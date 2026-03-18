Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
নয় ধাপ এগিয়েছেন মিরাজ। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে অধিনায়কত্বের পাশাপাশি বল হাতেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মেহেদী হাসান মিরাজ। এবার সেটারই ফল পেলেন বাংলাদেশের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক।

আজ সাপ্তাহিক র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আইসিসি। পাকিস্তান সিরিজে ধারাবাহিকভাবে ভালো বোলিং করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার হালনাগাদকৃত ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে ফিরেছেন মিরাজ। নয় ধাপ এগিয়ে এখন সাতে অবস্থান করছেন এই ক্রিকেটার।

বিষয়:

খেলামেহেদী হাসান মিরাজক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

মারা গেছেন অভিনেতা শামস সুমন

মারা গেছেন অভিনেতা শামস সুমন

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জিতে আইসিসির সুখবর পেলেন মিরাজ

পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তো লিভারপুল

পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তো লিভারপুল

ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালেন সাকিব

সেনেগালের শিরোপা পেল মরক্কো, ফুটবল দুনিয়ায় তোলপাড়

সেনেগালের শিরোপা পেল মরক্কো, ফুটবল দুনিয়ায় তোলপাড়