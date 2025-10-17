Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ টেস্ট টোয়েন্টি আসলে কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
টেস্ট টোয়েন্টি নামে নতুন এক সংস্করণ আসতে যাচ্ছে ক্রিকেটে। ছবি: ক্রিকইনফো
টেস্ট টোয়েন্টি নামে নতুন এক সংস্করণ আসতে যাচ্ছে ক্রিকেটে। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট থেকে ওয়ানডে, ওয়ানডে থেকে টি-টোয়েন্টি, টি-টোয়েন্টি থেকে টি-টেন—১৪৮ বছরের ইতিহাসে ক্রিকেটের সংস্করণের বদলটা হয়েছে এভাবেই। যদি টি-টেন এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। এবার টেস্ট টোয়েন্টি নামে নতুন এক সংস্করণ চলে থাকবে।

নাম শুনেই ধারণা করা হচ্ছে, টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণটা কী হতে পারে। টেস্টের সঙ্গে সীমিত ওভারের ক্রিকেটের মিশ্রণেই হতে যাচ্ছে নতুন এই সংস্করণ। টেস্টের মতো প্রত্যেক দল দুটি করে ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাবে। তবে এখানে প্রত্যেক ইনিংসে নির্দিষ্ট ২০ ওভার ব্যাটিং করতে পারবে এক দল। ওয়ান-ওয়ান সিক্স নেটওয়ার্কের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ক্রীড়া উদ্যোক্তা গৌরব বাহিরভানি ক্রিকেটে এই চতুর্থ সংস্করণ উদ্ভাবন করেছেন। আগামী প্রজন্মের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করাই এর লক্ষ্য। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে গতকাল বাহিরভানি বলেন, ‘এটি কেবল একটি নতুন লিগ নয়। ক্রিকেটের ঐতিহ্যকে ধরে রেখে ভবিষ্যৎ গড়ার একটি প্রচেষ্টা এটা। আমরা চাই এই সংস্করণের মাধ্যমে প্রজন্মের ক্রিকেটারদের প্রতিভা সঠিকভাবে উদঘাটন ও উদযাপন করা হোক।’

টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণের পরামর্শক বোর্ডে আছেন ক্রিকেটের কিংবদন্তি স্যার ক্লাইভ লয়েড, এবি ডি ভিলিয়ার্স, ম্যাথু হেইডেন ও হরভজন সিং। এবি ডি ভিলিয়ার্স বলেন, ‘এটি খেলোয়াড় এবং দর্শকের জন্য নতুন স্বপ্নের সূচনা।’ হেইডেন বলেন, ‘এটি এক প্রজন্মের সঙ্গে আরেক প্রজন্মের সেতুবন্ধন তৈরি করছে।’

হরভজন সিংয়ে মতে এটা ক্রিকেটে নতুন এক মাত্রা যোগ করবে। ভারতীয় এই স্পিনার বলেন, ‘ক্রিকেটের নতুন হৃদস্পন্দন প্রয়োজন ছিল। টেস্ট টোয়েন্টি ঠিক তাই করছে।’

নতুন টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণের পরামর্শক বোর্ডে থাকলেও ক্লাইভ লয়েডের মতে টেস্টকে অবহেলা করা হচ্ছে। ক্যারিবীয় এই কিংবদন্তি বলেন, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে আমি টেস্টের ক্রিকেটার। এটা নিয়ে সন্দেহ নেই। আমার মতে টেস্টকে অবহেলা করা হচ্ছে বছরের পর বছর। আমার মতে এই সিস্টেমে নতুন কিছু যোগ করা দরকার। কারণ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট বা টেস্ট না খেললে সেরা ক্রিকেটার খুঁজে বের করা কঠিন।’

ক্রিকেটারদের দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণ নয়। বরং ১৩–১৯ বছর বয়সী যুবাদের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খেলার প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা হিসেবেও কাজ করবে। জুনিয়র টেস্ট টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে তাঁরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাঁদের পারফরম্যান্স এআই ও ভিডিও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা হবে।১৩–১৯ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের নিবন্ধন শুরু হয়েছে ১৬ অক্টোবর থেকে, যারা তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাবে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে টেস্ট টোয়েন্টি সংস্করণের প্রথম মৌসুম শুরু হবে। এখানে ছয়টি আন্তর্জাতিক ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশ নেবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে থাকবেন আটজন করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। তাতে বিশ্বব্যাপী প্রতিভার সমন্বয় নিশ্চিত হবে। টুর্নামেন্টের কাঠামো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে প্রত্যেক দল দুটি ইনিংস খেলে। খেলার ফলাফল নির্ধারণ করার মাধ্যমে কৌশলগত দিকও বজায় থাকবে সেখানে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

দুই দাবিতে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের মঞ্চে অবস্থান ‘জুলাই যোদ্ধাদের’

জুলাই জাতীয় সনদের ৫ নম্বর দফা সংশোধনের যে প্রস্তাব দিলেন সালাহউদ্দিন

রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

রাকসুতে ভিপি-এজিএসে শিবির, জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্যের জয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ টেস্ট টোয়েন্টি আসলে কী

ক্রিকেটের নতুন সংস্করণ টেস্ট টোয়েন্টি আসলে কী

জাকেরকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী কথাবার্তায় খেপেছেন সিমন্স

জাকেরকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী কথাবার্তায় খেপেছেন সিমন্স

বিসিবি প্রধান নির্বাচকের কথার সঙ্গে একমত নন বাংলাদেশ কোচ

বিসিবি প্রধান নির্বাচকের কথার সঙ্গে একমত নন বাংলাদেশ কোচ

টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়

টুর্নামেন্টে প্রথম জয় পাবে তো শ্রীলঙ্কা, খেলা দেখবেন কোথায়