বিসিবি নির্বাচন বাতিল না হলে লিগ বর্জনের হুমকি আবাহনী-মোহামেডানসহ ৪৮ ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনকে ঘিরে উত্তাপ আরও বেড়েছে। কাল বাদে পরশু ভোটের লড়াই। এর আগে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের খেলা যেন থামার নামই নিচ্ছে না। এবার নির্বাচন বাতিল না করলে লিগ বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে আবাহনী-মোহামেডানের মতো বড় ক্লাব।
মতিঝিলে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে একজোট হয়ে আজ সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেন ঢাকার ৪৮ ক্লাবের সংগঠক। তাঁদের চোখে বিসিবি নির্বাচনকে ‘প্রহসন’ বলেই মনে হচ্ছে।
মোহামেডান থেকে কাউন্সিলরশিপ নিয়ে বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন মাসুদুজ্জামান। পরে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন তিনি। মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘আমরা যে প্রস্তাবগুলো রাখছি সেগুলো পুরোপুরি ক্রিকেটের স্বার্থে। এগুলো না মানলে ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে, খেলোয়াড়দের জীবিকা বিপন্ন হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করব খেলা চালিয়ে যেতে। কিন্তু সব দুয়ার বন্ধ হয়ে গেলে আমরা লিগ বর্জনের পথে যাব। এটা পরিষ্কার একটা বার্তা।’
নির্বাচন সংকট নিরসনে তিন দফা প্রস্তাব রাখেন ক্লাব সংগঠকেরা— বর্তমান পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ বাড়িয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন, প্রয়োজনে একটি অ্যাডহক কমিটির অধীনে নির্বাচন এবং তফসিল বাতিল করে বর্তমান বা নতুন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নতুন তফসিলে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সংগঠকদের দাবি, এই প্রস্তাবগুলোর যেকোনো একটি গ্রহণ করা হলে নির্বাচনী বিতর্ক প্রশমিত হবে ও ক্রিকেট কলঙ্কিত হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো যাবে।
মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘আমরা যে প্রস্তাবগুলো দিচ্ছি, সেগুলো ক্রিকেটের স্বার্থে। এগুলো যদি না মানা হয়, তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সংগঠকদের এই সিদ্ধান্ত ক্লাব, খেলোয়াড় এমনকি ক্রিকেটের পুরো কাঠামোতে প্রভাব ফেলবে। খেলোয়াড়দের রুটি–রুজি বিপদের মুখে পড়বে। আমরা চেষ্টা করব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে। কিন্তু সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। তখন লিগে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হব।’
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান বাদলও ক্লাব সংগঠকদের সংবাদ সম্মেলনে যোগ দেন। শুক্রবার রাতে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চেষ্টা করেছি। আমার অফিস থেকেও চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যাহার করতে দেওয়া হয়নি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি দেখতে চেয়েছি, আসলে কী হয়, তারা কতটা নিচে নামতে পারে। কিছু কথা আছে, যা আমি এখন বলতে চাই না। তবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেখার জন্য আমি লড়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত সরে আসতেই হলো।’
আগামীকাল হাইকোর্টে শুনানি রয়েছে বিসিবি নির্বাচনে ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বাতিলের বিষয়ে। শুনানিতে যদি এই ক্লাবগুলো তাদের কাউন্সিলরশিপ ফিরে না পায়, তবে নতুন করে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে সংগঠকেরা।
