পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে অধিনায়কত্বের পাশাপাশি বল হাতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। এবার সেটারই ফল পেলেন বাংলাদেশের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক।
আজ সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। পাকিস্তান সিরিজে ধারাবাহিকভাবে ভালো বোলিং করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার হালনাগাদকৃত ওয়ানডে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে ফিরেছেন মিরাজ। নয় ধাপ এগিয়ে এখন সাতে অবস্থান করছেন এই ক্রিকেটার।
