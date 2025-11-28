Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ না যাওয়ায় শ্রীলঙ্কাকে ডাকছে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
ডিসেম্বরে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
ডিসেম্বরে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছরের ডিসেম্বরে হতো বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। কিন্তু এ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জানা যায়, সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সিরিজ না হলেও ডিসেম্বরে ভারতের নারী ক্রিকেট দলের বসে থাকার সুযোগ নেই। এ সময়ে ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ শ্রীলঙ্কা সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে। দুই দল শুধু পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে শুরু হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের ক্রিকেটের প্রথম টি-টোয়েন্টি। একই মাঠে ২৩ ডিসেম্বর হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর বদলে যাবে ভেন্যু। ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর শেষ তিন টি-টোয়েন্টি হবে তিরুবনন্তপুরমে। এই সিরিজ শেষে নারী প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) আয়োজনের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। ৯ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে ডব্লুপিএলের চতুর্থ আসর।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। এই সিরিজটি আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অংশ। কলকাতা ও কটকে হওয়ার কথা ছিল।কিন্তু মেয়েদের এই সিরিজ স্থগিত হয়েছে বলে ক্রিকইনফোর ১৮ নভেম্বরের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। সীমিত ওভারের এই সিরিজ পরে এক সময় হবে। স্থগিত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি।

বাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজও স্থগিতবাংলাদেশ-ভারত মেয়েদের সিরিজও স্থগিত

২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে প্রথমবার নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। শেফালি ভার্মা পেয়েছিলেন ফাইনাল সেরার পুরস্কার। সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন দীপ্তি শর্মা। বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ দিয়ে শুরু হতো মেয়েদের ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্র। কিন্তু সিরিজটিই তো পরে স্থগিত হয়ে গেল।

এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের ছেলেদের। এই সিরিজটিও আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিরিজ শুরুর কদিন আগেই সেটা স্থগিত হয়ে যায়। ছেলেদের এই সিরিজ হবে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বন্ধুকে খুন করে রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় হাজির যুবক

আজকের রাশিফল: প্রেমিকাকে মেসেজ নাকি কল—সিদ্ধান্ত নিতেই দিন পার, জীবনের অর্থ খুঁজে হয়রান

পাশে নেই মনোনয়নবঞ্চিতরা, বেকায়দায় দলীয় প্রার্থীরা

পশ্চিমবঙ্গে ২০ বছর আগে মেলায় নিখোঁজ, বাংলাদেশে রাস্তায় ভিক্ষা করতেন রাধিকা

ভারতে ‘নিজেদের খেলা চালাতে’ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ‘কংগ্রেসকে হারিয়েছে সিআইএ-মোসাদ’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার