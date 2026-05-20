আইসিসির কাছে শান্তর বিশেষ দাবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ মে ২০২৬, ১৭: ৫০
পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজে স্বাগতিক খেলোয়াড়দের উদযানের কিছু অংশ। ছবি: বিসিবি

বছরে অনায়াসে ১০-১৫টা টেস্ট খেলে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দলগুলো। সেদিক থেকে বেশ পিছিয়ে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে উন্নতির জন্য বড় দলগুলোর মতো বেশি বেশি টেস্ট খেলার দাবি জানিয়ে রাখলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৪১ টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। নিজেদের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ২০২২ এবং ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ ১০টি করে টেস্ট খেলেছে দলটি। এই বছরও সমান সংখ্যক ম্যাচ বাংলাদেশের। আইসিসির কাছে শান্তর চাওয়া, সামনের দিনগুলোতে আরও বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হোক বাংলাদেশকে।

শান্ত বলেন, ‘আমরা টেস্ট ম্যাচ খেলতে চাই। প্রত্যেকটা দলের সঙ্গে খেলতে চাই। আমার মনে হয় যে, এখন অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়া এই দলগুলোর সঙ্গেও বেশি বেশি টেস্ট খেলতে চাই, দেশে ও দেশের বাইরে—দুই জায়গাতেই। কারণ আমি যেটা বললাম যে, আমরা যখন ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব, ওই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের যখন হবে, তখনই ধীরে ধীরে দল গড়ে উঠবে।’

একই সঙ্গে বড় দলগুলোর বিপক্ষে টেস্ট খেলার দাবি শান্তর, ‘একই দলের সঙ্গে বারবার খেলা, একই কন্ডিশনে খেলা, এটাতে আসলে দল গড়ে তোলাটা কঠিন। তাই আশা থাকবে যে আইসিসি আমাদের বেশি বেশি সব দলের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ দেবে। এখন আমরা বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি, এটা একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়ার সঙ্গেও যদি আমরা আরও ভালোভাবে বেশি ম্যাচ খেলতে পারি, অবশ্যই এটা আমাদের দলের জন্য আরও ভালো হবে।’

