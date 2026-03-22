Ajker Patrika
ক্রিকেট

প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা, ম্যাচ কবে কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৪৮
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে জ্যোতিরা। ফাইল ছবি

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে এখন পর্যন্ত কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেনি বাংলাদেশ নারী দল। অবশেষে সে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে তাদের। আগামী অক্টোবরে তাসমান পাড়ের দেশটিতে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতি, সোবহানা মোস্তারিরা।

আজ ২০২৬-২৭ মৌসুমে নিজেদের মাঠে পুরুষ এবং নারী দলের সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। এই সময়টাতে নিজেদের মাঠে দুটি সিরিজ খেলবে অজি মেয়েরা; বাকি সিরিজটাতে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। প্রথমে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

প্রথমে মাঠে গড়াবে ওয়ানডে সিরিজ। ৯ অক্টোবর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া নারী দল। সিরিজের বাকি ওয়ানডে দুটি হবে ১১ এবং ১৪ অক্টোবর। এরপর ১৮,২০ এবং ২২ অক্টোবর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া। নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের সঙ্গেও তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া।

এর আগে মাত্র একবারই দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া নারী দল। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেবার সব ম্যাচই জেতে সফরকারীরা। বাংলাদেশ দলেরও মাত্র একবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেশটিতে গিয়েছিল তারা। সেবার স্বাগতিকদের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ।

জ্যোতিদের আগে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে বাংলাদেশ পুরুষ দল। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী আগস্টে অস্ট্রেলিয়া সফর করবে নাজমুল হোসেন শান্তরা। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট খেলার অপেক্ষা ফুরাবে দলটির। এর আগে সবশেষ ২০০৩ সালে খালেদ মাহমুদ সুজনের নেতৃত্বে দেশটিতে সাদা পোশাকের ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। সেবার দুটি ম্যাচেই ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে সফরকারী দল।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া মেয়েদের সিরিজের সূচি
তারিখম্যাচভেন্যুশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
৯ অক্টোবরপ্রথম ওয়ানডেঅ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেনসকাল ৯টা ৫০ মিনিট
১১ অক্টোবরদ্বিতীয় ওয়ানডেঅ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেনসকাল ৯টা ৫০ মিনিট
১৪ অক্টোবরতৃতীয় ওয়ানডেঅ্যালান বোর্ডার ফিল্ড, ব্রিসবেনসকাল ৯টা ৫০ মিনিট
১৮ অক্টোবরপ্রথম টি-টোয়েন্টিনর্থ সিডনি ওভালবিকেল ৩টা ১৫ মিনিট
২০ অক্টোবরদ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিনর্থ সিডনি ওভালবিকেল ৩টা ১৫ মিনিট
২২ অক্টোবরতৃতীয় টি-টোয়েন্টিনর্থ সিডনি ওভালবিকেল ৩টা ১৫ মিনিট

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

