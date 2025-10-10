ডিসেম্বরে আইপিএলের নিলাম, তবে...

ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নতুন আসরের নিলাম কবে হবে সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি। প্রতিবেদনে ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সপ্তাহে হবে মিলিয়ন ডলারের টুর্নামেন্টের নিলাম।
আইপিএলের সবশেষ আসরের নিলাম হয়েছে গত ১৯ ডিসেম্বর। ওই প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ দাবি করেছে, এবার মিনি নিলামের সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইতোমধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তারা নিলামের সম্ভাব্য সময়সূচী নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। নিলাম সম্পর্কে বিসিসিআই থেকে এখনো কিছু জানানো হয়নি।
আইপিএলের সবশেষ দুটি আসরের নিলাম হয়েছে ভারতের বাইরে। ২০২৩ সালে দুবাই এবং সবশেষ আসরে বিশ্বের সবশেষ বড় টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটির মেগা নিলাম হয়েছে জেদ্দায়। ২০২৬ সালের আইপিএলের নিলামের ভেন্যু কোথায় সে বিষয়েও কোনো তথ্য দেয়নি বিসিসিআই। আইপিএলের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সূত্র জানিয়েছে, এবার আর দেশের বাইরে নিলাম আয়োজন করতে চাইছে না টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ নিলাম হবে ভারতের কোনো শহরে।
নিয়ম অনুযায়ী, নিলামের আগে আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারের নামের তালিকা জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনে ক্রিকবাজ আরও জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে। খুব শিগগিরই আইপিএলের নিলাম ও রিটেইনের চূড়ান্ত তারিখ জানিয়ে দেবে বিসিসিআই, দাবি ক্রিকবাজের।
আইপিএলের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারায় তারা। সেই সঙ্গে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় তারা।
ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যত যাদের হাতে যশস্বী জয়শওয়াল তাদের মধ্যে অন্যতম। অভিষেকের পর থেকেই নিজের জাত চিনিয়ে যাচ্ছেন ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিকভাবে রান করে এরই মধ্যে ভারতের টেস্ট দলের ভরসায় পরিণত হয়েছেন। এবার দারুণ একটি মাইলফলক স্পর্শ করলেন জয়সওয়াল।২ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষে আর্জেন্টিনার এখন নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। অক্টোবরে যে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে আলবিসেলেস্তেরা, সেই দলে আছেন লিওনেল মেসিও। ম্যাচটি যেখানে হবে, সেই এলাকা মেসির খুব ভালো করে চেনা। তবু আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।৪ মিনিট আগে
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হলেও ব্রাজিল সবশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ২০০২ সালে। পরের ২৩ বছরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দূরে থাক। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে একবারও উঠতে পারেনি ফাইনালে। লাতিন আমেরিকার এই দলকে আগামী বিশ্বকাপের ফেবারিটের তালিকায় রাখা যাবে কি না, সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার।১ ঘণ্টা আগে
অধিনায়ক হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এলেও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগের দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি জামাল ভূঁইয়া। গতকাল হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নেমেই চেষ্টা করেন প্রভাব বিস্তার করার। দলও ৩-১ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যবধান ৩-৩ করে ফেলে দ্রুত। অথচ তাঁকে শুরুর একাদশেই রাখেননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।২ ঘণ্টা আগে