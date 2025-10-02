Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ নিশ্চিতের পর নামিবিয়ার ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আইসিসি
বিশ্বকাপ নিশ্চিতের পর নামিবিয়ার ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। ছবি: আইসিসি

টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নাম লেখাল নামিবিয়া। আফ্রিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম সেমিফাইনালে আজ তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়েছে তারা। অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ সেরা হন জেজে স্মিট।

হারারেতে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে লড়ছে জিম্বাবুয়ে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা কেনিয়াকে ১২২ রানে আটকে দিয়েছে তারা। জয়ী দল ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি টিকিট কাটবে বিশ্বকাপেরও।

এর আগে একই ভেন্যুতে তানজানিয়ার আমন্ত্রণে আগে ব্যাটিংয়ে নামে নামিবিয়া। ৬ উইকেটে ১৭৪ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় তারা। ফিফটি করেন অধিনায়ক গেরহার্ড ইরাসমুস ও স্মিট। ইরাসমুস অবশ্য ৪১ বলে ৬ চারে আউট হন ৫৫ রানে। আরও বিধ্বংসী হয়ে স্মিট অপরাজিত থাকেন ৪৩ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করে।

তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১১১ রানে থেমে যায় তানজানিয়ার লড়াই। স্মিটের সঙ্গে মিলে বেন শিকোঙ্গো আগেই ভেঙে দেন ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন স্মিট। শিকাঙ্গোও পেয়েছেন ৩ উইকেট, বিলিয়েছেন ২১ রান।

২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার পর সব আসরেই খেলেছে নামিবিয়া।

বিষয়:

খেলানামিবিয়াজিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেটবিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ হৃদয়

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ হৃদয়

বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

বিশ্বকাপে নামিবিয়া, অপেক্ষায় জিম্বাবুয়ে-কেনিয়া

নির্বাচনে ফিরতে চায় বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ

নির্বাচনে ফিরতে চায় বিএনপিপন্থী ক্লাব সংগঠকদের একাংশ

জ্যোতিদের জয়ের পথ সহজ করে দিলেন মারুফা-নাহিদা-স্বর্নারা

জ্যোতিদের জয়ের পথ সহজ করে দিলেন মারুফা-নাহিদা-স্বর্নারা