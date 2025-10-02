বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।
হারারেতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে লড়ছে জিম্বাবুয়ে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা কেনিয়াকে ১২২ রানে আটকে দিয়েছে তারা। জয়ী দল ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি টিকিট কাটবে বিশ্বকাপেরও।
এর আগে একই ভেন্যুতে তানজানিয়ার আমন্ত্রণে আগে ব্যাটিংয়ে নামে নামিবিয়া। ৬ উইকেটে ১৭৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। ফিফটি করেন অধিনায়ক গেরহার্ড ইরাসমুস ও স্মিট। ইরাসমুস অবশ্য ৪১ বলে ৬ চারে আউট হন ৫৫ রানে। আরও বিধ্বংসী হয়ে স্মিট অপরাজিত থাকেন ৪৩ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করে।
তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১১১ রানে থেমে যায় তানজানিয়ার লড়াই। স্মিটের সঙ্গে মিলে বেন শিকোঙ্গো আগেই ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন স্মিট। শিকাঙ্গোও পেয়েছেন ৩ উইকেট, বিলিয়েছেন ২১ রান।
২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার পর সব আসরেই খেলেছে নামিবিয়া।
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।
হারারেতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে লড়ছে জিম্বাবুয়ে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা কেনিয়াকে ১২২ রানে আটকে দিয়েছে তারা। জয়ী দল ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি টিকিট কাটবে বিশ্বকাপেরও।
এর আগে একই ভেন্যুতে তানজানিয়ার আমন্ত্রণে আগে ব্যাটিংয়ে নামে নামিবিয়া। ৬ উইকেটে ১৭৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। ফিফটি করেন অধিনায়ক গেরহার্ড ইরাসমুস ও স্মিট। ইরাসমুস অবশ্য ৪১ বলে ৬ চারে আউট হন ৫৫ রানে। আরও বিধ্বংসী হয়ে স্মিট অপরাজিত থাকেন ৪৩ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করে।
তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১১১ রানে থেমে যায় তানজানিয়ার লড়াই। স্মিটের সঙ্গে মিলে বেন শিকোঙ্গো আগেই ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন স্মিট। শিকাঙ্গোও পেয়েছেন ৩ উইকেট, বিলিয়েছেন ২১ রান।
২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার পর সব আসরেই খেলেছে নামিবিয়া।
এশিয়া কাপের হতাশা এখনো কাটেনি বলা যায়। এর মধ্যেই আজ ফের মাঠে নামতে হয়েছে বাংলাদেশকে। শারজায় তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।১১ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন ঘিরে জটিলতা কমাতে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্যোগ নিয়েছেন বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ।১ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা জয় দিয়েই করতে চেয়েছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। দলের এই চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বল হাতে পারফর্ম করলেন বোলাররা। তাতে নাগালের মধ্যেই আটকে রাখা গেছে পাকিস্তান নারী দলকে। শুরুর ম্যাচে জয়ের জন্য বাংলাদেশ নারী দলকে তুলতে হবে ১৩০ রান।২ ঘণ্টা আগে
ম্যাচের শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে গোল হজম করে জয়বঞ্চিত হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়নস লিগে মৌসুমের দ্বিতীয় ম্যাচে মোনাকোর সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে ইংলিশ জায়ান্টরা। পয়েন্ট ভাগ করে রেফারিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সিটিজেনদের প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলা। পেনাল্টি দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না৩ ঘণ্টা আগে