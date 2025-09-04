বিপুল ভোটে জয়ী মিঠুন, কোয়াবের কাছে তামিমের চাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফল অনুমিতই ছিল যেন। ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জিতলেন মোহাম্মদ মিঠুন। দুই ঘণ্টার ভোটাভুটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম শাহেদকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কোয়াবের নতুন সভাপতি হিসেবে।
মিঠুন পেয়েছেন ১৫৪ ভোট, যেখানে শাহেদ পেয়েছেন মাত্র ৩৪ ভোট। ব্যবধান ১২০ ভোটের। দুটি ভোট বাতিল হয়। মোট ২১৫ ভোটারের মধ্যে ৬০ জন অনলাইনে ভোট দেন। ভোট শুরু হওয়ার আগে দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় কোয়াবের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। এরপর বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ।
মিরপুরে আজ কোয়াব নির্বাচন ঘিরে মিলনমেলায় পরিণত হয়। সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের সরব উপস্থিতি জমিয়ে তোলে পরিবেশ। সাদা পাঞ্জাবি–পায়জামায় হাজির হন তামিম ইকবাল। ভোট দেওয়ার আগে আড্ডায় মেতে ওঠেন সতীর্থদের সঙ্গে। বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও ভোট দিতে আসেন। তাঁকে দেখে এগিয়ে যান তামিম, দুজনে একসঙ্গে হেঁটে প্রবেশ করেন একাডেমি ভবনে।
ভোট দিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে তামিম বলেন, ‘গত ১৬ বছরে এমন পরিবেশ কোয়াব নির্বাচনে দেখিনি। অনেক সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে আজ প্রথম দেখা হলো, এটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে। আমার মনে হয় এখন আসল কাজ শুরু। আমরা যেহেতু পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি, নির্বাচনটা হলো। আমি চাই বর্তমান ক্রিকেটাররা নেতৃত্বে থাকুক। এতে সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধান করা সম্ভব হবে। সাবেকদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই সংগঠন মূলত ৯০ ভাগ বর্তমান ক্রিকেটার কেন্দ্রিক।’
তামিম আরও যোগ করেন, ‘আমার একটাই চাওয়া, বোর্ড যদি ক্রিকেটারদের সব দায়িত্ব নেয়, তাহলে কোয়াবের কোনো কাজই থাকবে না। টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা, সবকিছু যদি বোর্ড সঠিকভাবে দেয়, তবে তো কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা চাইব কোয়াব থেকে কোনো অভিযোগ বোর্ডে না যায়।’
নির্বাচনে জয়ী হয়ে মিঠুন বলেন, ‘এই জয় মানে ক্রিকেটারদের জয়। দোয়া করবেন যেন ক্রিকেটারদের স্বার্থে কাজ করতে পারি। যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাদের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব।’
সভাপতির পাশাপাশি ৯ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি আট পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়েছে। দুই বছরের মেয়াদী কমিটিতে মিঠুনের সঙ্গে থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস। এঁদের মধ্যে শান্ত, মিরাজ, আকবর, শুভ, শুক্কুর ও ইমরুল এখনো আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া ক্রিকেটে সক্রিয়।
ফল অনুমিতই ছিল যেন। ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি পদে বড় ব্যবধানে জিতলেন মোহাম্মদ মিঠুন। দুই ঘণ্টার ভোটাভুটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম শাহেদকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন কোয়াবের নতুন সভাপতি হিসেবে।
মিঠুন পেয়েছেন ১৫৪ ভোট, যেখানে শাহেদ পেয়েছেন মাত্র ৩৪ ভোট। ব্যবধান ১২০ ভোটের। দুটি ভোট বাতিল হয়। মোট ২১৫ ভোটারের মধ্যে ৬০ জন অনলাইনে ভোট দেন। ভোট শুরু হওয়ার আগে দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় কোয়াবের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। এরপর বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলে ভোটগ্রহণ।
মিরপুরে আজ কোয়াব নির্বাচন ঘিরে মিলনমেলায় পরিণত হয়। সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের সরব উপস্থিতি জমিয়ে তোলে পরিবেশ। সাদা পাঞ্জাবি–পায়জামায় হাজির হন তামিম ইকবাল। ভোট দেওয়ার আগে আড্ডায় মেতে ওঠেন সতীর্থদের সঙ্গে। বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও ভোট দিতে আসেন। তাঁকে দেখে এগিয়ে যান তামিম, দুজনে একসঙ্গে হেঁটে প্রবেশ করেন একাডেমি ভবনে।
ভোট দিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে তামিম বলেন, ‘গত ১৬ বছরে এমন পরিবেশ কোয়াব নির্বাচনে দেখিনি। অনেক সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে আজ প্রথম দেখা হলো, এটা আমার কাছে দারুণ লেগেছে। আমার মনে হয় এখন আসল কাজ শুরু। আমরা যেহেতু পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি, নির্বাচনটা হলো। আমি চাই বর্তমান ক্রিকেটাররা নেতৃত্বে থাকুক। এতে সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধান করা সম্ভব হবে। সাবেকদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই সংগঠন মূলত ৯০ ভাগ বর্তমান ক্রিকেটার কেন্দ্রিক।’
তামিম আরও যোগ করেন, ‘আমার একটাই চাওয়া, বোর্ড যদি ক্রিকেটারদের সব দায়িত্ব নেয়, তাহলে কোয়াবের কোনো কাজই থাকবে না। টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা, সবকিছু যদি বোর্ড সঠিকভাবে দেয়, তবে তো কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা চাইব কোয়াব থেকে কোনো অভিযোগ বোর্ডে না যায়।’
নির্বাচনে জয়ী হয়ে মিঠুন বলেন, ‘এই জয় মানে ক্রিকেটারদের জয়। দোয়া করবেন যেন ক্রিকেটারদের স্বার্থে কাজ করতে পারি। যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাদের আস্থার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব।’
সভাপতির পাশাপাশি ৯ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি আট পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়েছে। দুই বছরের মেয়াদী কমিটিতে মিঠুনের সঙ্গে থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস। এঁদের মধ্যে শান্ত, মিরাজ, আকবর, শুভ, শুক্কুর ও ইমরুল এখনো আন্তর্জাতিক বা ঘরোয়া ক্রিকেটে সক্রিয়।
সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে সদ্য সমাপ্ত নেদারল্যান্ডস সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক সুখবরটি পেয়েছেন আজ দুপুরে। কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন মিরাজ।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ হকিতে ষষ্ঠ স্থান নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। আজ স্থান নির্ধারণী ম্যাচে আশরাফুল-রাকিবুলরা ৫-১ গোলে কাজাখস্তানকে হারিয়ে দিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকার।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস—লিটন দাসের নেতৃত্বে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতেই যখন হবে এশিয়া কাপ, তখন এই সংস্করণে হ্যাটট্রিক সিরিজ জয় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করবে। কিন্তু আকাশ চোপড়ার মতে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে বেশি দূর যেতে পারবে৪ ঘণ্টা আগে
নেইমার-কার্লো আনচেলত্তির মধ্যে যুদ্ধ যেন থামার নয়। কখনো নেইমার বিস্ফোরক মন্তব্য করছেন। বিপরীতে পাল্টা জবাব দিতে মোটেও পিছপা হচ্ছেন না ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা নিয়েই মূলত দুই পক্ষের মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব।৪ ঘণ্টা আগে