Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত ভারত কোনো মন্তব্য করবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত ভারত কোনো মন্তব্য করবে না’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে যখন এক সপ্তাহও বাকি নেই, সেই মুহূর্তে বড় এক ধাক্কাই খেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। যে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আইসিসির কাছে সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁস, সেই ম্যাচটাই এখন মাঠ গড়াবে না। গতকাল থেকে এই ইস্যু নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে চলছে নানা কথাবার্তা।

বিশ্বকাপ ইস্যুতে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত জানানোর শেষ দিন ছিল আজ। তবে এক দিন আগেই গতকাল পাকিস্তান সরকারের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল জানানো হয়েছে, সরকারের সিদ্ধান্তেই ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান খেলবে না ভারতের বিপক্ষে। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত কোনো মন্তব্য বিসিসিআই করবে না। রাজীব বলেন, ‘আইসিসি বড় এক বিবৃতি দিয়েছে। তারা স্পোর্টসম্যানশিপ নিয়ে কথা বলেছে। আইসিসির সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত। আইসিসির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত বিসিসিআই কোনো মন্তব্য করবে না।’

পাকিস্তান সরকারের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে বড় চিন্তায় পড়ে গেছে আইসিসি। পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টা পর আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, ‘আইসিসি এখনো পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ধরনের অংশগ্রহণের অবস্থান একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—যেখানে যোগ্যতা অর্জনকারী সব দল নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সমান শর্তে অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।’ পিসিবি তাদের সিদ্ধান্ত বদলে ভারতের সঙ্গে খেলবে বলে এখনো আশা করছে আইসিসি।

ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে কেমন শাস্তি পাবে পাকিস্তানভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে কেমন শাস্তি পাবে পাকিস্তান

নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবি ও বাংলাদেশ সরকার ভারতে বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। বিসিবি বারবার নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার দাবি তুললেও আইসিসি তা প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত ভারতে বিশ্বকাপে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ সরকার। গত ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ড নিয়ে আইসিসি বিশ্বকাপের নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। সেদিনই পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আইসিসি অবিচার করেছে। এমনকি সরকারের সিদ্ধান্তে পাকিস্তান বিশ্বকাপও বয়কটও করতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে কত কোটি টাকার ক্ষতি আইসিসিরভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে কত কোটি টাকার ক্ষতি আইসিসির

২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন নাকভি। সেদিনই তিনি জানিয়েছিলেন, ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিশ্বকাপ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। গতকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষ পর্যন্ত না হলে ২৫০ কোটি ভারতীয় রুপি ক্ষতি গুনতে হতে পারে আইসিসিকে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৩৩৫ কোটি টাকা। এদিকে এক প্রতিবেদনে পিটিআই জানিয়েছে, র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আইসিসি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দলটির পয়েন্ট কেটে নেওয়া হতে পারে। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ বাতিল করতে পারে বড় দলগুলো।

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বিদেশি ক্রিকেটারদের অনাপত্তিপত্রের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে বলে পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। একই খবর প্রকাশ করেছে ক্রিকবাজও। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়তে পারে পাকিস্তান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সমীরণ দেওয়ানকে বহিষ্কার

বান্দরবানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার হাবিবুর নিহতের তিন বছর, সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা

ভোটের দায়িত্বে বিএনসিসিকে চায় না বিএনপি

‘আমাকে বিয়ে করো’, এপস্টেইনকে বলেছিলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রুর স্ত্রী, টাকাও ধার চেয়েছিলেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

৯ বছরের প্রেম, বিয়ের দুই মাস পরই স্বামীকে হত্যা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

রমজান শুরুর সম্ভাব্য তারিখ এক দিন পেছাল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

চট্টগ্রাম-৭ ও ১৪ আসন: প্রতিপক্ষের সমালোচনায় অলি, থেমে নেই হুমামও

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচ বর্জনে বড় চিন্তায় আইসিসি

সম্পর্কিত

‘পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত ভারত কোনো মন্তব্য করবে না’

‘পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত ভারত কোনো মন্তব্য করবে না’

নেপালে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা

নেপালে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা

ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে কেমন শাস্তি পাবে পাকিস্তান

ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে কেমন শাস্তি পাবে পাকিস্তান

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হলে কী হবে

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হলে কী হবে