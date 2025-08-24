Ajker Patrika
বাংলাদেশ সিরিজের সূচি প্রকাশ করল আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
এশিয়া কাপের পরই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। ছবি: এএফপি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি ও দুবাইয়ে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে ৮ দলের এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শেষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। আজ বাংলাদেশ সিরিজের সূচি প্রকাশ করল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতেই। এই সিরিজে থাকছে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এসিবি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। ২ অক্টোবর টি-টোয়েন্টি দিয়েই শুরু এই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ৩ ও ৫ অক্টোবর। ১ম ওয়ানডে হবে ৮ অক্টোবর। সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর।

এসিবি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সাদা বলের সিরিজের সূচি প্রকাশ করলেও ভেন্যুর কথা জানায়নি। এমনকি ম্যাচ শুরুর সময়ও জানানো হয়নি। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ নিয়ে উচ্ছ্বসিত এসিবির প্রধান নির্বাহী নাসীব খান। এসিবির পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে নাসিব বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজন করতে পেরে গর্বিত। পারস্পরিক সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং নিরপেক্ষ ভেন্যুতে বিশ্বমানের ক্রিকেট উপহার দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, সেটা এই সিরিজ আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভক্ত-সমর্থকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটি সিরিজ দেখতে মুখিয়ে আছেন।’

এশিয়া কাপেও বাংলাদেশ-আফগানিস্তান পড়েছে এক গ্রুপে। ‘বি’ গ্রুপে তাদের অপর দুই প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও হংকং। ১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান। বাংলাদেশের অপর দুই ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ও হংকংয়ের বিপক্ষে হবে ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ খেলবে আবুধাবিতে।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের সূচি

তারিখ ম্যাচ

২ অক্টোবর ১ম টি-টোয়েন্টি

৩ অক্টোবর ২য় টি-টোয়েন্টি

৫ অক্টোবর ৩য় টি-টোয়েন্টি

৮ অক্টোবর ১ম ওয়ানডে

১১ অক্টোবর ২য় ওয়ানডে

১৪ অক্টোবর ৩য় ওয়ানডে

