিটে সমতা ফেরানো সেই গোলটি আসে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর স্টিক থেকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপট দেখায় ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন গাবিন লোরাজুরি। ৩৮ মিনিটে ফিল্ড গোল আসে জেমস লিডিয়ার্ডের স্টিক থেকে। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি বাংলাদেশ। প্রাণপণ লড়াইয়ে চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। ৫৫ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে জাল কাঁপালে আশা বেড়ে যায় আরও। টুর্নামেন্টে এ নিয়ে সাত গোল করলেন আমিরুল। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে।
তবু বাংলাদেশের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, এই ফ্রান্স গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১১-১ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৮-৩ গোলে।
৩ ম্যাচ শেষে অর্জনের খাতায় এক পয়েন্ট থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ৫-৩ গোলে। পরের ম্যাচে কোরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলে পিছিয়ে থাকলে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে। দুটি ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন আমিরুল।
টুর্নামেন্ট যদিও এখনো শেষ হয়নি বাংলাদেশের জন্য। ১৭ থেকে ২৪ নম্বর স্থান নির্ধারণীর লড়াইয়ে খেলবে এখন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও মজা করেছেন ২৫ বছর বয়সী এই বাংলাদেশি ব্যাটার।
আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশ আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে। স্বাগতিকদের এই আয়েশী জয় এসেছে তানজিদ তামিমের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার দলের ম্যানেজার তামিম ইকবালের ভাই নাফিস ইকবালের কাছে মিষ্টির আবদার করেছেন। তামিম বলেন, ‘‘আমাদের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ভাইকে উৎসর্গ করেছি। গত রাতে তিনি আমাকে টিকিটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ‘এটা আপনার জন্য এটা উপহার।’ তারপর তিনি আমাকে বললেন, ‘পরে যখন তুমি ফিফটি করবে, তাহলে আমাকে ব্যাট দেখাবে।’ তাঁর উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।’’
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। পাঁচটা ক্যাচই ধরেছেন লং অন, লং অফ এলাকায়। পাঁচ ক্যাচ ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে যৌথভাবে সবার ওপরে তিনি। চট্টগ্রামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তামিম বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ সিরিজ জিতেছি। পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। আসলেই মজার ছিল। আমি ও আমার সতীর্থরা এটা উপভোগ করছিল। প্রথম ইনিংস শেষে সবাই এই ব্যাপা নিয়েই কথা বলছিল।’
সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ তামিমের সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
