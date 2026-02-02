অথচ বিপিএলে খেলা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন মাহমুদউল্লাহ

১১ ম্যাচে ১৮৭ রান—এই পরিসংখ্যান দিয়ে ২০২৬ বিপিএলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে পুরোটা বিচার করা যাবে না। যারা তাঁর খেলা দেখেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে তাঁর কী ইমপ্যাক্ট ছিল। অথচ এই বিপিএলে খেলতে পারবেন কি না, সেটা নিয়েই ছিল সন্দেহ।
মাহমুদউল্লাহ ২০২৬ বিপিএলের আগে কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা সামাজিক মাধ্যমে আজ তাঁর এক পোস্টে জানা গেছে। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পুরোনো ছবি শেয়ার করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘জিমে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম চলার সময় সেলফিটা তুলেছিলাম। তখন বেশ হতাশ ছিলাম। এবারের (২০২৬) বিপিএলে খেলতে পারব কি না, সেটা নিয়ে ভীষণ সন্দিহান ছিলাম। হাঁটুতে একটা চোট ছিল।’
কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আশা হারাননি মাহমুদউল্লাহ। সৃষ্টিকর্তার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের। আজ ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘অনেক কঠিন একটা সময় পার করছিলাম তখন (পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার সময়)। তবে আল্লাহ আমাকে পুনরায় ভাবতে শিখিয়েছেন। আমি চেষ্টা করে গিয়েছি আর সবকিছু আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি খেলতে পেরেছি এবং আল্লাহ আমাকে আবারও সম্মানিত করেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।’
২০২৬ বিপিএলে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা মাহমুদউল্লাহ প্রথমে দল পাননি। পরে তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। রংপুরের হয়ে সদ্য শেষ হওয়া বিপিএলে ৩৭.৪ গড় ও ১৩৫.৩৯ স্ট্রাইকরেটে করেন ১৮৭ রান। করেছেন এক ফিফটি। দলের প্রয়োজনের সময় ঝড় তুলেছেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।
মাহমুদউল্লাহর মতো ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা মুশফিকুর রহিমও প্রথমে দল পাননি। পরে মুশফিককে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। গত ২৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী। আর মাহমুদউল্লাহর রংপুর এলিমিনেটরে সিলেট টাইটানসের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই ক্রিকেটবিশ্বে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মতো করে মন্তব্য করছেন সাবেক ক্রিকেটাররা। পিছিয়ে নেই পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি। ভারত-পাকিস্তান ইস্যু টেনে আইসিসিকে নিরপেক্ষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এখন বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকত বাংলাদেশ। লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিম-মোস্তাফিজুর রহমানরা ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলতেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে। তবে সরকারি সিদ্ধান্তে ভারতে বিশ্বকাপ পাঠাতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশ না খেললেও বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো বাংলাদেশি১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে যখন এক সপ্তাহও বাকি নেই, সেই মুহূর্তে বড় এক ধাক্কাই খেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আইসিসির কাছে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস, সেই ম্যাচটাই এখন মাঠ গড়াবে না। গতকাল থেকে এই ইস্যু নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে চলছে নানা কথাবার্তা।৩ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৬ নারী সাফে জয়রথ ছুটছে বাংলাদেশের। ভুটানকে উড়িয়ে দেওয়ার পর বাংলাদেশের মেয়েরা আজ হারিয়েছে ভারতকে। টুর্নামেন্টে ২ ম্যাচে ১৪ গোল দেওয়া বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত কোনো গোল হজম করেনি।৪ ঘণ্টা আগে