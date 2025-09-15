বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আফগানিস্তান শিবিরে ধাক্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির আগে ইনজুরি হানা দিয়েছে আফগান শিবিরে। ক্রিকেটের চিরশত্রু ইনজুরির কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন দলটির পেসার নাভিন উল হক। আজ এক বিবৃতিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
কাঁধের ইনজুরির কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে কাঁধের অস্ত্রোপচার করান নাভিন। এরপর প্রায় এক মাসের বিশ্রাম শেষে অনুশীলেন ফিরলেও আফগানিস্তানের হয়ে আর মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এশিয়া কাপ দিয়ে জাতীয় দলের ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। সুস্থ না হওয়ায় তার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলো।
এশিয়া কাপের দলে থাকলেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল নাভিনকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুস্থ না হওয়ার কারণে এশিয়া কাপের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন নাভিন। সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত এসিবির মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানে থাকবেন এই পেসার।
জয় দিয়ে এশিয়া কাপের মিশন শুরু করেছে আফগানিস্তান। নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারায় তারা। সে ম্যাচের একাদশে ছিলেন না নাভিন। এবার ইনজুরির কারণে দল থেকেই ছিটকে গেলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।
নাভিনের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তার পরিবর্তে দলে ডাকা হয়েছে প্রতিশ্রুতিশীল ফাস্ট বোলার আবদুল্লাহ আহমেদজাইকে। তিনি এশিয়া কাপের রিজার্ভ দলের অংশ ছিলেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে তাঁর। এই বোলারকে শুভকামনা জানাতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় এসিবি লিখেছে, ‘পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য আবদুল্লাহ আহমেদজাইকে শুভকামনা জানানো হচ্ছে।’
